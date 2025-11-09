この季節だけの味！旬の「秋鮭」で作る至福のレシピ7選〜紅鮭・銀鮭との違いもチェック！
秋鮭は、この季節だけの贅沢な味わいが楽しめる旬の魚。塩漬けされずに「生鮭」として出回ることが多く、味付けの自由度が高いのも魅力です。
今回は、そんな秋鮭を主役にした絶品レシピ7選をご紹介。定番のちゃんちゃん焼きから、ソテーや包み蒸し、炊き込みご飯まで、秋鮭の旨みを存分に引き出すメニューを厳選しました。
さらに、紅鮭や銀鮭との違いについても解説。ぜひ合わせて参考にしてくださいね。
■鮭の種類による違いとは？
秋鮭・紅鮭・銀鮭――鮭を選ぶとき、「種類」を意識したことはありますか？ それぞれの特徴を知ることで、料理との相性がグッと上がり、鮭のおいしさをさらに引き立てられます。
「白鮭」のうち、9〜11月頃に産卵のため川に戻るタイミングで漁獲されるものを「秋鮭」と呼びます。北海道沿岸を中心に、東北地方でも漁獲されています。卵や白子に栄養を使うため、身の脂は控えめになり、さっぱりとした味わいが特徴です。
「ちゃんちゃん焼き」「バターソテー」「みそ焼き」など、しっかりとした味付けの料理によく合います。
身の色がもっとも鮮やかな「紅鮭」は、主にロシアや北米で漁獲される天然ものが中心です。旨味が強く、脂も適度にのっているため、シンプルな焼き鮭がおすすめ。
その鮮やかな紅色を活かして「チャーハン」「パスタ」「シチュー」など彩りを楽しむ料理にも適しています。
「銀鮭」は、比較的脂ののりが良く、身がふっくら柔らかいのが特徴です。日本近海での漁獲は少なく、流通の多くは輸入・養殖ものとも言われています。
その脂の強さを活かし、「ホイル焼き」「フライ」「ムニエル」など、身がふっくら仕上がる料理との相性が抜群です。
■【定番】味噌とバターのハーモニー！ 秋鮭のちゃんちゃん焼き
みんなでワイワイ楽しめる、ホットプレートを使ったちゃんちゃん焼きです。あっさりとした秋鮭は、はらすと一緒に味噌バターで味付けすることでコクのある味わいに。脂のりの良い紅鮭で作る場合は、はらすは入れずに作りましょう。
■【味付け自由自在】秋鮭で作りたい絶品レシピ6選
ローズマリーとタイムで香り付けした秋鮭を焼き上げる、洋風アレンジです。秋鮭の表面をカリッとさせるコツは、小麦粉を茶こしなどで薄く均等に振ること。最後にバターとレモン汁をからめることで、後味さっぱりに仕上がります。
スダチの爽やかな香りが食欲をそそる、秋鮭の和風ソテー。この一皿で野菜も魚も摂れて、忙しい日にも助かります。ブロッコリーの加熱は、キャベツを茹でた後のお湯を使うと◎。洗い物を減らせますよ。
秋鮭にキノコたっぷりのあんをかけて、秋の味覚のコラボを堪能しましょう。トロトロのあんに、パリッと揚げた鮭がベストマッチ！ 仕上げに散らしたユズ皮がほんのり香る、上品な味わいです。ご飯のおかずにはもちろん、お酒のおともにもぴったり。
秋鮭と野菜、バターをフライパンに入れたら、あとは蓋をして蒸し焼きするだけの簡単レシピです。味付けは、みそベースの合わせダレでこっくり濃厚に。青ネギやニラを一緒に炒めると、一味違った風味が楽しめますよ。秋鮭をほぐしながら野菜と一緒に召し上がれ。
包みを開けた瞬間に、ふわっと立ち上る白ワインとハーブの香りがたまらない一品。タイムは香りが強いので量は少なめにし、オレガノとブレンドするとマイルドになります。ハーブがない場合は、黒コショウで代用してもOKです。
大きめにカットした秋鮭が主役の炊き込みご飯です。うるち米ともち米を2：1の割合で混ぜ、水洗いしてザルに上げ、しっかりと水気を切っておきます。炊き上がったら、秋鮭をほぐしながら全体に混ぜ合わせましょう。仕上げにサヤインゲンを加えると、彩り良く食欲を誘う一杯になります。
■秋鮭をおいしく味わうコツを押さえて、旬の味覚を満喫
ひと口に「鮭」といっても、種類によって脂のりや風味はさまざま。なかでも今回ご紹介した秋鮭は、脂が控えめであっさりとした味わいが魅力です。
そのため、味噌やバター、ハーブなど香りの強い調味料と相性が良く、素材の旨みを引き立ててくれます。
なお、秋鮭は傷みやすいため、新鮮なうちに調理するのが鉄則！ 購入後は早めに調理しましょう。ご紹介したレシピで、季節限定の味を存分に満喫してくださいね。
■【定番】味噌とバターのハーモニー！ 秋鮭のちゃんちゃん焼き
みんなでワイワイ楽しめる、ホットプレートを使ったちゃんちゃん焼きです。あっさりとした秋鮭は、はらすと一緒に味噌バターで味付けすることでコクのある味わいに。脂のりの良い紅鮭で作る場合は、はらすは入れずに作りましょう。
味噌とバターのハーモニー！秋鮭のちゃんちゃん焼き
【材料】（4人分）
鮭(秋鮭) 2~3切れ
鮭(はらす) 1パック
塩コショウ 少々
イカ 1パイ
キャベツ 1/4~1/2個
玉ネギ 1/2個
ニンジン 1/2本
白ネギ 1本
シイタケ 4~6枚
エノキ 小 1袋
シメジ 1パック
モヤシ 1/2~1袋
ブロッコリー 1/4~1/2株
<合わせダレ>
白みそ 大さじ 8
酒 大さじ 3
みりん 大さじ 1.5
砂糖 大さじ 2
赤唐辛子(刻み) 適量
バター 30g
サラダ油 大さじ 1
【下準備】
1、秋鮭はサッと水洗いして水気を拭き取り、皮を引いて半分に切る。はらすは食べやすい大きさに切って水洗いし、水気を拭き取る。全体に塩コショウを振り掛ける。
2、イカは足を持って胴から引き抜いて、目の際からワタを切り落とす。足先も揃えて切り落として4等分に切って水洗いする。胴は軟骨を引き抜き、きれいに水洗いして1.5cm幅の輪切りにする。
3、キャベツはザク切りにして水洗いし、水気をしっかり切る。(手で食べやすい大きさにちぎってもいいですよ！)
4、玉ネギは縦に1cm幅に切る。
5、ニンジンは皮をむいて縦半分に切り、斜め薄切りにする。
6、白ネギは1cm幅の斜め切りにする。
7、生シイタケは石づきを切り落とし、サッと水洗いして水気を拭き取り、軸と笠に切り分けて軸は縦に裂き、笠は斜め2〜3等分に切る。
8、エノキ、シメジは石づき(根元)を切り落とし、小房に分ける。
9、モヤシは水に放ってシャキッとしたら、しっかり水気を切る。
10、ブロッコリーは水洗いして小房に分ける。
11、＜合わせダレ＞を混ぜ合わせる。
辛いのが苦手な方は、刻み赤唐辛子を入れなくても美味しくいただけますよ。焼き上がってから辛いのが好きな方だけ一味唐辛子を振り掛けていただいてもいいですね！
【作り方】
1、ホットプレートを熱し、バター10gを溶かしてサラダ油を加え、鮭の表面に焼き色をつけ端に寄せ、ブロッコリー以外の野菜を全体に広げて上に鮭をのせて、蓋をして7〜8分蒸し焼きにする。
2、イカとブロッコリーをのせ、＜合わせダレ＞をまわし掛ける。バターをのせ、更に蓋をして2〜3分火を入れて鮭が焼けたら、ほぐしながら野菜と一緒にいただきます。
全体に火が入ったら、みそが焦げないように、ホットプレートの温度は少し下げて下さいね。
【このレシピのポイント・コツ】
最後にゆでうどんや中華そばを入れ、焼うどんや焼きそばを作っても美味しいですね。青ネギやニラを一緒に炒めるとひと味違った風味で楽しめますよ！
秋鮭の場合は脂がのっていないので、はらすを足します。紅鮭の場合は脂がのっているので、はらすは入れず紅鮭を3〜4つに切って下さい。
温度設定のできるホットプレートの場合は、230℃で予熱し鮭を焼いて野菜を並べ、その上に鮭をのせ180〜200℃位に温度を下げて蓋をし、蒸し焼きにして下さい。
■【味付け自由自在】秋鮭で作りたい絶品レシピ6選
さわやか！ 秋鮭のレモンステーキ 家庭で作れる
■秋鮭をおいしく味わうコツを押さえて、旬の味覚を満喫
