¡ÖÈá¤·¤¤¡×¡ÈÇ¹¥¤±¦ÏÓ¡É¤ËµåÃÄ¥«¥á¥é¥Þ¥ó¤¬ÀËÊÌ¡¢¥É¥¸¥ãー¥¹ÀïÎÏ³°¤Ë¥Õ¥¡¥ó¾×·â¡Ö¼ä¤·¤¯¤Ê¤ë¤Í¡×¡ÖÀÚ¤Ê¤¤¡×
¡¡MLB¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹¡¦¥É¥¸¥ãー¥¹¤ÎµåÃÄ¥«¥á¥é¥Þ¥ó¤Ç¤¢¤ë¥¹ー¥Õー»á¤Ï11·î7Æü¡¢Instagram¤ò¹¹¿·¡£¥È¥Ëー¡¦¥´¥ó¥½¥ê¥ó¤È¥Ï¥íー¥¥Æ¥£¤Î2¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£
¡¡¥É¥¸¥ãー¥¹¤ÏÆ±Æü¡¢¥È¥Ëー¡¦¥´¥ó¥½¥ê¥ó¤òDFA¡Ê»ö¼Â¾å¤ÎÀïÎÏ³°¡Ë¤È¤·¤¿¤³¤È¤ò¸ø¼°£Ø¤ÇÈ¯É½¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¥¹ー¥Õー»á¤Ï¡ÖThank You Tony!¡×¤È¤¤¤¦¥³¥á¥ó¥È¤òÅº¤¨¤Æ¥´¥ó¥½¥ê¥ó¤Î¼Ì¿¿¤òÅê¹Æ¡£¥É¥¸¥ãー¥¹¤Î¥æ¥Ë¥Õ¥©ー¥à¤ò¤Þ¤È¤Ã¤¿¥Ï¥íー¥¥Æ¥£¤ÎÎÙ¤Ç¡¢¥´¥ó¥½¥ê¥ó¤Ï¾Ð´é¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥´¥ó¥½¥ê¥ó¤Ï¥¥ã¥ê¥¢¥Ï¥¤¤È¤Ê¤Ã¤¿2022Ç¯¤Ë16¾¡1ÇÔ¡¢ËÉ¸æÎ¨2.14¤È¤¤¤¦°µÅÝÅª¤ÊÀ®ÀÓ¤ò»Ä¤·¤¿¤â¤Î¤Î¡¢2023Ç¯°Ê¹ß¤Ï¸Î¾ã¤Ë¶ì¤·¤à¥·ー¥º¥ó¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤¿¡£µå³¦¤¤Ã¤Æ¤ÎÇ¹¥¤¤È¤·¤Æ¤âÃÎ¤é¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¥Ï¥íー¥¥Æ¥£¤¬»Ïµå¼°¤ËÅÐ¾ì¤·¤¿ºÝ¤Ë¤ÏÊá¼êÌò¤òÌ³¤á¤¿¤³¤È¤Ç¤âÏÃÂê¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¤Ï¡¢Instagram¥æー¥¶ー¤«¤é¡ÖI¡Çm so sad!¡×¡ÖGood Luck¡×¡Ö¤Þ¤À¤Þ¤À¥á¥¸¥ãー¤ÇÅê¤²¤Æ¤Í¡×¡Ö¥È¥Ëー•¥´¥ó¥½¥ê¥óÅê¼ê¤ÎÊü½Ð¤Ë¤Ï¶Ã¤¤¤¿¡×¡Ö¥´¥ó¥½¥ê¥ó¡¢Éü³èµ§¤ë¤ïー¡×¡Ö¥´¥ó¥½¥ê¥óDFA¥Þ¥¸¤«·ë¹½Èá¤·¤¤¡×¡Ö¸·¤·¤¤Å¸³«¤Ç¤¹¤Í¡×¡ÖÀÚ¤Ê¤¤¡×¡Ö·ë¹½»×¤¤¤¤Ã¤¿¤Ê¡×¡ÖÍ½´¶¤·¤Æ¤¿¤È¤Ï¤¤¤¨¼ä¤·¤¯¤Ê¤ë¤Í¡×¡Ö¤¢¤Î¥´¥ó¥½¥ê¥ó¤¬¡Ä¡×¤Ê¤É¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£