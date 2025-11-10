ファミマ限定「東京ばな奈」コラボ商品「バナナかすたあどクレープ」11月11日より新登場
【モデルプレス＝2025/11/10】ファミリーマートでは、「東京ばな奈」とコラボレーションした「バナナかすたあどクレープ」を、2025年11月11日（火）から全国のファミリーマート約16,400店にて発売する。
ファミリーマートが継続して取り組んでいる5つのキーワードの1つ「『あなた』のうれしい」の一環として、「ファミマルSweets」より、東京みやげの定番として愛されている「東京ばな奈」とのコラボ商品が登場。
これまでファミリーマートでは2022年に「東京ばな奈バナナミルク」を発売し、2023年に「ワッフルコーン東京ばな奈」、2024年に「東京ばな奈プリン」を発売し、「東京ばな奈」とのコラボは4年目を迎える。
「バナナかすたあどクレープ」は、「東京ばな奈」の味わいをイメージした、なめらかなバナナカスタードとコクのあるバナナホイップにふわふわのスポンジ生地を合わせ、もちもち食感のクレープ皮で包み込んだ一品。おやつにはもちおん、ちょっとしたご褒美としても手軽に味わえる、デザート仕立ての「東京ばな奈」らしいクレープに仕上げている。（modelpress編集部）
発売日：2025年11月11日（火）
取扱店舗：全国のファミリーマート約16,400店
価格：249円（税込268円）
※店舗によって取り扱いのない場合がある
◆ファミマ×東京ばな奈のコラボクレープ
