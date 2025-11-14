この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

YouTubeチャンネル「梅子の年金トーク!」が公開した動画に、70代の夫婦と69歳の元公務員の女性が出演。夫婦で合わせて月額約19万円という年金額や、かつて「缶詰2、3個で1週間」を過ごしたという苦労、さらには50年以上連れ添った夫婦円満の秘訣まで、リタイア後のリアルな人生観を語った。



動画の前半に登場したのは、73歳の妻と元会社員の夫。年金額について、妻が「5万1000円ぐらい」、夫は「年間で170万円ぐらい」と明かし、夫婦の合計受給額は「20万ギリギリあるかな」という実情を告白した。現在は同居する子どもから食費を受け取り、貯金を切り崩しながら生活しているという。



苦労した時代を振り返り、夫は「（若い頃は）一週間、缶詰2、3個で過ごすとかね」と、貧しかった日々を回想。一方で、50年以上続く夫婦仲の秘訣を問われると、「（余計な）一言言わんことやね」と断言。妻も「我慢やな」と応じ、過去には離婚の危機もあったと率直に語った。



後半では、69歳の元公務員の女性がインタビューに応じた。月々の年金額は「20万あるかないかぐらい」としながらも、年金制度への不満を吐露。「年金はそんなに増えないけど、介護保険、国民健康保険、全部年金から引かれる」と述べ、手取り額が減っていく現状へのやるせなさを滲ませた。



それぞれの立場から語られる年金生活の実態と、長い人生で培われた処世術。本動画は、世代を問わず、これからの生き方を考える上で示唆に富む内容となっている。