ダッキーダック新作♡小倉ホイップのパンダシュークリーム登場！

ダッキーダックと椿屋珈琲の物販専門店で、大人気「パンダシュークリーム」に新フレーバーが仲間入り♡さっくりと焼き上げたクッキーシューの中に、小豆の粒感を楽しめる小倉ホイップをたっぷり詰めました。和の上品な甘さとまろやかなホイップが絶妙にマッチし、寒い冬の日も心がほっこり温まる味わいです。見た目も可愛いパンダ型で、思わず笑顔になること間違いなし♪

新フレーバー小倉ホイップの魅力

新登場の「小倉ホイップのパンダシュークリーム」は、450円（税込）で販売。クッキー生地のサクサク食感と、小豆の粒感を感じるホイップクリームが合わさり、和洋折衷の絶妙な美味しさを実現。

パンダの可愛らしい顔が目を引き、味だけでなく見た目でも楽しめるスイーツです。寒い季節のおやつやティータイムにぴったりです♡

販売店舗と期間をチェック

販売予定期間は2025年11月21日（金）～2026年1月中旬まで。「椿屋珈琲 アトレ大森店」は11月22日（土）より販売開始。

販売店舗は椿屋珈琲 五反田東急スクエア店、椿屋珈琲 東急ストアアトレ大森店、ダッキーダック 綾瀬店の3店舗。冬限定の可愛いパンダスイーツをお見逃しなく♪

冬のほっこりスイーツ♡パンダシュークリーム

ダッキーダックと椿屋珈琲の新作「小倉ホイップのパンダシュークリーム」は、和の上品な甘さとホイップのまろやかさが楽しめる冬限定スイーツ。

450円（税込）で、販売期間は2025年11月21日（金）～2026年1月中旬です♡

寒い日のおやつタイムや友達とのティータイムに、見た目も可愛いパンダシューで心も温まるひとときをお楽しみください♪