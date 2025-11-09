元放送作家・鈴木おさむ氏（53）が8日放送の、カンテレ「ドっとコネクト」（土曜前11・20）に出演。現代用語の基礎知識選「2025 T&D保険グループ新語・流行語大賞」候補30語について疑問を呈した。

番組ではクイズ形式でこの話題を取り上げた。お笑いコンビ「ハイヒール」のリンゴは、どの語が気になるかと聞かれると「ミャクミャク」と、大阪・関西万博の公式キャラクターの名を挙げた。

その理由を「ミャクミャクが大賞取ると思うんですよ、はっきり言って。だって絶対来るもん。来れない人とか…大谷さんとかむっちゃ流行ったのに、野球関連が全然なくなって…。来そうやな、と思ったらミャクミャク」と、授賞式に出席しそう、と語った。

だが、鈴木おさむ氏は、「そもそもこれ、納得いってない。全体的に何かおかしくないですか？もっとあったろ、みたいな」と、選考そのものに疑問を呈し 「この番組の大好きな、（群馬県前橋市長の問題で話題となった）『ラブホテル会議』とか入ってないでしょ？何かしっくりこないですし。あと、凄い嫌なのが『クマ被害』。『クマ出没』だったら分かるんですけど、クマ被害っていうことを、流行語大賞に入れんなよって。俺はすごい嫌です」と主張した。

また、鈴木氏は昨年、候補30語に自身が提唱した「ソフト老害」が選出されたが「ノミネートされて大賞取れなかったんで。ちょっと腹立ってる」と言い、「あと、いつも“これ絶対大賞取れないだろ”っていうのを入れてるのが腹立つんですよ」主張していた。