Image: shutterstock

ガンプラ、動きます。

国民的IP『機動戦士ガンダム』シリーズに登場するモビルスーツのプラモデル、ガンプラ。もはや知らない人はいないであろう一大コンテンツです。

ガンプラといえば、その精巧なデザインや組み立ての楽しさが醍醐味。作った後は、飾って愛でることが、一般的な楽しみ方でした。

作ったプラモを眺めながら「実際に動いたらこんな風だろうなぁ…」という想像をしたことがある人も少なくないでしょう。ガンプラが動くというのは、全モデラーが抱く夢のひとつでもありました。

2025年、そんな夢を実現するサービスが登場したんです。

MYガンプラが動く時代が来た

「ハイクオリティ・ガンプラスキャンサービス」。こちらのサービスでは、ガンプラを高精度3Dデータへと変換し、デジタル空間で動かすことができるようになります。

スキャンした3Dモデルに合わせて関節を設定すれば、多彩なアクションを自在に再生可能。武器を装備させたり、エフェクトを追加したりすることもできるようになっています。

自作のガンプラを主役に、激しいバトルシーンを映像化すれば、作品に対する愛着が増すこと間違いなしです。

ジオラマムービーやアクションシミュレーターといった有料追加コンテンツもあり、楽しみの幅も広いのではないでしょうか。特にアクションシミュレーターはゲームのような仕上がりとなっていて、まさに自身の手でガンプラを操縦する感覚を味わえそう。

サービスを利用する方法

サービス利用までのステップは以下の通り。

1：予約申し込み 2：会場受付 3：スキャン 4：3Dデータのチェック 5：3Dデータを動かして遊ぶ

サービスの実施期間は、2025年11月15日(土)〜12月14日(日) で、基本料金は税込2,200円。実施場所はTHE GUNDAM BASE TOKYO(ガンダムベース東京)となっています。

サービスの利用にあたっては、予約が必要なので注意（こちらから予約が可能です）。

スキャンに使用する筐体も『機動戦士ガンダム』の世界観ライクでテンションが上がります。スキャン自体もエンタメ性があり、思い出に残る楽しいイベントとなりそうです。

なお、スキャンにあたってはガンプラのレギュレーションが存在し、大きさやパーツの制限があります。こちらについても要確認。自分のガンプラがしっかりスキャンできる状態でサービス利用に臨みましょう。

ガンプラも、ついに動かせる時代がやってきました。作った先にも楽しみが広がっていてロマンがありますね。これからのガンプラの発展も一層楽しみになりました。

ハイクオリティ・ガンプラスキャンサービス