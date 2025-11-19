お笑いコンビ・鬼越トマホークの2人が、お笑い芸人でYouTuberの宮迫博之の最新の近況について衝撃の証言を行った。以前は元気のない様子だったという宮迫だが、「すごい大金が入ってきた説」を背景に一変してハイテンションになっているという。

【映像】宮迫博之が大金を手に入れた理由

11月18日放送の『クロナダル』では、芸人たちによる喫煙所トークの様子が放送。鬼越トマホークの金ちゃんは「最近宮迫さん元気になったね」と切り出した。金ちゃんによると、宮迫とYouTubeでコラボした際、1回目となる、宮迫が経営していた焼肉店・牛宮城で撮影した時は「すごく元気なかった」とその様子を暴露。ナダル（コロコロチキチキペッパーズ）が「くるってわかってんのに？」とツッコむと、金ちゃんは宮迫が「ちょっとだけスイッチ入れてた」が「そんなに盛り上がんなかった」と当時の状況を赤裸々に語った。

ところが、その後のコラボでは宮迫の様子が激変。宮迫の自宅を訪れた金ちゃんは、奥さんが上階にいるため「あんまちょっと変なこと言わんといてくれ」という緊張感ある状況にもかかわらず、宮迫が「めちゃくちゃ元気」で「生き生きして。目ギンギンで」とハイテンションだったことを告白した。

変化の理由について、金ちゃんは「牛宮城をバイアウトしたらしい」と明かし、良ちゃんは宮迫に「バイアウトしてすごい大金が入ってきた説がある」と推測。金ちゃんも「なんかもう牛宮城やりたくなかったんじゃないですか（笑）」と踏み込み、クロちゃんは「宮迫さん、金が絡むと元気になるん？（笑）」と鋭く指摘した。

しかし、良ちゃんは宮迫の今後について強い警戒感を示す。「でも俺、（宮迫さんは）絶対に調子こく人たちだから、この後地獄が待ってると思う（笑）」と衝撃発言。クロちゃんが「投資詐欺みたいな？」と質問すると、良ちゃんは「木本さん（TKO）あたりが周りをうろちょろし出すと思う（笑）」と冗談混じりに、宮迫の周辺に忍び寄る“危険”を予想した。