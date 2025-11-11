¡Ú¥Ç¥£¥º¥Ë¡¼¡Û¥À¥Ã¥Õ¥£¡¼¡õ¥Õ¥ì¥ó¥º20¼þÇ¯¡ùSP¥°¥Ã¥º¤ÇÎò»Ë¤ò¿¶¤êÊÖ¤ê¢ö
¡Ö¥À¥Ã¥Õ¥£¡¼¡õ¥Õ¥ì¥ó¥º20¼þÇ¯¡§¥«¥é¥Õ¥ë¥Ï¥Ô¥Í¥¹¡×¤¬³«ºÅÃæ¤Î¡ÖÅìµþ¥Ç¥£¥º¥Ë¡¼¥·¡¼¡ÊR¡Ë¡×¤Ë¤Æ¡¢¥À¥Ã¥Õ¥£¡¼ÅÐ¾ì20¼þÇ¯¤òµÇ°¤·¤¿¡¢¥À¥Ã¥Õ¥£¡¼¤È¤Î»×¤¤½Ð¤ò¿¶¤êÊÖ¤ë¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥°¥Ã¥º¤¬¥ê¥ê¡¼¥¹¤µ¤ì¤ë¡£
¡Ø¥À¥Ã¥Õ¥£¡¼¡õ¥Õ¥ì¥ó¥º¡Ù¤Î20¼þÇ¯¤òµÇ°¤·¤¿¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥°¥Ã¥º¤¬¸«Æ¨¤»¤Ê¤¤¡ª
¡Ö¥À¥Ã¥Õ¥£¡¼¡õ¥Õ¥ì¥ó¥º20¼þÇ¯¡§¥«¥é¥Õ¥ë¥Ï¥Ô¥Í¥¹¡×³«ºÅÃæ¤ÎÅìµþ¥Ç¥£¥º¥Ë¡¼¥·¡¼¡ÊR¡Ë¤Ë12·î18Æü¡ÊÌÚ¡Ë¤è¤êÅÐ¾ì¤¹¤ëµÇ°¥°¥Ã¥º¤Ï¡¢¥À¥Ã¥Õ¥£¡¼¤È¤Î»×¤¤½Ð¤ò¿¶¤êÊÖ¤ë¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥Ç¥¶¥¤¥ó¡£
¥Ñ¡¼¥¯¤Ç¤Î»×¤¤½Ð¤ò½Å¤Í¤¿¤ê¡¢¿·¤¿¤Ê¥À¥Ã¥Õ¥£¡¼¤ÎÌ¥ÎÏ¤òÈ¯¸«¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¼þÇ¯¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥°¥Ã¥º¤ò¤´¾Ò²ð¤·¤Æ¤¤¤³¤¦¡£
¥À¥Ã¥Õ¥£¡¼¤¬½é¤á¤ÆÅìµþ¥Ç¥£¥º¥Ë¡¼¥·¡¼¤ËÅÐ¾ì¤·¤¿2005Ç¯¤Î¤Ì¤¤¤°¤ë¤ß¥Ð¥Ã¥¸¤È¡¢¤ß¤ó¤Ê¤ÎÅêÉ¼¤ÇÉü¹ï¤¬·è¤Þ¤ë¡Ö¥¢¥ó¥³¡¼¥ë¡¦¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¡×¤ÎÃæ¤«¤éÁª¤Ð¤ì¤¿2¼ïÎà¤Î¡Ö¤Ì¤¤¤°¤ë¤ß¥Ð¥Ã¥¸¡×¤¬ÅÐ¾ì¡£
¡Ö¥¢¥ó¥³¡¼¥ë¡¦¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¡×¤Ï¡¢2024Ç¯¤Þ¤Ç¤ËÈÎÇä¤µ¤ì¤¿¥À¥Ã¥Õ¥£¡¼¤Î¤Ì¤¤¤°¤ë¤ß¥Ð¥Ã¥¸19¼ïÎà¤ÎÃæ¤«¤é¡¢4·î2Æü¡Ê¿å¡Ë¡Á4·î16Æü¡Ê¿å¡Ë¤Î´ü´Ö¤Ç¤ÎÅêÉ¼¤Ç·èÄê¤·¤¿¥Ç¥¶¥¤¥ó¤¬ºÎÍÑ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¤Þ¤¿¡ÖDuffy Christmas¡Ê2010Ç¯¡Ë¡×¤ä¡ÖDuffy Brings Love¡Ê2013Ç¯¡Ë¡×¤Ê¤É¡¢¤Ì¤¤¤°¤ë¤ß¥³¥¹¥Á¥å¡¼¥à4¼ïÎà¤È¥Ý¡¼¥¸¡¼¥×¥é¥Ã¥·¡¼¤ò¥»¥Ã¥È¤Ë¤·¤¿¥¢¥Ë¥Ð¡¼¥µ¥ê¡¼¡¦¥»¥ì¥¯¥·¥ç¥óBOX¤â¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¡£
4¼ïÎà¤Î¥³¥¹¥Á¥å¡¼¥à¤Ç¡¢µ¨Àá¤Î°Ü¤êÊÑ¤ï¤ê¤ò¥À¥Ã¥Õ¥£¡¼¤È°ì½ï¤Ë´¶¤¸¤Ê¤¬¤é1Ç¯Ãæ¾þ¤Ã¤Æ³Ú¤·¤ó¤¸¤ã¤ª¤¦¡£
¤½¤·¤Æ¡¢Éô²°¤Ë¾þ¤ì¤Ð¤¤¤Ä¤Ç¤â¥Ñ¡¼¥¯¤Ç¤Î»×¤¤½Ð¤ò½Å¤Í¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡¢²áµî¤ÎÂåÉ½Åª¤Ê¥¢¡¼¥È¤ò¥â¥Á¡¼¥Õ¤Ë¤·¤¿¥Ô¥ó¥Ð¥Ã¥¸¥»¥Ã¥È¤âÅÐ¾ì¡£Âæ»æ¤Ë¤Ï¥À¥Ã¥Õ¥£¡¼¤ÎÉô²°¤ò¥¤¥á¡¼¥¸¤·¤¿¥¢¡¼¥È¤¬ÉÁ¤«¤ì¤Æ¤¤¤Æ¤È¤Ã¤Æ¤â¥¥å¡¼¥È¤Ç¤¹¢ö
¤µ¤é¤Ë¡¢²áµî¤Î¥×¥í¥°¥é¥à¤ÇÉÁ¤«¤ì¤¿¥À¥Ã¥Õ¥£¡¼¤Î¥¢¡¼¥È¤ò¥â¥Á¡¼¥Õ¤Ë¤·¤¿BOXÆþ¤ê¤Î¥Ý¥¹¥È¥«¡¼¥É¥»¥Ã¥È¤ä¡¢¥È¥é¥ó¥¯·¿¤Î¥±¡¼¥¹¤ËÆþ¤Ã¤¿¥¹¥Æ¥Ã¥«¡¼¥»¥Ã¥È¡¢¤½¤·¤Æ¤¤ó¤Á¤ã¤¯¥»¥Ã¥È¤âÅÐ¾ì¡£
¤Þ¤¿¡¢¥¢¥ë¥Ð¥à¤Ë¸«Î©¤Æ¤¿ËÜ·¿¤Î¥±¡¼¥¹¤ÎÃæ¤Ë¡¢¡Ö¥À¥Ã¥Õ¥£¡¼¥Ç¥Ó¥å¡¼¡Ê2005Ç¯¡Ë¡×¤ä¡Ö¥ß¥Ã¥¡¼¤È¥À¥Ã¥Õ¥£¡¼¤Î¥¹¥×¥ê¥ó¥°¥ô¥©¥ä¥Ã¥¸¡Ê2012Ç¯¡Ë¡×¤Ê¤É¡¢²áµî¤Î¥×¥í¥°¥é¥à¤ò»×¤¤ÊÖ¤»¤ë¥Õ¥£¥®¥å¥¢¡Ê5¼ïÎà¡Ë¤È20¼þÇ¯¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Î¥È¥é¥ó¥¯¤òÊú¤¨¤Ê¤¬¤é¤³¤Á¤é¤ò¸«¤Æ¤¤¤ë°¦¤é¤·¤¤¥À¥Ã¥Õ¥£¡¼¤Î¤Ì¤¤¤°¤ë¤ß¤â¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¡£
¥¢¥Ë¥Ð¡¼¥µ¥ê¡¼¤Ë¤Õ¤µ¤ï¤·¤¤¥Ç¥¶¥¤¥ó¡¢¥À¥Ã¥Õ¥£¡¼¤ÎÌ¥ÎÏ¤È²Ä°¦¤é¤·¤µ°î¤ì¤ë¥¢¥¤¥Æ¥àÂ·¤¤¡ª
¤Ì¤¤¤°¤ë¤ß¥Ð¥Ã¥¸¡¢¥¢¥Ë¥Ð¡¼¥µ¥ê¡¼¡¦¥»¥ì¥¯¥·¥ç¥óBOX¡¢¥Ô¥ó¥Ð¥Ã¥¸¥»¥Ã¥È¤ÏÅìµþ¥Ç¥£¥º¥Ë¡¼¥ê¥¾¡¼¥È¡ÊR¡Ë¤ä¥¢¥×¥ê¡¢¤½¤ÎÂ¾¤Î¥°¥Ã¥º¤Ï¥Þ¥¯¥À¥Ã¥¯¥¹¡¢¥Ç¥Ñ¡¼¥È¥á¥ó¥È¥¹¥È¥¢¤Ê¤É¤Ç¤ª¼è¤ê°·¤¤¤µ¤ì¤ë¤Î¤Ç¤¼¤Ò¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤Æ¤ß¤Æ¤Í¡£
¢¨¡Ö¥¢¥ó¥³¡¼¥ë¡¦¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¡×¤ÎÅêÉ¼¤Ï½ªÎ»¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
