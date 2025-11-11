²ÃÆ£Ãã¡¢ÂÎÄ´ÉÔÎÉ¤Ç¥¤¥Ù¥ó¥È·çÀÊ¤òÊó¹ð¡ÄºÊ¡¦°½ºÚ¤Î¡Ö¸º±öÀ¸³è¡×·àÅª¸ú²Ì¤â¡Ö82ºÐ¡×Ç¯Îð¤Ë´ó¤»¤é¤ì¤ë¿´ÇÛ
¡¡11·î10Æü¡¢¥É¥ê¥Õ¥¿¡¼¥º¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ç¥¿¥ì¥ó¥È¤Î²ÃÆ£Ãã¤¬¡¢¼«¿È¤ÎX¤ÇÂÎÄ´ÉÔÎÉ¤òÊó¹ð¤·¡¢¿´ÇÛ¤ÎÀ¼¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡X¤Ë¤Ï¡¢¡Ú½Ð±é¼Âà¤Î¤ªÏÍ¤Ó¡Û¤ÈÂê¤µ¤ì¤¿ 1Ëç¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬½ñ¤«¤ì¤¿¼Ì¿¿¤¬Åº¤¨¤é¤ì¤¿¡£ËÜÊ¸¤Ë¤Ï¡¢¡Ô11·î12Æü¤è¤ê³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¡Ö¥¶¡¦¥É¥ê¥Õ¥¿¡¼¥ºÅ¸¡×¤Ë¥ª¡¼¥×¥Ë¥ó¥°¥²¥¹¥È¤È¤·¤Æ½Ð±éÍ½Äê¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢ÂÎÄ´¤òÊø¤·¤Æ¤·¤Þ¤¤¡¢»ÄÇ°¤À¤±¤ÉÂç»ö¤ò¤È¤Ã¤Æ½Ð±é¤ò¸«¹ç¤ï¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡Õ¤È¡¢¥¤¥Ù¥ó¥ÈÅÐÃÅ¤ò¥¥ã¥ó¥»¥ë¤¹¤ë¤³¤È¤òÊó¹ð¡£¡Ô³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤¿¼¯»ùÅç¤Î¥Õ¥¡¥ó¤Î¤ß¤ó¤Ê¡¢ËÜÅö¤Ë¤´¤á¤ó¤Ê¤µ¤¤¡ª¡Õ¤È¼Õºá¤âÅº¤¨¤¿¡£
¡Öº£²ó¤ÎÅ¸¼¨²ñ¤Ï¡¢¡Ø¥¶¡¦¥É¥ê¥Õ¥¿¡¼¥ºÅ¸ ¡ÁÈ¯·¡¡ª5¿Í¤Î¾Ð¤¤¤ÈÈëÊõ¤¿¤Á¡Á¡Ù¤ÈÂê¤µ¤ì¡¢·ëÀ®60¼þÇ¯¤òµÇ°¤·¤¿´ë²èÅ¸¤Ç¤¹¡£2024Ç¯7·î¤ÎÅìµþ¡¦¾åÌî¤Ç¤Î¥¹¥¿¡¼¥È¤òÈéÀÚ¤ê¤Ë¡¢º£Ç¯¤âÁ´¹ñ³ÆÃÏ¤ò²ó¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡º£²ó¡¢²ÃÆ£¤µ¤ó¤¬·çÀÊ¤¹¤ë¤Î¤Ï¡¢11·î12Æü¤«¤é¼¯»ùÅç¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¤â¤Î¡£°ì½ï¤ËÅÐÃÅÍ½Äê¤À¤Ã¤¿¹âÌÚ¥Ö¡¼¤µ¤ó¤Î¤ß¤¬»²²Ã¤¹¤ë·Á¤Ë¤Ê¤ë¤è¤¦¤Ç¤¹¡×¡Ê·ÝÇ½¥×¥í´Ø·¸¼Ô¡Ë
¡¡¤ªÏÍ¤Ó¤Ë¤Ï¡¢¡Ô¥Ö¡¼¤¿¤ó¤ËÏÃ¤·¤¿¤é¡Ö²Ã¥È¤Á¤ã¤ó¤ÎÊ¬¤Þ¤Ç´èÄ¥¤ë¡ª¡×¤ÈÎÏ¶¯¤¯ÌóÂ«¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¤Î¤Ç¡¢¤Á¤ç¤Ã¤ÈÉÔ°Â¤À¤±¤ÉÂ÷¤·¤Þ¤¹¡ª¡Õ¤È¡¢¹âÌÚ¤ËÂ÷¤·¤¿¤³¤È¤â½ñ¤«¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£¤½¤ó¤ÊµÞî±¤ÎÊó¹ð¤Ë¤Ï¡¢Â¿¿ô¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£¤Ê¤«¤Ç¤âÂ¿¤¯½¸¤Þ¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢¤ä¤Ï¤êÂÎÄ´¤ò¿´ÇÛ¤¹¤ëÀ¼¤À¤Ã¤¿¡£
¡ÔÀèÇÚ¤ÎÂÎÄ´ÉÔÎÉ¤Î¥Ë¥å¡¼¥¹¤Ï¿´ÇÛ¤Ë¤Ê¤ë¡Õ
¡Ô¤³¤ì¸«¤ë¤È¥¬¥Á¤ÇÌµÍý¤·¤Ê¤¤¤Ç¤È»×¤¦¡Õ
¡Ô²Ã¥È¤Á¤ã¤ó¤µ¤ó¤ÎÂÎÄ´¤¬°ìÆü¤âÁá¤¯ÎÉ¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤è¤¦¤Ë¡Õ
¡¡¸½ºß82ºÐ¤È¤Ê¤Ã¤¿²ÃÆ£¡£Ç¯Îð¤â¤¢¤ê¡¢ËÜµ¤¤Ç¿´ÇÛ¤¹¤ë¥Õ¥¡¥ó¤ÎÀ¼¤¬Â¿¿ô´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
¡Ö¥É¥ê¥Õ¥¿¡¼¥º¤â·ëÀ®¤«¤é60Ç¯¤¿¤Á¡¢Á´À¹´ü¤Ï20Âå¤À¤Ã¤¿²ÃÆ£¤µ¤ó¤â¡¢¤¤¤Þ¤Ç¤Ï82ºÐ¤È¤Ê¤ê¹âÎð¤Ç¤¹¡£2008Ç¯¤ËÂçÆ°Ì®²òÎ¥¤ò´µ¤¤10»þ´Ö¤ÎÂç¼ê½Ñ¤ò¼õ¤±¤¿¤ê¡¢2015Ç¯¤Ë¥Ñ¡¼¥¥ó¥½¥ó¾É¸õ·²¤È¿ÇÃÇ¤µ¤ì¤¿¤ê¡¢Æ®ÉÂÀ¸³è¤òÁ÷¤Ã¤¿¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤³ºÇ¶á¤Ï¸µµ¤¤Ê»Ñ¤ò¸«¤ë¤³¤È¤¬Â¿¤¯¡¢ÆÍÁ³¤ÎÂÎÄ´ÉÔÎÉ¤Ë¡¢¥Õ¥¡¥ó¤âÉÔ°Â¤Ë´¶¤¸¤¿¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¡×¡ÊÆ±¡Ë
¡¡2011Ç¯¤Ë·ëº§¤·¤¿ºÊ¡¦°½ºÚ¤Î¸¥¿ÈÅª¤Ê¥µ¥Ý¡¼¥È¤â°õ¾Ý¶¯¤¤¡£
¡Ö²áµî¤ÎÂçÉÂ¤«¤é¡¢2021Ç¯¤´¤í¤Ë°å»Õ¤«¤é ¡È¸º±ö¡É ¤ò¤¹¤¹¤á¤é¤ì¤¿²ÃÆ£¤µ¤ó¡£°½ºÚ¤µ¤ó¤Ï¤½¤Î¤³¤í¤«¤é ¡È¸º±ö¥ì¥·¥Ô¡É ¤ËËÜ¹ø¤òÆþ¤ì¡¢ÂÎÄ´ÌÌ¤ò¥µ¥Ý¡¼¥È¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤Î¹ÃÈå¤¢¤Ã¤Æ¡¢200¤À¤Ã¤¿·ì°µ¤¬120¡Á130¤¯¤é¤¤¤Þ¤Ç·àÅª¤Ë²¼¤¬¤Ã¤¿¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£º£²ó¤â°½ºÚ¤µ¤ó¤Î¶¨ÎÏ¤Î¤â¤È¡¢¤Þ¤¿¸µµ¤¤Ê»Ñ¤ò¸«¤é¤ì¤ë¤³¤È¤òÃ¯¤â¤¬´ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡×¡ÊÆ±¡Ë
¡¡¥É¥ê¥Õ¥¿¡¼¥º¤È¤·¤Æ¡¢À¸³¶¸½Ìò¤ò´Ó¤¤¤Æ¤Û¤·¤¤¤â¤Î¤À¡£