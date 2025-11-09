不動産投資アドバイザー・木村洸士氏が断言！高属性が転落する理由『【不動産投資】サラリーマン大家が転落してしまう理由と正しい対策について解説します！』
AIライター自動執筆記事
この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。
YouTubeチャンネルで公開された『【不動産投資】サラリーマン大家が転落してしまう理由と正しい対策について解説します！』で、不動産投資アドバイザー・木村洸士氏が、サラリーマン投資家が陥りやすい“転落の罠”を具体的に語った。
冒頭、木村氏は「高属性の人、転落する率超高いんですよ」と断言。年収や勤務先の肩書きは投資の実力とは無関係であり、むしろ過信とプライドが判断を鈍らせると指摘する。新築ワンルームを「節税になる」と鵜呑みにして買い増しし、赤字を積み上げてしまう流れは典型的だ。減価償却は長く、経費化できても収益が出ない経営に未来はないという現実を突きつけている。
さらに木村氏は、失敗後の対応によって結果が大きく分かれると述べる。自己流で売却や運営まで突き進むほど損失が拡大しやすく、不動産会社を“プロだから正しい”と盲信するのも危険だという。5社、10社に話を聞き、数字と根拠で比較検証する姿勢が不可欠だと警鐘を鳴らした。
もう一つの落とし穴は「高利回りだけで飛びつく」パターンである。ネット上の利回り25％という数字に惹かれ、地方の資産性が低い土地のアパートを自己資金を投じて購入する。結果として入居が続かず、老朽化による修繕費が膨らみ、売却も難航するケースが多い。見せかけの利回りに対して、空室・修繕・出口戦略の3点で耐性があるかを、最初から運営目線で点検していないことが致命傷になると指摘している。
対して、逆転の道筋は明快だ。赤字前提の発想を捨て、利益が出る物件を選ぶこと。土地の価値が明確に読み取れる案件を軸に、購入前に収支と出口戦略を具体的な数値で描くことが重要だ。資産性と売却可能性の両面で安定しやすい“勝ち筋の数式”を描いてから買うのが正攻法だと説いた。
必要なのは、①現実的なシミュレーション、②良い物件を見極める目、③融資、④運営（空室対策・修繕・売却）の4点にわたる総合力である。プライドを捨て、成果が出ている手順を素直にトレースする方が成功は早い。木村氏が示す数値設計や逆転の具体的手順を通して理解したい人は、動画本編で確認すると参考になる。本編は、会社員として不動産投資を検討する人にとっても、落とし穴と対策を的確に整理した実践的な指針となる内容である。
チャンネル情報
会社員から24棟家賃年収5000万円を実現し独立。現さくらいふ株式会社 代表取締役。他4社経営。不動産投資歴は15年、主催する不動産投資セミナーは［5年で10000人]が受講。唯一無二のスキルをもつ業界の有名講師・きむ兄（木村 洸士）が不動産投資を志す方に役立つ情報をお伝えしていきます！