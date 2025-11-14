「中間管理職の悩みが消えた」

そんな感想が届いているのが、安藤広大氏の著書『リーダーの仮面』『数値化の鬼』『とにかく仕組み化』『パーフェクトな意思決定』シリーズ四部作だ。

頭の悪い上司は「データを都合よく解釈する」

会社では毎日のように数字やデータが飛び交います。

売上、KPI、エンゲージメント、アンケート結果、アクセス数……。

どれも重要な情報のはずですが、それを「どう読むか」は、上司の力量によって大きく差が出ます。

実は、上司の「頭の良し悪し」は、データへの向き合い方にこそ、はっきりと現れるのです。

自分に都合よく解釈する＝判断能力の低さ

「この数値は偶然だと思う」

「まぁ、下がっているけど現場は頑張ってるし」

などといったコメントをする上司は、都合の悪い事実を直視できない典型例です。

現実を見ずに「自分の感覚」や「理屈」でねじ曲げて解釈する姿勢は、部下からの信頼を大きく損ないます。

データとは感情ではなく、事実です。

目の前にある数字を「良い・悪い」ではなく、「何が起きているのか」の手がかりとして捉える力が求められます。

いい上司は「データの背景」を読み解こうとする

一方で、優れた上司は、数字そのものよりも「その数字が出た背景」に注目します。

なぜ、この数字になったのか、何が影響しているのか。

今後どのように推移しそうか。

そういった「構造的な理解」を重視するのです。

また、複数のデータを突き合わせて仮説を立て、関係者とディスカッションする力にも長けています。

結果だけを見て「◯◯が悪い」と断定するのではなく、プロセス全体に視野を広げて分析できるのが「いい上司」の証です。

「説明できるかどうか」が分かれ目になる

さらに重要なのは、部下や上層部に対して「その数字が示す意味」をきちんと説明できるかどうかです。

数字だけを並べて報告しても、聞き手には何も伝わりません。

いい上司は、たとえばこう言います。

「先月のキャンペーンではPVは増えましたが、CVRが下がったのは◯◯という理由です。次回は◯◯の導線改善が必要です」

このように、数字のつながり・因果関係・打ち手をわかりやすく整理することで、組織にとって有益な意思決定ができるのです。

感覚で判断せず、構造で捉える

頭の悪い上司ほど、数字を「自分の主張の補強材料」として使いたがります。

頭のいい上司は、数字を「現場の変化を理解するものさし」として使います。

両者の違いは、部下の信頼と成果に大きく影響を与えるのです。

現実を正しく捉えるために、感情ではなく構造で語りましょう。

そして、リーダーは仮面をかぶりましょう。

自分の感情を押さえ、数字と向き合う冷静さこそ、信頼される上司の第一歩です。

（本稿は、『リーダーの仮面』の著者・安藤広大氏が書き下ろしたものです）