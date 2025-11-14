この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

「江戸ざんまい」がYouTubeで「【簡単に騙される江戸庶民】違法ギャンブル「影富」のヤバすぎる手口とは？」と題した動画を公開。江戸時代に大流行した幕府公認の富くじの裏で、それを凌駕するほどの規模と信頼を得た違法ギャンブル「影富」の恐るべき実態を解説した。



江戸時代の富くじは、現代の宝くじの原型であり、主に寺社の修復費用を捻出するために幕府の許可を得て開催されていた。番号が書かれた「富札」を購入し、後日抽選される「富駒」の番号と一致すれば当選という仕組みは、一攫千金を夢見る庶民を熱狂させた。しかし、その影で「影富」と呼ばれる非公認の富くじが猛威を振るっていたのである。



「影富」は、公認の富くじを模倣しつつも、より安価な札、高額な配当、頻繁な開催といった利便性で庶民の心を掴んだ。しかしその実態は、博徒集団によって運営される「極めて高度に構造化された金融詐欺システム」であった。動画では、その驚くべきイカサマの手口が具体的に明かされる。例えば、当たり番号の木札に細工を施して重さや質を変えたり、「富突錐（とみつきぎり）」と呼ばれる道具の先端に粘着性を持たせたりすることで、抽選結果を物理的に操作していたという。



さらに悪質な手口として、「当選番号の事前操作」も行われていた。運営側はあらかじめ当たり番号を決定し、その札を「サクラ」に購入させることで、当選者が出たように見せかけていた。この「当選」したサクラが派手に振る舞うことで、「影富は本当に当たる」という信頼性を演出し、さらに多くの参加者を集めるという巧妙な仕掛けであった。動画は、こうした欲望を巧みに利用する搾取の構造は現代にも通じるものがあると警鐘を鳴らし、歴史から学ぶ教訓を提示して締めくくられている。