この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

元テレビ局員が暴く報道の闇…夕方ニュースの“あの時間”に隠された「時間調整」という知られざる仕組み

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

元テレビ局員のキャリアを持つ下矢一良氏が、自身のYouTubeチャンネルで「夕方ニュースに必ずある“あの時間“...ニュースの見え方が変わる報道の秘密を元テレ東局員が解説」と題した動画を公開。番組終盤に立て続けに流される短いニュースコーナーの、知られざる存在意義を明かした。



動画で下矢氏は、夕方のニュース番組でよく見られる20〜30秒程度の短いニュースが連続する「フラッシュニュース」について言及。このコーナーには、視聴者に多くの話題をコンパクトに提供するという表向きの理由とは別に、制作者側にとって極めて重要な「裏の理由」があると指摘する。それは、生放送における「時間調整」だという。



下矢氏によると、ニュース番組は生放送のため、コメンテーターの発言が長引いたり、生中継が予定時間を超えたりと、時間が前後することは日常茶飯事である。しかし番組の終了時刻は厳守しなければならない。そこで、このフラッシュニュースが「安全弁」の役割を果たすのだという。「予定より1分押している」といった状況が発生した場合、あらかじめ複数本用意しておいた短いニュースの中から「2本カットする」といった判断を下すことで、番組全体の放送時間を調整していると、その具体的な仕組みを解説した。



この時間調整のしわ寄せで、放送されずに「ボツになるニュースはかなりよくあるパターン」だと下矢氏は語る。放送されるニュースの順番はニュースバリュー（重要度）で決まるため、後順位のニュースほどカットされるリスクが高まる。一方で、担当記者の思い入れや取材先との関係性から「絶対にボツにさせたくない」という場合に、「社内営業」によって放送順が上がることもあるというテレビ局内部の実態も明かした。



▶メルマガやXでも、売上や採用につながるPRのノウハウを発信中！📱



📱HP → https://storymanagement.co.jp/



📱X （旧Twitter） → https://x.com/KazShimoya