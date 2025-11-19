この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

【給料爆上がり】AI時代に「肉体労働」の価値が逆転！事務職消滅で現場が主役になる未来──社労士・たかこ先生が自身の動画で、AIによる労働市場の大転換について解説した。動画冒頭で「これからはスーパーブルーカラーの時代がやってきます」と宣言したたかこ先生は、労働現場の賃金が事務職を上回る“逆転現象”とその背景について語った。



動画内で、たかこ先生は「全国平均の最低賃金が1,121円まで上がり、工場や物流、建設現場ではすでに現場賃金が事務職を上回る逆転が始まっている」と明言。さらに「昔は現場仕事の方が安いと言われていたのに、すごい時代がやってきましたね」と、変わりゆく時代を強調した。



その理由について、「AIが業務に導入され、事務職の需要がどんどん減っている」「現場で手を動かす人材が少子高齢化で減り、体を動かす仕事がいまやプレミアム化している」とし、「AIやロボットではできない“現場の臨機応変な判断”の価値が高まっている」と指摘。「AIが企画や発想力もこなしはじめる今、事務職しかできない人、現場しかできない人、どちらも淘汰されてしまう」と警鐘を鳴らした。



一方で、今注目される人材像として「現場もAIも技能もこなせる“スーパーブルーカラー”が最強」と熱弁。「現場作業ができて、AIやデータ分析もできるマルチな人は年収600～700万円も当たり前、今後さらに高騰していく」と展望を述べた。また、企業向けには「AIを使いこなせる人材育成が必須」とし、「現場人材の質を高める方向にシフトしないと生き残れなくなる」と訴えた。



さらに、「AIと現場をうまく融合させて生産性を高める企業には、人材開発支援助成金など手厚い補助も設けられている」と最新の助成金情報も紹介。「安い人件費で回す時代はもう終わり。高いスキルを持つ現場人材に投資する会社だけが生き残る」と強調し、「従業員をマルチスキルに育てていく企業と、助成金を活用しない企業との間には大きな差が生まれる」と見通しを語った。



最後は「現場作業と事務作業、両方合わせ持てるスーパーブルーカラー人材をいかに育成するかがこれからの時代の生き残り戦略」とまとめ、締め括った。今後の経営や働き方に悩む企業と個人に向け、具体的なアクションを呼びかけている。