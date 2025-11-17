Ê¿Ìî»çÍÔ¤ÎÃÃ¤¨¾å¤²¤é¤ì¤¿ÏÓ¶Ú¤Ë¡ÖÁÛÁü°Ê¾å¤Ë¥à¥¥à¥¤Ç¤Ó¤Ã¤¯¤ê¡×¡Ö»Å¾å¤¬¤ê¤¹¤®w¡×¤È¥Õ¥¡¥óÅ£ÉÕ¤±¡ª¿ÀµÜ»ûÍ¦ÂÀ¡õ´ßÍ¥ÂÀ¤È¤Î¥ª¥Õ¥·¥ç¤¬ÏÃÂê
Number_i¤Î¸ø¼°X¤Ç¡¢11·î15¡¦16Æü¤ËµÜ¾ë¡¦¥»¥¥¹¥¤¥Ï¥¤¥à¥¹ー¥Ñー¥¢¥êー¥Ê¤Ç³«ºÅ¤·¤¿¡ØNumber_i LIVE TOUR 2025 No.II¡Ù¤Î¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¤¬¸ø³«¡£¥é¥¤¥Ö½ªÎ»Ä¾¸å¤È»×¤ï¤ì¤ë3¥·¥ç¥Ã¥È¤¬Âç¤¤ÊÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤ë¡£
¢£¥é¥¤¥ÖT¡ß¥é¥Õ¥¹¥¿¥¤¥ë¤Î3¥·¥ç¥Ã¥È¤ËÈ¿¶Á¡ªÊ¿Ìî»çÍÔ¤Î¡ÈÏÓ¡É¤¬°µÅÝÅªÂ¸ºß´¶
¼Ì¿¿¤Ë¤Ï¡¢º¸¤«¤é´ßÍ¥ÂÀ¡¢¿ÀµÜ»ûÍ¦ÂÀ¡¢¤½¤·¤Æ±¦¤ËÊ¿Ìî»çÍÔ¤¬ÊÂ¤Ó¡¢3¿Í¤È¤â¥é¥¤¥ÖT¥·¥ã¥Ä¤òÃåÍÑ¤·¤¿¥ê¥é¥Ã¥¯¥¹¥àー¥É¤Î¥¹¥¿¥¤¥ë¡£
´ß¤ÏÇòT¥·¥ã¥Ä¤ò¥é¥Õ¤ËÃå¤³¤Ê¤··Ú¤ä¤«¤Ë¥Ôー¥¹¡£¿ÀµÜ»û¤Ï¹õT¥·¥ã¥Ä¤Ë¤æ¤ë¤á¥·¥ë¥¨¥Ã¥È¤ò¹ç¤ï¤»¤¿¥¯ー¥ë¤ÊÁõ¤¤¤Ç¡¢½À¤é¤«¤¤¥¦¥§ー¥Ö¥Ø¥¢¤È¤Î¥Ð¥é¥ó¥¹¤âÁê¤Þ¤Ã¤ÆÈ´¤±´¶¤Î¤¢¤ë¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤Ë¡£
¤½¤·¤ÆÊ¿Ìî¤Ï¡¢¹õT¥·¥ã¥Ä¤ÎÂµ¤ò·þ¤ê¾å¤²¡¢ÏÓ¤òÁÈ¤ó¤À»Ñ¤ÇÅÐ¾ì¡£ÃÃ¤¨¾å¤²¤é¤ì¤¿ÏÓ¤ÎÎ©ÂÎ´¶¤¬¤Ï¤Ã¤¤ê¤È¸«¤¨¡¢¡È»Å¾å¤¬¤Ã¤¿¡É¶ÚÆùÈþ¤Ë»ëÀþ¤¬½¸Ãæ¡£¡Ö»çÍÔ¤¯¤ó¤Î¶ÚÆù¤ËÌÜ¤òÃ¥¤ï¤ì¤ÆÆâÍÆ¤¬Æþ¤Ã¤Æ¤³¤Ê¤¤¡×¡ÖÁÛÁü°Ê¾å¤Ë¥à¥¥à¥¤Ç¤Ó¤Ã¤¯¤ê¡×¡Ö»Å¾å¤¬¤ê¤¹¤®¤Æ¤ëw¡×¤È¥Õ¥¡¥ó¤Î¶Ã¤¤ÎÀ¼¤¬Áê¼¡¤¤¤Ç¤¤¤ë¡£
3¿Í¤ÎÉ½¾ð¤â¸ÄÀ¤¬¸÷¤ê¡¢´ß¤Ï½À¤é¤«¤ÊÈù¾Ð¤ß¡¢¿ÀµÜ»û¤ÏÑÛ¤È¤·¤¿¤Þ¤Ê¤¶¤·¡¢Ê¿Ìî¤Ï±Ô¤µ¤Î¤¢¤ëÑÛ¡¹¤·¤¤É½¾ð¡£¤Þ¤µ¤Ë¡È»°¼Ô»°ÍÍ¤Î¥ªー¥é¡É¤¬Êü¤¿¤ì¤¿1Ëç¤À¡£
Åê¹Æ¤Ç¤Ï¡Ö2Æü´Ö¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡ª¡×¤ÈµÜ¾ë¸ø±é¤Î´¶¼Õ¤òÄÖ¤ê¡¢¼¡¤Î³«ºÅÃÏ¡¦Ê¡²¬¸ø±é¤Ø¸þ¤«¤¦¤³¤È¤âÊó¹ð¡£
¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡ÖÀçÂæ¤ªÈè¤ì¤µ¤Þ¡ª¡×¡ÖÀ¸¥ª¥±À¸¥Ð¥ó¥ÉºÇ¹â¤À¤Ã¤¿¡×¡Ö¹¬¤»¤Ê»þ´Ö¤ò¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡×¡Ö3¿Í¤È¤â¤«¤Ã¤³¤¤¤¤¡×¡ÖÊ¡²¬¤ÇÂÔ¤Ã¤Æ¤ë¡×¤ÈÇ®¤¤¥³¥á¥ó¥È¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£