『しゃっくり』に関するニュース記事一覧。トピックスで扱われた注目ニュースを掲載しています。
人間と同じく生理現象のひとつで、横隔膜のけいれんによって起こるとのこと
Walkerplus
近くに座っている赤ちゃんのことを心配そうに見つめている猫の姿
ねこちゃんホンポ
livedoor ECHOES
トピ主は「こんな状態で出勤できないので体調不良で、とメール」と説明
キャリコネニュース
週刊女性PRIME
対局中の藤井聡太竜王のしゃっくりが止まらないというハプニングが発生
ABEMA TIMES
「ホンマでっか！？TV」の進行で、さんまの間が早くて入れないと告白
デイリースポーツ
城田の悩みはしゃっくりで、「15年くらい止まってないんですよ」と告白
スポニチアネックス
「長いこと、しゃっくりが止まってない」「十数年…」と告白
ダイヤモンド・オンライン
水を飲もうとすると、迷走神経と横隔膜を動かす神経を刺激するそう
ギズモード・ジャパン
「特にお酒を飲むと出るんですけれど、普段も出るんです」と告白
ナリナリドットコム
GIGAZINE（ギガジン）
「たぬきがこけた」と言って水を一口飲むことを3回繰り返す方法
Jタウンネット
通っていた学校からは「うるさい」と非難され退学を余儀なくされたそう
Techinsight
「水を口に含み、下を向いたまま飲む」、「人に後ろからおどかしてもらう」
マイナビウーマン
14か月前に始まって以来、7秒に1回のペースで頻発し未だ全く止まらないという