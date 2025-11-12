三井海洋は後場急騰し新値追い、ＦＰＳＯ工事順調で通期業績・配当予想を上方修正

三井海洋開発<6269.T>は後場急騰し上場来高値を連日で更新した。１２日午前０時３０分ごろ、２５年１２月期第３四半期累計（１～９月）の連結決算の発表にあわせて、通期業績予想を上方修正した。売上高予想を５８５１億５５００万円から６５４７億６４００万円（前期比１．１％減）、最終利益予想を４２７億円から５２０億８３００万円（同４９．４％増）に引き上げた。同時に期末配当予想を２０円増額の８０円（前期の期末配当は５０円）にすると開示。年間配当は１４０円（前期は年間８０円）となる。増益幅拡大の見通しと株主還元姿勢を評価した買いが殺到している。



浮体式海洋石油・ガス生産貯蔵積出設備（ＦＰＳＯ）は建設工事について当初想定より高い進捗が見込まれるうえ、操業中の設備の稼働も総じて好調。加えて、金利収入も増える。１～９月は売上高が４９８７億６７００万円（前年同期比１６．６％増）、最終利益が３６５億３６００万円（同４９．６％増）だった。



出所：MINKABU PRESS