【カービィカフェ PETIT】新作スターリーケーキ！ おしゃれ可愛いスイーツを召し上がれ
人気ゲーム『星のカービィ』をテーマにした、テイクアウトスイーツ専門店『カービィカフェ PETIT』に、冬の新作＆人気スイーツのリバイバルがやってきた。おしゃれ可愛い、フォトジェニックで美味しいスイーツをご紹介！
☆カービィカフェPETITのカラフルかわいいスイーツをチェック！（写真11点）＞＞＞
任天堂の人気ゲームシリーズ『星のカービィ』をテーマにした『Kirby Café（カービィカフェ）』から生まれた、かわいくておしゃれなテイクアウトスイーツ専門店『Kirby Café PETIT（カービィカフェ プチ）』に冬の新作ケーキが登場やってくる。
2025年11月13日（木）〜2026年2月28日（土）までの期間限定で、新作の「スターリー・ブルーベリー」が登場するほか、「カービィもむちゅう！プププ・スノーティラミス」、「ワドルディもむちゅう！プププ・スノーティラミス＜抹茶＞」が復刻。
また、チーズプリンと甘ずっぱい金箔入りのフルーツジュレのハーモニーを楽しめる「カービィのカラフルプリン」が、2025年11月13日（木）〜2026年1月12日（月・祝）までの期間限定で再登場する。
新作ケーキ「スターリー・ブルーベリー」は、新世界に落ちてきた不思議な流星を飾った、ブルーベリーの風味豊かなひと品。ブルーベリーの銀河が織りなすハーモニーをどうぞ召し上がれ。
また、定番メニューのティラミスが冬のよそおいになった「カービィもむちゅう！プププ・スノーティラミス」「ワドルディもむちゅう！プププ・スノーティラミス＜抹茶＞」が今年も登場します。おうちでも「星のカービィ」の世界を感じていただける、これからの季節にぴったり。ふりつもる雪の白さと濃厚な甘さをオリジナルのカップで楽しんで♪
そしてまろやかなチーズプリンに、甘ずっぱい金箔入りのフルーツジュレをあわせた「カービィのカラフルプリン」は、期間限定で全4種のラインナップに。
ピンクの「カービィのいちごプリン」は通年販売、黄色の「カービィのオレンジプリン」、青の「カービィのライチプリン」、緑の「カービィの青りんごプリン」は期間限定販売となる。
この冬も、カラフルでぷるるんとおいしい、4色4味のカービィのプリンをぜひお楽しみを♪
（C）Nintendo / HAL Laboratory, Inc.
☆カービィカフェPETITのカラフルかわいいスイーツをチェック！（写真11点）＞＞＞
任天堂の人気ゲームシリーズ『星のカービィ』をテーマにした『Kirby Café（カービィカフェ）』から生まれた、かわいくておしゃれなテイクアウトスイーツ専門店『Kirby Café PETIT（カービィカフェ プチ）』に冬の新作ケーキが登場やってくる。
また、チーズプリンと甘ずっぱい金箔入りのフルーツジュレのハーモニーを楽しめる「カービィのカラフルプリン」が、2025年11月13日（木）〜2026年1月12日（月・祝）までの期間限定で再登場する。
新作ケーキ「スターリー・ブルーベリー」は、新世界に落ちてきた不思議な流星を飾った、ブルーベリーの風味豊かなひと品。ブルーベリーの銀河が織りなすハーモニーをどうぞ召し上がれ。
また、定番メニューのティラミスが冬のよそおいになった「カービィもむちゅう！プププ・スノーティラミス」「ワドルディもむちゅう！プププ・スノーティラミス＜抹茶＞」が今年も登場します。おうちでも「星のカービィ」の世界を感じていただける、これからの季節にぴったり。ふりつもる雪の白さと濃厚な甘さをオリジナルのカップで楽しんで♪
そしてまろやかなチーズプリンに、甘ずっぱい金箔入りのフルーツジュレをあわせた「カービィのカラフルプリン」は、期間限定で全4種のラインナップに。
ピンクの「カービィのいちごプリン」は通年販売、黄色の「カービィのオレンジプリン」、青の「カービィのライチプリン」、緑の「カービィの青りんごプリン」は期間限定販売となる。
この冬も、カラフルでぷるるんとおいしい、4色4味のカービィのプリンをぜひお楽しみを♪
（C）Nintendo / HAL Laboratory, Inc.