山本由伸投手が16日に自身のInstagramで名前を初公開した愛犬・カルロス。屈強な体ながら人なつっこい愛きょうもみせていました。

山本投手は「僕の愛犬のカルロスです！8月で、ドッグシェルターから我が家に来て1年が経ちました 散歩、昼寝、ご飯が大好きです」とつづり、ストーリーズではハッシュタグに「友達はデコピン」と記載。

カルロスが初めてメディアの前にあらわれたのは今季シーズン前の日本時間2月14日。山本投手は自主トレに励む中、私服姿であらわれた大谷翔平選手、真美子さん、デコピンもトレーニング施設に訪れました。

デコピンは大谷選手とボール遊びをする中、カルロスにも興味津々で一緒に走ったりしていました。

山本投手は以前カルロスの犬種について問われると「ピットブルではないんですけどピットブルに近い犬種なんですけど、温厚なピットブルに近い。オスです」と回答。屈強な体を持ったカルロスですが、大谷選手の下にやってくると、嫌がらずなでられている姿もみせていました。

山本投手は、さらに出会ったころのか細く鳴く カルロス や、 無防備 に昼寝する姿など かわいい 姿も一緒に投稿しました。