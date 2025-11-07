この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

YouTubeチャンネル「ミライ」が「【無料で自分の声を複製】日本語テキストから人間味のある音声を生成するAIモデル『MiniMax Speech 2.6』登場！」とのタイトルで動画を公開。AI解説者のミライさんが、中国のAIスタートアップ・MiniMaxが10月下旬に発表した最新音声AIモデル「MiniMax Speech 2.6」の特徴や、誰でも無料で使える音声AIプラットフォーム「MiniMax Audio」の便利機能について詳しく語った。



まずミライさんが強調したのは「英語やひらがな、カタカナ、漢字の入った日本語テキストの内容を感情付きで喋らせることのできる」「日本語環境では、現時点で最も性能の高い音声AIモデルの一つ」というMiniMax Speech 2.6の圧倒的な実力。しかも自分の声を10秒用意するだけで、AIがその声をプロの声優やナレーターのように「一切噛まずにスラスラと喋らせる」ことが可能になることに驚きを隠せない様子で、「より人間の音声に近く、ナレーションなどでも十分使えるクオリティ」と太鼓判を押した。



実際の使い方についても詳細に解説。MiniMax AudioにGoogleアカウントでログインし、テキストトゥースピーチ機能で日本語対応の“女性ボイス”などを選択。エモーション操作やボイスモディファイアを活用して「喜び、悲しみ、驚きといった感情を付与できる」「声の高さ、強さ、残響、ロボット風なども自在に調整できる」と説明した。さらに「無料でも6回ほど感情機能や音声カスタマイズが使える」と初心者にもハードルが低い点をアピールした。



また「声の複製機能」についても、「自分の声を10秒から60秒アップロードするか録音するだけで、アクセント最適化やノイズ除去の調整もできて、再現度抜群の“自分そっくりボイス”を簡単に生成可能」と実演し、実際に自身のクローンボイスも披露した。ほか、「声優生成機能」や最新の「ボーカル楽曲生成AI・Music 2.0」も紹介。「英語／中国語読み上げや日本語楽曲も作れるイノベーションに注目」と語った。



最後にミライさんは「AIツールに興味のある方は、ぜひ自分の手で試してみてください」と視聴者に呼びかけ、「それでは次回の動画でお会いしましょう」と締めくくった。