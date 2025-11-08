この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

登山系YouTuberとして活動する英武ゆう（えいぶゆう）氏が、石井スポーツ ヨドバシ横浜店を訪れ、プロスタッフのアドバイスを受けながら理想の登山用ザックを探す様子を動画で公開した。一般的な登山者とは異なる独自の要望を掲げた英武氏の真剣なザック選びは、同じく撮影機材を持ち歩く登山愛好家にとって参考になる内容となっている。



※本記事は英武氏が自身のチャンネルで公開した動画をもとに構成したものであり、広告や企業案件ではありません。



〈YouTuberならではの"わがまま条件"〉



英武氏が今回掲げた条件は、日帰り登山用でありながら極めて具体的だ。



・下山後の温泉用着替え

・カメラ3台、マイク、録音機材

・電車移動でも邪魔にならないサイズ感

・背面メッシュポケットまたはバンジーコード



現在使用しているのはカリマー製の28Lザックに、モンベルのウエストポーチを上部に取り付けた状態。だが、それでも撮影機材で容量が足りず、登山用の荷物が入りきらないという悩みを抱えていた。



さらに、日焼け防止用のフェイスカバーや帽子を素早く出し入れできる背面ポケットも重要な条件として挙げた。





〈妥協点を見極める──現代ザックの構造と向き合う〉



店舗スタッフとともに商品を見て回るなか、英武氏は意外な事実に直面する。フロントパネルに伸縮性のあるメッシュポケットが付いているザックが少なかったのだ。



濡れたフェイスカバーなどを収納したいと考えていた英武氏は驚きつつも、スタッフ協力のもとカリマー製・グレゴリー製・ドイター製と、候補を3つに絞り込む。



いずれも30L前後の容量で、それぞれ異なる特徴を持つモデルだ。





〈7kgの重りで本格試着──背負い心地を徹底比較〉



石井スポーツ ヨドバシ横浜店では、各ザックに7kgの重りを入れて実際の使用感を確認できる。同店には7kg、5kg、2kgの重りが各3つ、さらに9kgの重りも1つ用意されており、英武氏は「ここの店舗、7kgの重り3つも出てくるんですか?」と驚いていた。





〈最終決断はグレゴリー──見た目と機能のバランス〉



英武氏が最終的に選んだのはグレゴリー製のモデルだ。決め手となったのは、機能性と見た目のバランスだった。



グレゴリーのモデルは背面ポケットを装備し、濃い色を採用しているため、視覚的に引き締まって見え、実際のサイズよりも小ぶりに見える効果があった。



迷いながらも最終的に「グレゴリーにします」と決断した英武氏は、「私の運命のザックを今日見つけていただきました。これでこれから登っていこうと思います」と満足げに語り、動画を締めくくった。





〈登山系クリエイターが直面する課題と解決のヒント〉



今回の英武氏のザック選びから見えてくるポイントは以下の通りだ。



1. 自分の用途を明確にする

撮影機材という明確な荷物の量と種類を把握していたため、スタッフとの相談もスムーズに進んだ。料理をしないため調理道具用スペースは不要、電車移動が多いため外見の印象も重視など、具体的な条件があれば候補を絞り込みやすくなる。



2. 実際に重りを入れて試着する

英武氏は実際の動作を想定した試着を行った。ザックと体の相性は、動いてみないとわからない部分が大きい。



3. 完璧な製品を求めすぎない

英武氏は当初希望していたフロントパネルのメッシュポケット付きのザックが少なかったりしたのだが、必要とする条件の優先順位をつけることで、より現実的な選択肢が見えてくる。



4. 見た目の印象も軽視できない

英武氏は機能性だけでなく、登山中に周囲からどう見えるかという外見の印象も重視していた。ダークカラーによる視覚的な引き締め効果など、実用面以外の要素も満足度に影響する。



英武氏の動画は、登山用ザック選びにおける思考プロセスを詳細に追ったものだ。撮影機材という特殊な荷物を持つYouTuberならではの視点は、同様に機材を持ち歩く登山愛好家や、カメラ撮影を楽しむハイカーにとって参考になるだろう。