新NISAで勝つための意外な着眼点

眠れる資金を呼び覚ます

新NISAのインパクト

新NISAの登場は、資金が投資に回るという観点で歓迎します。それまでのNISAでは通常の投資では600万円まで、つみたて投資では800万円までの枠が与えられ、どちらか一方のみが利用できるとされていました。

新NISAでは、「成長投資枠」で1200万円まで、「つみたて投資枠」で計1800万円まで、また併用して1800万円まで利用できることになりました。

普通の投資であれば、投資で得た収益に20.315％の税金が課されます。ところがNISAであれば、その税金が非課税になるわけですから、メリットは大きいです。

市場活性化への期待

個人投資家が未来を創る

そのメリットに引かれて、たくさんの人が株式市場にお金を投じることで、市場がより活発化していくはずです。

個別銘柄でなく投資信託を買うのであっても、市場にお金が流入することには変わりありません。投資信託からでも始めることで投資に興味を持ち、日本株を買うようになる個人投資家も増えると思います。

市場に出回るお金が増えるということは、取引が活発になり、投資で儲けられるチャンスも増えるということ。株を始めるタイミングとしてはいいと思います。

追い風の中でも忘れてはならない

投資家必須の警戒心

もちろん、どのような好材料があったとしても、楽観視してはいけません。

経済の動向を常に警戒することは投資家にとって不可欠な条件です。警戒するなかで株価が上がっていくことが理想ですね。

為替の未来を読む

円高への大きな潮流

2025年8月19日時点で為替レートは1ドル147円台をウロウロしていますが、中期的には122円程度、長期的には112円程度まで円高の方向に振れると私は見ています。

短期取引でも大局観を

デイトレードと経済の深いつながり

「デイトレード」なので1回の取引では相場の影響を受けづらいといっても、やはり大きく経済の動向を捉えることは必要ですよ。

神の領域に挑むな

日々変わる状況への柔軟な対応力

どれだけ株の勉強をしようが、すべてを見通せるわけではありません。そんなことができるのは、神様だけです。

ですから、ある程度のストーリーは頭のなかで考えていたとしても、日々変わる状況に対応していかなければなりません。

私がここで「こうなるはず」と予想したとしても、私が知らない情報なんていくらでもありますし、これから突如、災害や戦争が起これば、前提が変わるわけですから、考え方も変わります。

「疑う勇気」が資産を守り、育てる

誰かがその場で言ったことを鵜呑みにするのではなく、自分の頭で考えることが大事です。たとえ証券アナリストが言っていることであっても、その言葉を頭から信じてしまうような人は投資向きではありませんよ。

常に「これは本当かな？」と疑える人が資産を伸ばしていくんです。

