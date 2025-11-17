¡Ö¥»¡¦¥ê¡¼¥°¤ÎÌîµå¤Ë¥Õ¥£¥Ã¥È¤¹¤ë¡×FAÀïÀþ¡¢¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¡¢¥Î¡¼¥Ò¥Ã¥È¥Î¡¼¥é¥ó±¦ÏÓ¤Îµî½¢¤Ë¶áÅ´OB¤Îº´Ìî»üµª»á¤¬ÃíÌÜ¡Ö´Ä¶¤¬ÊÑ¤ï¤ì¤Ð¡¢¤Þ¤À¤Þ¤À¤ä¤ì¤ë¡×
ÅìÉÍ¤Ï¤³¤ì¤Þ¤Ç¤ËºÇÂ¿¾¡¤Î¥¿¥¤¥È¥ë¤â³ÍÆÀ¤·¤Æ¤¤¤ë¡ÊC¡Ë»º·Ð¿·Ê¹¼Ò
¡¡ÌîµåÉ¾ÏÀ²È¤Îº´Ìî»üµª»á¤¬¸½ºß¤ÎÌîµå³¦¤òÆÈ¼«¤Î»ëÅÀ¤Ç¹Í»¡¤¹¤ë¡Ö¥·¥²¥ÅªµåÏÀ¡×¡£º£²ó¤ÏFAÀïÀþ¤ÇÃíÌÜ¤ÎÅê¼ê¤Ë¥¹¥Ý¥Ã¥È¤òÅö¤Æ¤ë¡£
¡¡º£¥ª¥Õ¤ÏÀèÈ¯Êä¶¯¤òÌÜ»Ø¤¹µåÃÄ¤âÂ¿¤¤Ãæ¡¢Åê¼ê¿Ø¤ÎFAÁÈ¤ÎÆ°¸þ¤âÃíÌÜ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡º£µ¨ÆüËÜ°ì¤Ëµ±¤¤¤¿¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤«¤éFAÀë¸À¤ò¹Ô¤Ã¤¿¤Î¤ÏÅìÉÍµð¡£2012Ç¯¤Î¥É¥é1±¦ÏÓ¤Ï¡¢º£µ¨¤Ç3Ç¯·ÀÌó¤¬½ªÎ»¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡º£¥·¡¼¥º¥ó¤Ï7»î¹ç¡Ê¤¦¤ÁÀèÈ¯6»î¹ç¡Ë¤ËÅÐÈÄ¤·4¾¡2ÇÔ¡¢ËÉ¸æÎ¨2.51¤È»î¹ç¤òºî¤Ã¤¿¡£
¡¡2017Ç¯¤Ï16¾¡¤ò¥Þ¡¼¥¯¤·¡¢ºÇÂ¿¾¡¤Ëµ±¤¤¤¿¼ÂÀÓ¤â»ý¤Ä¡£2022Ç¯¤Ë¤Ï5·î11Æü¤ÎÀ¾ÉðÀï¤Ç¥Î¡¼¥Ò¥Ã¥È¥Î¡¼¥é¥ó¤âÃ£À®¤·¡¢¥·¡¼¥º¥ó¤â10¾¡¤È2·å¤ò¥Þ¡¼¥¯¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ÀèÈ¯Êä¶¯¤òÌÜ»Ø¤¹¥Á¡¼¥à¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢¤·¤Ã¤«¤êÀèÈ¯¥í¡¼¥Æ¡¼¥·¥ç¥ó¤ò¼é¤ì¤ë±¦ÏÓ¤ÏÌ¥ÎÏÅª¤ÊÂ¸ºß¤Ç¤¢¤ê¡¢ÅìÉÍ¤ÏÍÎÏ¤Ê¸õÊä¤È¤·¤ÆÃíÌÜ¤µ¤ì¤ë¤Èº´Ìî»á¤â»ØÅ¦¡£
¡¡±¦ÏÓ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Öµå¼ï¤âÂ¿¤¤¤Ç¤¹¤«¤é¤Í¡£¥»¡¦¥ê¡¼¥°¤ÎÌîµå¤Ë¥Õ¥£¥Ã¥È¤¹¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤è¡£¥¹¥È¥ì¡¼¥È¤Ï³Î¤«¤Ë°ì»þ¤ÎÀª¤¤¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤¬¡¢¥»¤ÎÌîµå¤Ë¤Ï¹ç¤¦¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÀÚ¤ê½Ð¤¹¡£
¡¡¶ñÂÎÅª¤Ë¤Ï¥»¡¦¥ê¡¼¥°¤ÎÌîµå¤Ï¡Ö1ÅÀ¤â¤ä¤é¤Ê¤¤Ìîµå¡×¤È¡¢Á¡ºÙ¤Ë¤«¤ï¤¹Åêµå¤¬µá¤á¤é¤ì¤ë¤È¤¤¤¦¡£ÅìÉÍ¤ÏÊÑ²½µå¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤â¥·¥ó¥«¡¼¡¢¥«¥Ã¥È¡¢¥¹¥é¥¤¥À¡¼¡¢¥«¡¼¥Ö¤Ê¤ÉÂ¿ºÌ¤Êµå¼ï¤ò¤¢¤ä¤Ä¤ë¤³¤È¤ÇÃÎ¤é¤ì¤ë¡£¡Ö¤¿¤·¤«¤Ëº£µ¨¤Ï1·³¤Ç¤Ï½Ð¾ìµ¡²ñ¤ò¸º¤é¤·¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢´Ä¶¤¬ÊÑ¤ï¤ì¤Ð¤Þ¤À¤Þ¤À¤ä¤ì¤ë¡£ËÜ¿Í¤â¡È¿å¤òÊÑ¤¨¤¿¤¤¡É¤È¤¤¤¦¤È¤³¤í¤â¤¢¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡×¤Èº´Ìî»á¤â¡¢´Ä¶¤¬ÊÑ¤ï¤ë¤³¤È¤ÇÉü³è¤¹¤ëÍ¾ÃÏ¤Ï½½Ê¬¤À¤È¤¤¤¦¡£
¡¡Åê¼ê¤¬Íß¤·¤¤¥»¤ÎµåÃÄ¤È¤¤¤¨¤Ð¡¢¤Þ¤ºÉ®Æ¬¤Ë¾å¤¬¤ë¤Î¤Ïµð¿Í¤À¤í¤¦¡£º£µ¨ÀèÈ¯¿Ø¤Ç2·å¾¡Íø¤ò¥Þ¡¼¥¯¤·¤¿¤Î¤Ï»³ºê°Ë¿¥¤Î¤ß¡£°¤Éô¿µÇ·½õ´ÆÆÄ¤â¾¡Éé¤¬¤«¤«¤ë3Ç¯ÌÜ¤ÇVÃ¥²ó¤òÌÜ»Ø¤¹¤¿¤á¤Ë¤â¡¢ÀèÈ¯¿Ø¤Î³È½¼¤¬É¬¿Ü¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤Þ¤¿³°¹ñ¿ÍÅê¼ê¤Îµî½¢¤¬ÉÔÆ©ÌÀ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ëDeNA¤äÅê¼ê¿Ø¤Î¹½ÃÛ¤Ë¶ì¤·¤ó¤À¥ä¥¯¥ë¥È¤ÎÂÐ±þ¤âÃíÌÜ¤µ¤ì¤ë¡£
¡¡Åê¼ê¿Ø¤Ç¤Ï¤Û¤«¤Ë¤âÃæÆüº¸ÏÓ¤Î¾¾ÍÕµ®Âç¡¢ÀèÈ¯¡¢¥ê¥ê¡¼¥Õ¤âÂÐ±þ¤Ç¤¤ëÂ§ËÜ¹·Âç¤â³¤³°FA¸¢¤ò¹Ô»È¤·¤¿¡£FAÁÈ¤Îº£¸å¤Îµî½¢¤âÏÃÂê¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤¤½¤¦¤À¡£