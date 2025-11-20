【天才現る】まねしたい！生後3か月の赤ちゃん×くだものフォトに1.2万いいね「センス抜群！」【ママリ】

ママ天才！生後3か月の赤ちゃん×サクランボのかわいい写真に1.2万いいね

この記事ではX(旧Twitter)でバズった投稿を紹介します。子育てに関するできごとをもとに、「あるある」や「ほっこり」など多くの反響が寄せられた投稿を紹介します。さまざまな家族模様がかい間見える子育てエピソードをどうぞごらんください。

蟹エ船🦕3m(@CRAB_BEAM_)さんの投稿です。子どもたちを撮影する際には、子どものかわいさを引き出したいけれど、「どんな写真を撮ろうか…」と悩むこともありますよね。





投稿者・蟹エ船🦕3mさんは「さくらん坊」と、3か月の息子とさくらんぼを掛け合わせたお写真を投稿。素敵な発想とキュンとするかわいさに、注目が集まりました。お子さんを撮影する際の参考にしてみてくださいね。

©CRAB_BEAM_

さくらん坊🍒

パッと見て一瞬「あれ？どうなっているんだろう？」とびっくり。繋がっているように見えますが少し離れたところから、片方の実を外したさくらんぼを、息子さんの頭に合わせているんですね。



この投稿には「発想が素敵すぎ」「かわええ」といったコメントが寄せられていました。「もし双子のママさんがいたらぜひWさくらん坊をお願いします」と話す蟹エ船さん。Wさくらん坊もきっとかわいいですね、いい思い出になりそうです。さくらん坊という、さくらんぼとお子さんを合わせた撮影のアイデアが素敵な投稿でした。

シンクロ率0%！四方八方に散って寝る“自由すぎる3つ子”に6万いいね

なーさん☺︎/1yと7mの3つ子(@sao0501d_2)さんの投稿です。双子や三つ子と聞くと、行動や寝相までシンクロしているようなかわいいイメージを持つ方もいるでしょう。



しかし、なーさん☺︎/1yと7mの3つ子さん宅の3つ子ちゃんたちが見せた寝相は、そのイメージを覆す自由奔放さ！その微笑ましい光景がこちらです。

©sao0501d_2

散り散りになって寝る3つ子

見事にバラバラの寝相で、それぞれの寝相で眠る3つ子ちゃんたち！その見事なまでの「非シンクロ」ぶりが、なんとも微笑ましく、面白いですね。1人に至っては、マットからもはみ出してしまっています。きっと、最初は近くで寝ていたはず…？それぞれの自由すぎる寝相に、確かな個性を感じて愛おしくなります。



この投稿には6万件を超える「いいね」が集まり、「か、かわいいがすぎる～！」「よく『赤ちゃんが落ちてる』って言うけど、3人散り散りに落ちてて最高w」「暖かくなってきたからね、自由に寝たいよね」といったコメントが殺到しました。



3つ子育児は大変さも3倍以上かもしれませんが、こうした日常のかわいい瞬間を見られる幸せもまた、格別でしょう。3つ子ちゃんたちの自由な寝姿に、心から癒される素敵な投稿でした。

「髪が…！」2歳児がお風呂で発見した事実に9万いいね

サメ美𓆉(@asagamatakuru__)さんが投稿したあるエピソードです。わが子との会話は、どんな内容でも尊く大切な時間です。できることなら、些細な会話でさえも、忘れずにいたいと思っている人もたくさんいるでしょう。



投稿者・サメ美𓆉さんは、お風呂に入っていたときの、わが子との会話がかわいらしかったと言います。どんな内容なのでしょうか。

PIXTA

お風呂で2歳が突然「…まま？かみのけ めっちゃ ぬれてんで…！」と世紀の大発見をしたかのように言うので「え？ほんまや…あれ？2歳ちゃんも めっちゃ濡れてんで…」とにんまりして言ったら大きな目を丸くして後ろ髪を触り「ほんまや……！」と嬉しそうに言ったのでかわいすぎてぶっ倒れそうだった。

子どもの気づきや新発見の瞬間は、輝いていてかわいらしいですよね。見つけた瞬間、どんな思いなのでしょうか。水で髪の毛が濡れる経験も、子どもにとっては世紀の大発見。その瞬間を一緒に過ごせるなんて、幸せなことですよね。



この投稿に「かわいい親子」「微笑ましい！」などのリプライが寄せられました。大人にとっては当たり前なことでも、子どもには一つ一つが驚きの連続。そういう時間を一番近くで見守ってあげたいですよね。

記事作成: nao16

（配信元: ママリ）