MVP受賞の大谷がデコピンに“キス”

3年連続4度目のMVP直後、ドジャース・大谷翔平投手が見せた行動に心を奪われるファンが続出した。全米野球記者協会（BBWAA）が選出するア・ナ両リーグの最優秀選手（MVP）が13日（日本時間14日）、米番組「MLBネットワーク」で発表され、大谷が満票で受賞。MVP受賞が決まると隣にいたデコピンの鼻付近に“キス”をし、喜びを表現した。

MVP候補に選ばれていた大谷はブラウンの私服姿で番組に生出演。放送が始まった時点は1人での出演だったが、MVPが発表される瞬間は、真美子夫人とデコピンも大谷が座るソファに腰掛け、その瞬間を見届けた。

大谷とともに名前を連ねていたカイル・シュワーバー外野手（フィリーズ）、フアン・ソト外野手（メッツ）をおさえ、満票で3年連続4度目の受賞。4回目の受賞はバリー・ボンズに次ぎ歴代単独2位の快挙で、両リーグでの複数回受賞は史上初の快挙となった。

栄誉を掴んだ大谷が届けた“キス”にファンも反応。「デコピンにキスしてるのいいね」「デコピンにするの、大谷らしいな」「デコピンが大好きなことが伝わりました」「ステキ！」「驚いたデコピンかわいかった」「デコピンじゃなくて真美子さんにキスしなよー。日本人だな笑」などのコメントが寄せられ、大谷の受賞を喜んでいた。（Full-Count編集部）