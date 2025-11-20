いつもとは違う音を出している赤ちゃんのことが気になって…？「どうしたの？大丈夫？」と言うように赤ちゃんをじっと見つめる猫の様子がかわいすぎると話題で、動画は1万8千再生を突破。「ふふっ！なんかいいですね」「どっちもがかわいすぎますね」など、たくさんのコメントが寄せられています。

【動画：赤ちゃんが繰り返し"しゃっくり"をしていると、『近くにいた黒猫』が…思わず笑顔になる『優しい瞬間』】

大丈夫？

Instagramアカウント『nkknrk』に投稿されたのは、近くに座っている赤ちゃんのことを心配そうに見つめている猫の姿です。動画に登場するのは、黒猫の「こねろく」ちゃん。つややかな毛並みと、1本だけ生えている白いひげがチャームポイントのかわいい男の子（8歳・元保護猫）です。この日、こねろくちゃんは、へそ天（おなかを天井に向けて寝そべっている状態のこと）姿で飼い主さんのお子さん（赤ちゃん）をじっと見つめていたのだそうです。

お子さんは、こねろくちゃんのすぐ近くでベビーチェアに座り、しゃっくりをくり返していたとのこと。こねろくちゃんはその音に反応して、少し心配そうな表情でお子さんを見守ってくれていたのだとか。猫と赤ちゃんが醸し出す優しい世界に、たくさんの人々が癒されることとなったのでした。

おそるおそる…

ほかの投稿では、プリンターに驚くお茶目な様子も披露してくれているこねろくちゃん。こねろくちゃんは、プリンターから少しずつ用紙が出てくるところを、ちょっぴり怖がりながら見つめていたのだそうです。

何度か鼻で用紙をくんくんしたあと、勇気を出して、手でちょいちょいと触ってみるこねろくちゃん。

びっくり仰天

こねろくちゃんは、用紙が出てくるたびに、大きくびくっと体を震わせていたといいます。最後に用紙が完全に吐き出されて床に落ちると、こねろくちゃんはびっくりしすぎて大ジャンプをしたとのこと。

自由でマイペースに日々の生活を楽しむこねろくちゃんの姿は、これからも多くの人々に元気と笑いを届け続けてくれることでしょう。

記事冒頭でご紹介した、お子さんをじっと見つめる投稿には、「しゃっくりの音が珍しいのかな？w」「こねろくちゃんひっくり返って見ていますね！w」「めっちゃかわいい」など、たくさんの絶賛コメントが寄せられています。

Instagramアカウント『nkknrk』では、この他にも猫のかわいい姿をたくさん見ることができます。

写真・動画提供：Instagramアカウント「nkknrk」さま

執筆：藤井花音

編集：ねこちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。