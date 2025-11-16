こいつ…動くぞ！ 自分で作ったガンプラを自由に動かしてみよう
ガンプラ、動きます。
国民的IP『機動戦士ガンダム』シリーズに登場するモビルスーツのプラモデル、ガンプラ。もはや知らない人はいないであろう一大コンテンツです。
ガンプラといえば、その精巧なデザインや組み立ての楽しさが醍醐味。作った後は、飾って愛でることが、一般的な楽しみ方でした。
作ったプラモを眺めながら「実際に動いたらこんな風だろうなぁ…」という想像をしたことがある人も少なくないでしょう。ガンプラが動くというのは、全モデラーが抱く夢のひとつでもありました。
2025年、そんな夢を実現するサービスが登場したんです。
MYガンプラが動く時代が来た
「ハイクオリティ・ガンプラスキャンサービス」。こちらのサービスでは、ガンプラを高精度3Dデータへと変換し、デジタル空間で動かすことができるようになります。
スキャンした3Dモデルに合わせて関節を設定すれば、多彩なアクションを自在に再生可能。武器を装備させたり、エフェクトを追加したりすることもできるようになっています。
自作のガンプラを主役に、激しいバトルシーンを映像化すれば、作品に対する愛着が増すこと間違いなしです。
ジオラマムービーやアクションシミュレーターといった有料追加コンテンツもあり、楽しみの幅も広いのではないでしょうか。特にアクションシミュレーターはゲームのような仕上がりとなっていて、まさに自身の手でガンプラを操縦する感覚を味わえそう。
サービスを利用する方法
サービス利用までのステップは以下の通り。
1：予約申し込み
2：会場受付
3：スキャン
4：3Dデータのチェック
5：3Dデータを動かして遊ぶ
サービスの実施期間は、2025年11月15日(土)〜12月14日(日) で、基本料金は税込2,200円。実施場所はTHE GUNDAM BASE TOKYO(ガンダムベース東京)となっています。
サービスの利用にあたっては、予約が必要なので注意（こちらから予約が可能です）。
スキャンに使用する筐体も『機動戦士ガンダム』の世界観ライクでテンションが上がります。スキャン自体もエンタメ性があり、思い出に残る楽しいイベントとなりそうです。
なお、スキャンにあたってはガンプラのレギュレーションが存在し、大きさやパーツの制限があります。こちらについても要確認。自分のガンプラがしっかりスキャンできる状態でサービス利用に臨みましょう。
ガンプラも、ついに動かせる時代がやってきました。作った先にも楽しみが広がっていてロマンがありますね。これからのガンプラの発展も一層楽しみになりました。
ハイクオリティ・ガンプラスキャンサービス