中島健人＆＝LOVE「絶対アイドル辞めないで」コラボ・ミャクミャク初登場「2025 FNS歌謡祭」第3弾出演アーティスト16組発表
【モデルプレス＝2025/11/18】フジテレビでは、相葉雅紀が司会を務める音楽の祭典『2025 FNS歌謡祭』を、12月3日と10日（3日18時30分〜23時18分／10日18時30分〜21時54分）の2週連続で放送。第3弾豪華出演アーティスト16組が解禁された。
今年12月31日をもって“フェーズ2”完結、2026年1月1日よりフェーズ3開幕を発表しているMrs. GREEN APPLE。国内ストリーミング総再生数がアーティスト史上初の100億回を突破し、10月からスタートしたドームツアー『Mrs. GREEN APPLE DOME TOUR 2025 “BABEL no TOH”』ではミセス史上最大規模となる55万人を動員。また、11月にはドキュメンタリー映画とライブフィルムを同時公開。2作品同時公開は、日本人アーティスト史上初の快挙となる。
さらに12月からはデビュー10周年を締めくくる展覧会『Wonder Museum』を開催するMrs. GREEN APPLEが、夏に続き出演決定。2025年最後のリリース楽曲で、CMソングとしても大きな話題となっている『GOOD DAY』と、ボーカル・ギター大森元貴も主演を務めた映画『＃真相をお話しします』の主題歌『天国』を披露する。
2020年に『うっせぇわ』で鮮烈なデビューを果たしてから5年。これまでに『日本レコード大賞』や『新語・流行語大賞』など数々の賞を受賞し、今年は自身2度目となる世界ツアーを日本人最大級の規模で成功させるなど、目まぐるしい活躍を続けるAdoが2年ぶりに『FNS歌謡祭』のステージへ。
今年リリースされた中森明菜のトリビュート・アルバム『明響』でもカバーしたことが話題になったヒット曲『十戒（1984）』をパフォーマンス。東京の夜景をバックに、“明菜ワールド”の世界を圧倒的な歌唱力と表現で見せる。
今年2月に開催したキャリア初の東京ドーム公演をソールドアウトさせ、自身初のアジアツアーを10月から11月にかけて開催するなど、世界中から愛されるCreepy Nutsは、2年ぶりに『FNS歌謡祭』に登場。テレビアニメ『ダンダダン』（TBS系）のオープニングテーマで、「ビルボード2025年上半期Global Japan Songs」海外で最も聴かれた日本の楽曲となった『オトノケ』、そしてテレビアニメ『よふかしのうた Season2』（フジテレビ系）のオープニングテーマ『Mirage』の2曲を披露する。
さらに、10月に惜しまれつつも閉幕した『EXPO2025 大阪・関西万博』の顔として活躍したミャクミャクが初登場。第1夜（12月3日放送）で豪華アーティストとコラボする。どんなコラボレーションになるのかは当日の放送のお楽しみとなる。
また、今冬も『FNS歌謡祭』恒例企画、アーティスト同士の一夜限りのコラボレーションを実施。今年4月に約1年間という期間限定で再集結したHIP-HOPグループ・RIP SLYMEがNumber_iと代表曲『楽園ベイベー』をコラボすることが決定。2025年にしか見ることができない貴重な組み合わせで、果たしてどんなステージになるのか。
さらに、“推し”の幸せを願いながらも「永遠にアイドルでいてほしい」と思うファンの強い愛情を歌った＝LOVEの“究極のラブソング”『絶対アイドル辞めないで』。ストリーミング再生が累計5200万回超えを記録するなど話題の楽曲を、“究極のアイドル”中島健人とコラボすることが決定。そして、12月12日に公開を控える映画『ロマンティック・キラー』から主演の高橋恭平（なにわ男子）、木村柾哉（INI）、中島颯太（FANTASTICS）が登場し、Wham！の名曲『Last Christmas』を3人で歌い上げる。
毎年『FNS歌謡祭』のステージを彩るミュージカル企画に『ミス・サイゴン』2026カンパニーが登場。『ミス・サイゴン』は、1992年の日本初演以来、長年愛されているミュージカルで、今年、2022年の日本初演30周年記念公演以来、4年ぶりにオーディションを開催。厳しい審査を経て本カンパニーに初参戦するエンジニア役・桐山照史（WEST.）、キム役の清水美依紗とルミーナ、クリス役の甲斐翔真と小林唯らをはじめ総勢26人で『ミス・サイゴン』の名シーンを再現する
このほか、幾田りら、倖田來未、JAEJOONG（ジェジュン）、スキマスイッチ、超特急、Little Glee Monster（50音順）、そして番組初登場のAiScReam、ATEEZ、水谷千重子らが登場し、一夜限りの音楽の祭典を盛り上げる。（modelpress編集部）
【司会】
相葉雅紀、井上清華（フジテレビアナウンサー）
＜第1夜＞★は追加アーティスト
★AiScReam
ASKA
★Ado
生田絵梨花
＝LOVE
Aぇ! group
★ATEEZ
ガチャピン・ムック
Kis-My-Ft2
CUTIE STREET
工藤静香
近藤真彦
THE RAMPAGE
THE ALFEE
★JAEJOONG（ジェジュン）
★スキマスイッチ
Snow Man
Da-iCE
超ときめき◆宣伝部（※◆は正しくは「ハート」）
TWS
DOMOTO
紱永英明
TREASURE
中川晃教
★中島健人
Number_i
乃木坂46
HANA
浜崎あゆみ
Perfume
パペットスンスン
平手友梨奈
FRUITS ZIPPER
Hey! Say! JUMP
★『ミス・サイゴン』2026カンパニー
★水谷千重子
★Mrs. GREEN APPLE
★ミャクミャク
宮野真守
LiSA
RIP SLYME
★Little Glee Monster
＜第2夜＞
IMP.
aiko
ILLIT
★幾田りら
WEST.
CANDY TUNE
King ＆ Prince
★Creepy Nuts
★倖田來未
櫻坂46
JO1
柴咲コウ feat. LITTLE （KICK THE CAN CREW）
SUPER BEAVER
Superfly
SixTONES
timelesz
★超特急
DISH//
デーモン閣下（聖飢魔II）
TOMORROW X TOGETHER
新浜レオン
NiziU
BE:FIRST
氷川きよし
本田響矢
★映画『ロマンティック・キラー』高橋恭平（なにわ男子）、木村柾哉（INI）、中島颯太（FANTASTICS）
ほか
