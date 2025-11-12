大幸薬品が反発、製造原価想定下回り２５年１２月期利益予想を上方修正 大幸薬品が反発、製造原価想定下回り２５年１２月期利益予想を上方修正

大幸薬品<4574.T>が反発している。１１日の取引終了後に２５年１２月期の連結業績予想について、営業利益を２億１５００万円から３億円（前期比５２．４％減）へ、純利益を４億５０００万円から５億８０００万円（同３５．４％減）へ上方修正したことが好感されている。売上高は６３億円（同０．１％増）の従来見通しを据え置いたものの、製造原価や販管費が想定を下回る見込みであることに加えて、為替影響も従来予想から改善する見込みであることが要因としている。



同時に発表した第３四半期累計（１～９月）決算は、売上高４２億２９００万円（前年同期比７．６％減）、営業利益３億２４００万円（同５５．３％減）、純利益６億６９００万円（同６．３％減）だった。医薬品事業で値上げに伴う単価改定影響があったものの、正露丸の出荷数量減少が響いた。また、１～３月期における感染管理事業のＷＥＢ広告強化やセイロガン糖衣Ａ携帯用の上市に伴うプロモーション施策などにより販管費が増加したことも利益を圧迫した。



あわせて２８年１２月期に売上高８５億円以上、営業利益１０億円以上を目指す中期経営計画を策定した。医薬品事業への投資を集中させるほか、新製品・新規事業への戦略的投資などに注力するとしている。



出所：MINKABU PRESS