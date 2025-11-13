とろサーモン・久保田かずのぶ （C）ORICON NewS inc.

　お笑いコンビ・とろサーモン久保田かずのぶ（46）が、12日放送の日本テレビ系バラエティー番組「千鳥かまいたちゴールデンアワー」（毎週水曜　後8：00）に出演。過去に経験したアルバイトを明かした。

　久保田が経験したのは“薬を飲むだけのバイト”。携帯電話も触れてはいけない状態で筋肉をつける薬を投与したという。終了後、先輩芸人の木村祐一から「右腕がエヴァンゲリオンみたいになっている」と言われ、副作用が出たことを明かした。

　番組に出演した氣志團の綾小路翔も大学生の頃にこのバイトを経験。「長いやつだとひと月行って50万〜60万円くらい。そこにハマって二度とバンドに帰ってこなかった人もいた」と話した。久保田さんは24時間拘束された場合の給料として「10万円くらい」と明かしていた。