¡Ö¥»¡¦¥ê¡¼¥°¤Ï¤Ê¤«¤Ê¤«¸¢Íø´Ø·¸¤¬Æñ¤·¤¤¡Ä¡×¤Ê¤¼¥»¡¦¥ê¡¼¥°TV¤ÏÂ¸ºß¤·¤Ê¤¤¤Î¤«¡©ÀìÌç²È¤¬ÌÀ¤«¤¹µå³¦¤Î¹½Â¤ÌäÂê
¥×¥íÌîµå¥Ó¥¸¥Í¥¹¤ÎÀìÌç²È¤Ç¤¢¤ë¾®ÎÓ»ê»á¤¬¡¢¼«¿È¤ÎYouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤Ç¡Ö¡Úµå³¦¼·ÉÔ»×µÄ¡Û¥»¥ê¡¼¥°TV¤Ï¤Ê¤¼Ìµ¤¤¡©¡¿±¿±Ä¤Ç¤¤Ê¤¤£²¤Ä¤ÎÍýÍ³¡¿¥Ñ¥ê¡¼¥°TVµÞÀ®Ä¹¤ÎÎò»Ë¡Ú¾®ÎÓ»ê¤Î¥Þ¥Í¡¼¥Ü¡¼¥ë¡Û¡×¤ÈÂê¤·¤¿Æ°²è¤ò¸ø³«¡£Â¿¤¯¤ÎÌîµå¥Õ¥¡¥ó¤¬Êú¤¯¡Ö¤Ê¤¼¥»¡¦¥ê¡¼¥°TV¤ÏÂ¸ºß¤·¤Ê¤¤¤Î¤«¡©¡×¤È¤¤¤¦µ¿Ìä¤ËÂÐ¤·¡¢¤½¤Î¹½Â¤Åª¤ÊÍýÍ³¤ÈÎò»ËÅªÇØ·Ê¤ò¾Ü¤·¤¯²òÀâ¤·¤¿¡£
¾®ÎÓ»á¤Ï¤Þ¤º¡¢¥Ñ¡¦¥ê¡¼¥°TV¤¬Â¸ºß¤¹¤ëÍýÍ³¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¥Ñ¡¦¥ê¡¼¥°6µåÃÄ¤¬¶¦Æ±½Ð»ñ¤·¤ÆÀßÎ©¤·¤¿»ö¶È²ñ¼Ò¡Ö¥Ñ¥·¥Õ¥£¥Ã¥¯¥ê¡¼¥°¥Þ¡¼¥±¥Æ¥£¥ó¥°¡ÊPLM¡Ë¡×¤ÎÂ¸ºß¤òµó¤²¤ë¡£PLM¤¬6µåÃÄ¤Î¥¤¥ó¥¿¡¼¥Í¥Ã¥È¤Ë¤ª¤±¤ë»î¹ç±ÇÁü¤ÎÇÛ¿®¤ä¥¢¡¼¥«¥¤¥Ö¤Î¸¢Íø¤ò¤Þ¤È¤á¤Æ´ÉÍý¡¦±¿ÍÑ¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤ËÂÐ¤·¡¢¥»¡¦¥ê¡¼¥°¤Ë¤ÏÆ±ÍÍ¤Î¶¦Æ±»ö¶È²ñ¼Ò¤¬Â¸ºß¤·¤Ê¤¤¤³¤È¤¬º¬ËÜÅª¤Ê°ã¤¤¤À¤È»ØÅ¦¤·¤¿¡£¥»¡¦¥ê¡¼¥°¤Ç¤Ï¡¢Êü±Ç¸¢¤Ï³ÆµåÃÄ¤¬¸ÄÊÌ¤ÇÊÝÍ¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¸¢Íø´Ø·¸¤¬Ê£»¨²½¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¤½¤ÎÇØ·Ê¤Ë¤Ï2¤Ä¤ÎÂç¤¤ÊÍ×°ø¤¬¤¢¤ë¤È¾®ÎÓ»á¤ÏÊ¬ÀÏ¤¹¤ë¡£°ì¤Ä¤Ï¡¢ÆÉÇä¿·Ê¹¼Ò¡Êµð¿Í¡Ë¡¢ÃæÆü¿·Ê¹¼Ò¡ÊÃæÆü¡Ë¡¢¥Õ¥¸¥µ¥ó¥±¥¤¥°¥ë¡¼¥×¡Ê¥ä¥¯¥ë¥È¡Ë¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢µåÃÄ¼«ÂÎ¤¬¥á¥Ç¥£¥¢¥°¥ë¡¼¥×¤ËÂ°¤·¤Æ¤¤¤ë¥±¡¼¥¹¤À¡£¤³¤ì¤é¤ÎµåÃÄ¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢»î¹ç¤Ï¼«¼Ò¥á¥Ç¥£¥¢¤Î¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤Ç¤¢¤ê¡¢¸¢Íø¤ò³°Éô¤Î¶¦Æ±»ö¶ÈÂÎ¤Ë½Ð¤¹¤È¤¤¤¦È¯ÁÛ¤Ë¤Ê¤ê¤Ë¤¯¤¤¡£¤â¤¦°ì¤Ä¤Ï¡¢¹Åç¥«¡¼¥×¤Î¤è¤¦¤ËÃÏ¸µ¥Æ¥ì¥Ó¶É¤È¤Î´Ø·¸¤¬Èó¾ï¤ËÌ©ÀÜ¤ÊµåÃÄ¤ÎÂ¸ºß¤À¡£ÃÏ¸µ¶É¤òºÇÍ¥Àè¤¹¤ë¥Ó¥¸¥Í¥¹¥â¥Ç¥ë¤¬³ÎÎ©¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¥Í¥Ã¥ÈÇÛ¿®¤Ë¼´Â¤ò°Ü¤¹¤³¤È¤ÏÃÏ¸µ¶É¤È¤Î¶¥¹ç¤òÀ¸¤à¤¿¤áÆñ¤·¤¤¤Î¤À¤È¤¤¤¦¡£
¤½¤â¤½¤â¥Ñ¡¦¥ê¡¼¥°TV¤¬ÃÂÀ¸¤·¤¿¤¤Ã¤«¤±¤Ï¡¢2004Ç¯¤Îµå³¦ºÆÊÔÌäÂê¤Ë¤Þ¤ÇÁÌ¤ë¡£Åö»þ¡¢·Ð±ÄÅª¤Ë¶ì¤·¤¤¾õ¶·¤Ë¤¢¤Ã¤¿¥Ñ¡¦¥ê¡¼¥°¤¬¡¢À¸¤»Ä¤êºö¤È¤·¤Æ¥Ç¥¸¥¿¥ëÊ¬Ìî¤Ø¤ÎÅê»ñ¤ò¸¡Æ¤¡£¥á¥¸¥ã¡¼¥ê¡¼¥°¤¬30µåÃÄ¤Î¥¤¥ó¥¿¡¼¥Í¥Ã¥È¸¢Íø¤òÅý¹ç¤·¤ÆÂçÀ®¸ù¤ò¼ý¤á¤¿¡ÖMLB.com¡×¤ò¥â¥Ç¥ë¤Ë¡¢Åö½é¤Ï12µåÃÄ¤Ç¤Î¡ÖNPB.com¡×¹½ÁÛ¤òÄó¾§¤·¤¿¤¬¡¢¥»¡¦¥ê¡¼¥°Â¦¤Î»¿Æ±¤òÆÀ¤é¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£·ë²Ì¤È¤·¤Æ¡¢¥Ñ¡¦¥ê¡¼¥°¤ÏÃ±ÆÈ¤ÇPLM¤òÀßÎ©¤·¡¢º£Æü¤ÎÀ®¸ù¤Ë»ê¤Ã¤¿·Ð°Þ¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£¾®ÎÓ»á¤ÏºÇ¸å¤Ë¡Ö¥Õ¥£¡¼¥ë¥É¤Ç¤Ï¶¥Áè¡¢¥Ó¥¸¥Í¥¹¤Ç¤Ï¶¨¶È¡×¤È¤¤¤¦¹Í¤¨Êý¤¬½ÅÍ×¤À¤È½Ò¤Ù¡¢¥»¡¦¥ê¡¼¥°¤¬¸½¾õ¤Î¤Þ¤Þ¤Ç¤Ï¥Ó¥¸¥Í¥¹Å¸³«¤ÎÉý¤ò¶¹¤á¤Æ¤¤¤ë¤ÈÌäÂêÄóµ¯¤·¡¢Æ°²è¤òÄù¤á¤¯¤¯¤Ã¤¿¡£
