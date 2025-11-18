この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

マクドナルドが11月中旬から導入した新しいドリンク用フタの耐久性を、デリバリー配達員のレクターさんが実際にテイクアウトをし検証した。動画「マクドナルでついに"新フタ"が導入！耐久性はどうなのか実際に検証してみた」では、ネット上でも話題となっていた“新フタは本当にこぼれないのか”という疑問に真正面から挑んでいる。



レクターさんは「このフタに関しては、これ大丈夫なの？本当にこぼれないの？」と、導入直後から一部で囁かれた懸念点について言及。しかし自ら購入したドリンクで実験したところ、傾けても全くこぼれないことを実証し「ここまでやってこぼれないんであれば、デリバリーで運ぶ際に心配はないですね」と力強くコメントした。さらに「店員さんが閉め忘れるってことはないと思います」とも語っており、取り付けやすさも大きな特徴として挙げている。



また、今回の検証でストローが付属しなかったことも指摘。店内利用ではストロー提供、テイクアウトではストロー無し店舗が混在している現状への疑問も述べた。



さらに、デリバリーで配達する際にお客さんからストローの要求が増えそうな点も危惧。「メモ欄に書かれても配達員がメモ欄を見れるのは料理を受け取って配達開始操作をした後。基本的に対応できないので、クレームが増えそう」とのことだ。



動画終盤では「こぼれる心配はなく、蓋が緩い心配もない。店員さんも閉めやすいのでミスも少ないはず」と、新フタの耐久性を高く評価する形で締めくくられた。マクドナルド新フタの真価を検証したレクターさんの実体験に、多くのデリバリー関係者やユーザーが注目しそうだ。