交通事故鑑定人の中島博史氏が、13日放送のTBS系「ゴゴスマ〜GOGO！smile〜」（月〜金曜後1・55）の取材に答え、女優の広末涼子（45）が4月に静岡県の新東名高速道路で車を運転中に大型トレーラーと追突した事故で、同乗の男性にケガをさせた疑いで書類送検されたことについて解説した。

捜査関係者によると、広末は4月7日午後6時50分ごろ、新東名高速道路の粟ケ岳トンネル内で、乗用車を運転中に大型トレーラーに追突、同乗していた男性に骨折のケガを負わせた疑い。広末は軽傷でトレーラーの運転手にもケガはなかった。県警は自動車運転処罰法違反（過失傷害）の疑いで12日、書類送検したが、事故直前には時速185キロ近く出ていたことが分かった。

法定速度を遥かに上回る180キロ超という速度について、中島氏は「1秒で50メートル進むスピード」と解説。「壁にぶつかったら即死レベルと言ってもいい」とコメントした。

近年では多くの乗用車が安全性を高めているが、中島氏は「シートベルトとエアバッグがある場合でも、乗員を守るのは厳しい速度」ともした。

広末は事故後、搬送された病院で看護師を蹴るなどし、傷害の疑いで逮捕、送検され、処分保留でその後、釈放された。