¡¡Ìî¼êÅ¾¸þ¤ÇºÆ½ÐÈ¯¤·¤¿ºå¿À¡¦À¾½ã¤¬¡¢²þ¤á¤Æ°éÀ®·ÀÌó¤ò·ë¤Ó¡¢º£µ¨¤«¤é1500Ëü±ß¥À¥¦¥ó¤ÎÍèµ¨Ç¯Êð1500Ëü±ß¤Ç¥µ¥¤¥ó¤·¤¿¡£ÇØÈÖ¹æ¡Ö120¡×¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡½©µ¨¥¥ã¥ó¥×¤«¤éËÜ³ÊÅª¤ËÌî¼ê¤È¤·¤Æ¥×¥ì¡¼¤¹¤ëÀ¾½ã¤Ï¡Ö¥ê¥Ï¥Ó¥ê¤âÄ¹¤«¤Ã¤¿¤·¡¢¤Õ¤¬¤¤¤Ê¤µ¤â¤¢¤ê¤Ê¤¬¤é1Ç¯¤ò²á¤´¤·¤¿¡£Íèµ¨¤«¤é°éÀ®¤Ç·ÀÌó¤Ç¤¹¡×¤È½ÐÄ¾¤·¤òÀÀ¤Ã¤¿¾å¤Ç¡¢Ìî¼ê¤È¤·¤Æ¤Î¼«Ê¬¤È¸þ¤¹ç¤¦Æü¡¹¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡¡ÖÎý½¬¤ÏÀ¨¤¯ÂçÊÑ¤À¤±¤É¡¢³Ú¤·¤µ¤ò»ý¤Á¤Ê¤¬¤é¤Ç¤¤Æ¤¤¤ë¡£¥ª¥Õ¤Ï¤È¤Ë¤«¤¯¥Ð¥Ã¥È¤ò¿¶¤Ã¤ÆÍèÇ¯¤Ï¤Þ¤º¥Õ¥¡¡¼¥à¤Î»î¹ç¤Ç¥¹¥¿¥á¥ó¤Ç½Ð¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¤¡×¡£¤Þ¤º¤Ï2·³Àï¤Ç¤Î¥¹¥¿¥á¥ó¤òÌÜ²¼¤ÎÌÜÉ¸¤Ë·Ç¤²¡¢¥ª¥Õ¤Î¼«¼ç¥È¥ì¤ËÎå¤à¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢3Ç¯ÌÜ¤Î¸Í°æ¤â°éÀ®·ÀÌó¤·20Ëü±ß¥À¥¦¥ó¤Ç¹¹²þ¡£ÇØÈÖ¹æ¤â¡Ö121¡×¤ËÊÑ¤ï¤ê¡¢¡Ö¤â¤¦°ìÅÙ¡¢»ÙÇÛ²¼¤ò¾¡¤Á¼è¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë´èÄ¥¤ê¤¿¤¤¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£¡ÊÎëÌÚ¡¡¸÷¡Ë