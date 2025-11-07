1Ç¯¤Ç¼ºí©Ž¤3Ç¯¤ÇÎ¥º§¤·¤¿¤Ï¤º¤¬¡ÄŽ¢¤Ð¤±¤Ð¤±Ž£¥â¥Ç¥ëŽ¥¥»¥Ä¤Î"ºÇ½é¤ÎÉ×"¤¬14Ç¯¤â"Ì»ÍÜ»Ò"¤Î¤Þ¤Þ¤À¤Ã¤¿ÍýÍ³¡Ú2025Ç¯10·îBEST¡Û
2025Ç¯10·î¤Ë¡¢¥×¥ì¥¸¥Ç¥ó¥È¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¤ÇÈ¿¶Á¤ÎÂç¤¤«¤Ã¤¿¿Íµ¤µ»ö¥Ù¥¹¥È3¤ò¤ªÁ÷¤ê¤·¤Þ¤¹¡£Ä«¥É¥éÉôÌç¤ÎÂè2°Ì¤Ï¡½¡½¡£
¢§Âè1°Ì¡¡Ä«¥É¥éŽ¢¤Ð¤±¤Ð¤±Ž£¤Î¥â¥Ç¥ëŽ¤¥é¥Õ¥«¥Ç¥£¥ªŽ¥¥Ï¡¼¥ó¤È18ºÐ²¼¤Î¾®Àô¥»¥Ä¤¬½Ð²ñ¤Ã¤Æ¤¹¤°»ö¼Âº§¾õÂÖ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¥ï¥±
¢§Âè2°Ì¡¡1Ç¯¤Ç¼ºí©Ž¤3Ç¯¤ÇÎ¥º§¤·¤¿¤Ï¤º¤¬¡ÄŽ¢¤Ð¤±¤Ð¤±Ž£¥â¥Ç¥ëŽ¥¥»¥Ä¤Î"ºÇ½é¤ÎÉ×"¤¬14Ç¯¤â"Ì»ÍÜ»Ò"¤Î¤Þ¤Þ¤À¤Ã¤¿ÍýÍ³
¢§Âè3°Ì¡¡°ì½ï¤Ë³¤¿åÍá¤Ë¹Ô¤¯¤Û¤É¤ÎÂç¿ÆÍ§¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ë¡Ä¾®ÀôÈ¬±À¤ÈŽ¢¤Ð¤±¤Ð¤±Ž£¤ÇµÈÂôÎ¼±é¤¸¤ë±Ñ¸ì¶µ»Õ¤È¤Î"±Ê±ó¤ÎÊÌ¤ì"
¢£Ä«¥É¥é¤Ç¤ÏÅìµþ¤Ë¸þ¤«¤Ã¤¿¤¬¡¢»Ë¼Â¤Ç¤ÏÂçºå¤À¤Ã¤¿
NHKÏ¢Â³¥Æ¥ì¥Ó¾®Àâ¡Ö¤Ð¤±¤Ð¤±¡×Âè21²ó¡Ê10·î21ÆüÊüÁ÷¡Ë¤Ç¤Ï¡¢Ì»ÍÜ»Ò¤Î¶äÆóÏº¡Ê´²°ìÏº¡Ë¤òÄÉ¤Ã¤Æ¼ç¿Í¸ø¤Î¥È¥¡ÊüâÀÐ¤¢¤«¤ê¡Ë¤¬Åìµþ¤Ø¸þ¤«¤¤¡¢²¼½ÉÀè¤Ç¾¾¹¾¤Î½¨ºÍ¡¦¶Ó¿¥Í§°ì¡ÊµÈÂôÎ¼¡Ë¤È½Ð²ñ¤¦¤È¤¤¤¦Å¸³«¤¬ÉÁ¤«¤ì¤¿¡£¥É¥é¥Þ¤Ç¤ÏÅìµþ¤¬ÉñÂæ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢»Ë¼Â¤Ç¤ÏÉñÂæ¤ÏÂçºå¡£¥È¥¤Î¥â¥Ç¥ë¤È¤Ê¤Ã¤¿¾®Àô¥»¥Ä¤¬É×¡¦Á°ÅÄ°ÙÆó¤òÄÉ¤¤¤«¤±¤¿¤Î¤Ï¡¢Âçºå¤À¤Ã¤¿¡£
¥É¥é¥Þ¤Ï¤³¤Î¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤òµÓ¿§¤·¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¤½¤â¤½¤â¤Ê¤¼¥»¥Ä¤ÎºÇ½é¤Î·ëº§¤Ï¤³¤Î¤è¤¦¤ÊÇËÃ¾¤ò·Þ¤¨¤¿¤Î¤«¡£¤½¤³¤Ë¤Ï¡¢°Ý¿·¸å¤ÎË×Íî»ÎÂ²¤¬Êú¤¨¤¿¡Ö»þÂåºø¸í¤Êµ¤°Ì¡×¤È¤¤¤¦¡¢¸½Âå¤«¤é¤ÏÍý²ò¤·¤¬¤¿¤¤ÌäÂê¤¬²£¤¿¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¡Ö¤Ð¤±¤Ð¤±¡×¤Ç¤Ï¡¢Ä¹¤¤»þ´Ö¤ò³ä¤¤¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¤Î¡¢¸åÂå¤ÎÊ¸¸¥¤ÇÁ°ÅÄ°ÙÆó¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Î¸ÀµÚ¤Ï¡¢¶Ë¤á¤Æ´ÊÁÇ¤Ç¤¢¤ë¡£Îã¤¨¤ÐÄ¹ÃË¤Î¾®Àô°ìÍº¤¬Ãø¤·¤¿¡ØÉã¾®ÀôÈ¬±À¡Ù¡Ê¾®»³½ñÅ¹1950Ç¯¡Ë¤Ç¤Ï¡¢¤³¤¦µ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
Êì¤ÏÌÀ¼£19Ç¯11·î30Æü¡¢°øÈ¨¹ñÍ¸Èþ·´ËÜÄ®»ÎÂ²Á°ÅÄ¾®°ìÏº¼¡ÃË°ÙÆó¡¢°ÂÀ¯5Ç¯9·î22ÆüÀ¸¤òÌ»ÍÜ»Ò¤È¤·¤Æ·Þ¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤·¤Æ¡¢23Ç¯1·î12ÆüÎ¥º§¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£À§Åù¤Î»ö¾ð¤òÈë¤·¤Æ¥Ï¡¼¥ó¤È·ëº§¤·¤¿¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢»Û¤ë²áµî¤¢¤ë»ö¤òÀ¾ÅÄ»á¤è¤ê¾Ü¤·¤¯Ä°¤¤¤Æ¤Î¾å¤Ç¡¢²¿¤âÈà¤â¾µÃÎ¤Î¾å¡¢Éã¤ÏÊì¤òµß¤¦µ¤»ý¤Á¤Ç·ëº§¤·¤¿¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£
¢£¡Ö¥»¥Ä¤ÎºÇ½é¤Î·ëº§¡×¤Ë´Ø¤¹¤ëµ½Ò¤Ï¾¯¤Ê¤¤
¤Û¤«¤ÎÊ¸¸¥¤â¤À¤¤¤¿¤¤°·¤¤¤ÏÆ±Åù¤Ç¤¢¤ë¡£¾®ÀôÈ¬±À¤È¥»¥Ä¤È¤Î·ëº§¤òµ¤¹Ãæ¤Ç¡¢¥»¥Ä¤ÎÁ°Îò¤È¤·¤ÆÉ×¤¬¤¤¤¿¤¬¡¢¼ºí©¤·¤¿¤Î¤ÇÎ¥º§¤·¤¿¤È½Ò¤Ù¤ë¤Î¤ß¤Ç¤¢¤ë¡£
Ä¹Ã«ÀîÍÎÆó¡Ø¾®ÀôÈ¬±À¤ÎºÊ¡Ù¡Ê¾¾¹¾º£°æ½ñÅ¹1988Ç¯¡Ë¤Ç¤Ï¡¢ºÇ½é¤Î·ëº§¤ÎÁ°ÃÊ¤Ë¥»¥Ä¤¬Í§Ã£¤ÈÏ¢¤ì¤À¤Ã¤Æ¡¢¾¾¹¾»Ôº´Áð¤Ë¤¢¤ëÈ¬½Å³À¿À¼Ò¤Ë»²ÇÒ¤·¤¿»þ¤Î¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤òµ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¤³¤Î¿À¼Ò¤Ï¡¢ÆüËÜ¿ÀÏÃ¤ÎÁÇâ·ÓËÂº¡Ê¥¹¥µ¥Î¥ª¥Î¥ß¥³¥È¡Ë¤¬È¬´ôÂç¼Ø¡Ê¥ä¥Þ¥¿¥Î¥ª¥í¥Á¡Ë¤òÂà¼£¤·¤¿¸å¡¢¡ÖÈ¬±ÀÎ©¤Ä½Ð±ÀÈ¬½Å³ÀºÊ¹þ¤ß¤ËÈ¬½Å³ÀÂ¤¤ëÂ¶¤ÎÈ¬½Å³À¤ò¡×¤È±Ó¤ó¤Ç°ðÅÄÉ±¡Ê¥¯¥·¥Ê¥À¥Ò¥á¡Ë¤È¤Î½»µï¤ò¹½¤¨¤¿¤È¤¤¤¦¿Ü²ì¤ËÁÏ·ú¤µ¤ì¡¢¸å¤ËÁ«ºÂ¤·¤¿¤È¤¤¤¦Í³½ï¤¢¤ë¿À¼Ò¤À¡£
¤½¤ÎÍ³Íè¤«¤é¡¢ÎÉ±ï¤Î¸æÍø±×¤¬¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¿À¼Ò¤Ç¤Ï¡¢¸Å¤¯¤«¤éÎÉ±ïÀê¤¤¤È¤¤¤¦¤â¤Î¤¬¤¢¤ë¡£Çö¤¤È¾»æ¤ÎÃæ±û¤Ë¡¢¾®Á¬¤ò¾è¤»¤ÆÃÓ¤ËÉâ¤«¤Ù¡¢»æ¤¬±ó¤¯¤ÎÊý¤ØÎ®¤ì¤Æ¤¤¤±¤Ð¡¢±ó¤¯¤Î¿Í¤È±ï¤¬¤¢¤ê¡¢Áá¤¯ÄÀ¤á¤Ð¡¢Áá¤¯±ï¤Å¤¯¤È¤µ¤ì¤ë¡£¤Þ¤ì¤Ë¡¢»æ¤Î¾å¤ò¥¤¥â¥ê¤¬²£ÀÚ¤Ã¤Æ±Ë¤¤¤Ç¤¤¤¯¤È¡¢ÂçÊÑ¤ÊµÈ±ï¤Ë·Ã¤Þ¤ì¤ë¤È¤âÅÁ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
Ä¹Ã«Àî¤Ï¡¢Í§¿Í¤¿¤Á¤ÎÈ¾»æ¤¬Áá¡¹¤ÈÄÀ¤ó¤À¤Î¤Ë¡¢¥»¥Ä¤Î¤À¤±¤ÏÃÓ¤ÎÃ¼¶á¤¯¤Þ¤ÇÄÀ¤Þ¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¤·¤ÆÈ¬±À¤È¤ò±¿Ì¿¤¬¤¢¤Ã¤¿¤³¤È¤ò¸ì¤ê¡Ö±ï·ë¤Ó¤Î¿À¡¹¤Î¼è¤ê·×¤é¤¤¤Ï¡¢¤É¤¦¤ä¤é°ìÄ¾Àþ¤Î¤â¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ç¤¢¤ë¡×¤Èµ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¤¤¤ï¤Ð¡¢¥»¥Ä¤ÎºÇ½é¤Î·ëº§¤ÏÈ¬±À¤È·ë¤Ð¤ì¤ë¤Þ¤Ç¤Î¡¢Åö¤ÆÇÏ¤Î°·¤¤¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£
¢£·ëº§Åö½é¤Ï¤¦¤Þ¤¯¤¤¤Ã¤Æ¤¤¤¿
¤·¤«¤·¡¢Â¿¤¯¤Î¸¦µæ¼Ô¤¬ºÇ½é¤Î·ëº§¤ò¤ï¤º¤«¤ÊÊ¸»ú¿ô¤ÇºÑ¤Þ¤»¤Æ¤¤¤ë¤Î¤È°ã¤¤¡¢Ä¹Ã«Àî¤ÏºÇ½é¤Î·ëº§¤Ë¤âÂ¿¤¯¤ÎÊ¸»ú¤ò³ä¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£Ä¹Ã«Àî¤Ë¤è¤ì¤Ð¡¢¿ÆÆ±»Î¤Î¸«¹ç¤¤¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢¤³¤Î·ëº§À¸³è¤ÏÅö½é¤Ï¤¦¤Þ¤¯¤¤¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤è¤¦¤À¡£¤ª¸ß¤¤ÉÏË³»ÎÂ²¤Ç¤Ï¤¢¤ë¤¬É×¤Î°ÙÆó¤Ï¶µÍÜ¤â¤¢¤Ã¤¿ÃË¤Î¤è¤¦¤Ç¡¢Èà¤Ë´«¤á¤é¤ì¤Æ¥»¥Ä¤Ï¶á¾¾Ìçº¸±ÒÌç¤Î¾ôÎÜÍþÊª¤ò°¦ÆÉ¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢Åö»þ¹«¤ÇÎ®¹Ô¤·¤Æ¤¤¤¿Ï»¸¹¤Î·î¶×¡ÊÃæ¹ñ¤ÎÅÁÅý³Ú´ï¡Ë¤âÆó¿Í¤Ç¤¿¤·¤Ê¤à¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£¤È¤ê¤ï¤±¡¢Êª¸ì¹¥¤¤È¤¤¤¦ÉôÊ¬¤ÏÆó¿Í¤Î´Ø·¸¤ò¶¯¤á¤Æ¤¤¤¿¤è¤¦¤À¡£¾®ÀôÈ¬±À¤Î²øÃÌ¤Î°ìÊÓ¡ÖÄ»¼è¤Î¤Õ¤È¤ó¤ÎÏÃ¡×¤Ï¡¢°ÙÆó¤¬¥»¥Ä¤Ë¸ì¤Ã¤¿¤â¤Î¤À¤È¡¢È¬±À¤ÎÁ½Â¹¤ÎËÞ(¤Ü¤ó)¤¬¹Ö±é¤Ç¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¡Ê2024Ç¯8·î12ÆüÉÕ¡Ö»³±¢Ãæ±û¿·Êó¥Ç¥¸¥¿¥ë¡×¡Ë
¼ÂºÝ¡¢¥»¥Ä¤ÏÁá¤¯¤Ë³Ø¶È¤ò½ª¤¨¤¿¤â¤Î¤ÎÆÉ½ñ¤Ë¿Æ¤·¤à¤Ê¤É¶µÍÜ¤Ï¿¼¤«¤Ã¤¿¡£¸åÇ¯¡¢Â©»Ò¤¿¤Á¤¬³Ø¹»¤Ë¿Ê¤ß¡¢¼½ñ¤ÇÄ´¤Ù¤Ê¤±¤ì¤Ð¤ï¤«¤é¤Ê¤¤Æñ¤·¤¤´Á»ú¤Ê¤É¤â°ìÄÌ¤êÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¡£¤³¤¦¤·¤¿·Ð°Þ¤â¤¢¤ê¡¢Æó¿Í¤Î·ëº§À¸³è¤ÏºÇ½é¤Ï½çÄ´¤½¤Î¤â¤Î¤À¤Ã¤¿¤Î¤À¡£
¤·¤«¤·¡¢¤½¤ì¤Ï¼¡Âè¤Ë¤¦¤Þ¤¯¤¤¤«¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡£Â¿¤¯¤Î¸¦µæ¼Ô¤Ï°ÙÆó¤¬½ÐËÛ¤·¤¿ÍýÍ³¤òÉÏµç¤ËÂÑ¤¨¤«¤Í¡Ä¡Ä¤È¤¤¤¦¤Õ¤¦¤Ëµ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£³Î¤«¤Ë¡¢°ð³À²È¤Ç¤Ï²È·×¤ò¤Û¤Ü°ÙÆó¤Î¼ýÆþ¤ËÍê¤ë¾õ¶·¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤¿¤è¤¦¤À¡£¤À¤¬¡¢¤½¤ì¤À¤±¤Ç¤Ï½ÐËÛ¤ÎÍýÍ³¤È¹Í¤¨¤Ë¤¯¤¤¡£Ä¹Ã«Àî¤Ï¡¢Î¥º§¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Î²¼¤ê¤ÎÃæ¤Ç¡¢¼¡¤Î¤è¤¦¤Ëµ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¢£µ¤°Ì¤¬¼Î¤Æ¤é¤ì¤Ê¤¤¡ÈÌ¾Ìç¤Î²È·Ï¡É
¹¾¸Í»þÂå¤ÎÉð²È¤Ë¤¢¤Ã¤Æ¤Ï¡¢¸¶Â§¤È¤·¤Æ¡¢Éã¤Î²ÈÏ½¤ò¼õ¤±·Ñ¤°Ä¹ÃË¤À¤±¤¬¡¢ºÊ¤òÕ¸¤ê»Ò¶¡¤ò»ý¤Ä¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£½¾¤Ã¤Æ¡¢Â¾¤ÎÃË¤Î»Ò¤¿¤Á¤¬¡¢²ÈÆÄ¤òÁêÂ³¤¹¤ëÃË»Ò¤¬¤¤¤Ê¤¤¡¢Â¾¤Î»ø¤Î²È¤ËÌ»ÍÜ»Ò¤È¤·¤Æ·Þ¤¨¤é¤ì¤ì¤Ð¡¢¼«Ê¬¤ò¹¬±¿¤Ç¤¢¤ë¤È»×¤Ã¤¿¤Î¤âÅöÁ³¤Ç¤¢¤Ã¤¿¡£¤½¤Î¸å¡¢»þÂå¤ÏÂç¤¤¯ÊÑ¤ï¤Ã¤¿¤Î¤À¤¬¡¢Ì»ÍÜ»Ò¤ò·Þ¤¨¤¿°ð³À²È¤Ç¤Ï¡¢¸·³Ê¤µ¤Èµ¤°Ì¤ò¼Î¤ÆÆÀ¤Ê¤¤Ï·Ëü±¦±ÒÌç¤¬¡¢Ì»¤ò²ÈÉ÷¤Ë¹ç¤ï¤»¤è¤¦¤È¤·¤Ê¤¤¤Ç¤Ï¤ª¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
ÉÏË³¤Ê»ÎÂ²¤Ë²ÈÉ÷¤â¤Ê¤Ë¤â¤Ê¤¤¤È»×¤¦¤À¤í¤¦¤¬¡¢¤³¤ì¤Ë¤ÏÍýÍ³¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£¥»¥Ä¤ÏÀ¸²È¤Î¾®Àô²È¤«¤é¡¢¿ÆÀÌ¤Ë¤¢¤¿¤ë°ð³À²È¤ËÍÜ»Ò¤Ë½Ð¤µ¤ì¤¿¤ï¤±¤Ç¤¢¤ë¡£¡Ö¤Ð¤±¤Ð¤±¡×¤Ç¤ÎÉÁ¼Ì¤ò¤ß¤ë¤È°ð³À²È¤Ï¾®Àô²È¤ËÈæ¤Ù¤Æ³ÊÃÊ¤Ë¿ÈÊ¬¤¬²¼¤Î¤è¤¦¤Ë¸«¤¨¤ë¤¬¡¢¼Â¤Ï¤½¤ó¤Ê¤³¤È¤Ï¤Ê¤¤¡£¤¹¤Ù¤ÆÌ¾Ìç¤Î°ìÂ²¤Ê¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£
¤½¤â¤½¤â¥»¥Ä¤Ï¡¢¾¾¹¾ÈÍ¤Î¹â°Ì¤ÎÉð»Î¤È¤Ê¤ó¤é¤«¤Î·ì¤Î¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£¾®Àô²È¤Î¤Û¤¦¤ÎÁÄÉã¡¦´äÂÝ(¤¬¤ó¤¿¤¤)¤ÏÂå¡¹²ÈÏ·¤òÌ³¤á¤¿²µÉô²È¤«¤éÌ»ÍÜ»Ò¤ËÆþ¤Ã¤¿ÃË¤Ç¤¢¤ë¡£À¸Êì¤Î¼Â²È¤Î±ö¸«²È¤â²µÉô²È¤Ë¤ÏÎô¤ë¤¬²ÈÏ·¤Î²ÈÊÁ¤Ç¤¢¤Ã¤¿¡£
¤è¤¦¤ÏÌ¾Ìç¤Î²È·Ï¤Ê¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£¤½¤ì¤¬°Ý¿·¸å¤Ë¤Ï¿·¤¿¤Ë¿È¤òÎ©¤Æ¤ë¤³¤È¤ò¼ÙËâ¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤À¤¬¡¢Æ±»þ¤Ëµ¤°Ì¤ò¼Î¤Æ¤ë¤³¤È¤â¤Ê¤«¤Ê¤«¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¢£¡È²áµî¤Î±É¸÷¤Ë¤¹¤¬¤ë²ÈÉ÷¡É¤¬Æó¿Í¤òÉÔ¹¬¤Ë¤·¤¿
¤½¤³¤ËÌ»ÍÜ»Ò¤ËÆþ¤Ã¤¿°ÙÆó¤ÎÁ°ÅÄ²È¤Ï¤É¤ì¤Û¤É¤Î²ÈÊÁ¤À¤í¤¦¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î¸¦µæ¼Ô¤ÎÃæ¤Ë¡¢¤½¤ì¤Ë¿¨¤ì¤Æ¤¤¤ëÊ¸¸¥¤Ï¤Ê¤¤¡£
Ä»¼èÈÍ¤Ç¤ÏËëËö¤«¤éÌÀ¼£½éÇ¯¤Ë¤«¤±¤Æ¡¢ÈÍ»Î¤Ë²ÈÉè¤òÄó½Ð¤µ¤»¤Æ¤¤¤ë¤Î¤À¤¬¡¢É®¼Ô¤¬Ä´¤Ù¤¿¸Â¤ê¡¢¸½Â¸¤¹¤ë¤â¤Î¤Ë¤Ï¡¢Á°ÅÄ²È¤ÎÌ¾¤¬¸«¤é¤ì¤Ê¤¤¡£¤³¤³¤«¤é»¡¤»¤é¤ì¤ë¤Î¤Ï¡¢Á°ÅÄ²È¤¬ÈÍ»Î¤È¤·¤Æ¤Ï²¼µé¤Ç¤¢¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤À¡£
ÌÀ¼£°Ý¿·¸å¤Ë¤Ï¡¢Â·Ú¤äÇæ¿Ã(¤Ð¤¤¤·¤ó)¤â»ÎÂ²¤Ë³Ê¾å¤²¤·¤Æ¸ÍÀÒ¤ËÅÐÏ¿¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£¤½¤³¤Þ¤Ç¤Î²¼µéÈÍ»Î¤À¤Ã¤¿¤È¤Ï¹Í¤¨¤Ë¤¯¤¤¤¬¡¢¤È¤Ë¤«¤¯Ì¾Ìç¤Ç¤¢¤ë°ð³À²È¤ËÂÐ¤·¤ÆÁ°ÅÄ²È¤ÏÉ÷²¼¤ËÎ©¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¤æ¤¨¤Ë°ð³À²È¤Î¤Û¤¦¤Ç¤Ï¡ÖÌ»ÍÜ»Ò¤Ë¤â¤é¤Ã¤Æ¤ä¤Ã¤¿¡×¤È¤¤¤¦´¶³Ð¤¬¶¯¤«¤Ã¤¿¤È¿äÂ¬¤Ç¤¤ë¡£
°Ý¿·¸å¤Ëº¤µç¤·¤Æ¤¤¤ëÆ±»Î¤Ê¤Î¤À¤«¤é²ÈÊÁ¤â¤Ê¤Ë¤â¤¢¤Ã¤¿¤â¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¤È»×¤¦¤Î¤À¤¬¡¢°ð³À²È¤Ï¤¤¤Þ¤À¤Ë²áµî¤Î±É¸÷¤Ë¤¹¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¤³¤ì¤¬Æó¿Í¤Î·ëº§¤òÉÔ¹¬¤Ë¤·¤¿¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£
¤³¤¦¤·¤¿¤³¤È¤¬ÀÑ¤ß½Å¤Ê¤Ã¤Æ¡¢°ÙÆó¤¬½ÐËÛ¤·¤¿¤Î¤Ï·ëº§¤«¤é°ìÇ¯¤â¤¿¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤º¢¤Ç¤¢¤Ã¤¿¡£¤³¤Î¤³¤È¤âÂ¿¤¯¤ÎÊ¸¸¥¤¬¿¨¤ì¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢ÆÃ¤Ë¥»¥Ä¤¬Ã¯¤«¤Ë¸ì¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£Í£°ì¡ØÉã¾®ÀôÈ¬±À¡Ù¤Ë¤Ï¡¢¤³¤¦µ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¢£¡ÈÌ»ÍÜ»Ò¤ÎÀÒ¡É¤ÏÎ¥º§¸å14Ç¯´Ö¤â»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤¿
°ÙÆóÂçºå¤Ëºß¤ê¤È¤ÎÊó¤Ë¡¢»È¼Ô¤ò¸¯¤Ã¤Æµ¢Íè¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¶Ð¤á¤¿¤¬µ¢¤é¤Ì¤Î¤Ç¡¢¿ë¤Ë¥»¥Ä¤¬¹©ÌÌ¤·¤¿¶â¤ò²ûÃæ¤Ë¡¢·Þ¤¨¤ËÉë¤¤¤¿¤¬ÅþÄìµ¢¤ëÍÍ»Ò¤â¤Ê¤¯¡¢µÕ¤Ë°¦ÁÛ¿Ô¤«¤·¤ÎÎä¸À¤òÍá¤Ó¤»¤é¤ì¤¿¤È¤«¡Ö»ä¤Ï¼ã¤¤º¢Âçºå¤Ç¡¢¤è¤Ã¤Ý¤É¶¶¤Î¾å¤«¤éÅê¿È¤·¤è¤¦¤«¤È»×¤Ã¤¿¤¬¡¢¿Æ¤¿¤Á¤Î»ö¤ò»×¤¤±¾¡¹¡×Åù¶á¾¾¤Î¾ôÎÜÍþ¤Ë¤Ç¤â¤¢¤ê¤½¤¦¤Ê¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤Ï¤³¤Î»þ¤Î»ö¤Ç¤¢¤Ã¤¿¤é¤·¤¤¡£¡Ê°ÙÆó¤¬¶Ð¤á¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ï¸©Ä£¤Ç¤¢¤Ã¤¿¤È¤âµ¡¶È²ñ¼Ò¤Ç¤¢¤Ã¤¿¤È¤â¤¤¤¦¤¬°Ñ¤·¤¯¤ÏÉÔ¼±¡Ë
¸åÂå¤Îºî²È¤ä¸¦µæ¼Ô¤Ï¡¢¤³¤Îµ½Ò¤ò½Ä²£Ìµ¿Ô¤ËËÄ¤é¤Þ¤»¤Æ¥É¥é¥Þ¥Á¥Ã¥¯¤Ë¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¥»¥Ä¼«¿È¤Ï¤ï¤º¤«¤Ê¤³¤È¤·¤«¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤è¤¦¤À¡£
¤³¤¦¤·¤Æ¡¢Ã»¤¤·ëº§À¸³è¤Ï½ª¤ï¤Ã¤¿¤ï¤±¤À¤¬¡¢¤½¤ì¤Ç°ÙÆó¤È±ï¤¬ÀÚ¤ì¤¿¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£Âçºå¤Ë·Þ¤¨¤Ë¤¤¤¯¤âÌá¤é¤º¡¢»ö¼Â¾å¤ÎÎ¥º§¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤ÏÌÀ¼£20Ç¯¡£¤È¤³¤í¤¬¡¢Î¥º§ÆÏ¤¬Äó½Ð¤µ¤ì¤ÆÀµ¼°¤Ë¼õÍý¤µ¤ì¤¿¤Î¤ÏÌÀ¼£23Ç¯1·î¤Î¤³¤È¤Ç¤¢¤ë¡£¤·¤«¤â¡¢¤³¤Î¸å¤â°ÙÆó¤ÏÌ»ÍÜ»Ò¤È¤·¤Æ°ð³À²È¤Î¸ÍÀÒ¤ËÌ¾Á°¤ò»Ä¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¤³¤ì¤¬½üÀÒ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢ÌÀ¼£34Ç¯9·î¤Î¤³¤È¡£°ð³À²È¤Ç¤Ï¼ºí©ÆÏ¤ò½Ð¤·¤Æ¡¢¤½¤ÎÀÒ¤òËõ¾Ã¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤À¡£´±Êó¤Ë¤Ï¡¢Åö»þ¤Î¾¾¹¾¶èºÛÈ½½ê¤¬9·î16ÆüÉÕ¤ÇÍÜÊì°ð³À¥È¥ß¤Î¿½¤·Î©¤Æ¤Ë¤è¤ê¡¢ÍÜÃä»Ò¤Ç¤¢¤ë°ÙÆó¤Î¼ºí©¤òÀë¹ð¤·¤¿¤³¤È¤¬µÏ¿¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¤è¤¦¤ÏÎ¥º§¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤â¡¢²È¤ÎÂ¸Â³¤Ë¤³¤À¤ï¤Ã¤¿°ð³À²È¤Ç¤Ïµï½ê¤âÄê¤«¤Ç¤Ï¤Ê¤¤°ÙÆó¤òÀ×¼è¤ê¤È¤·¤Æ¡¢¥»¥Ä¤È¤ÎÎ¥º§¸å¤âÀÒ¤ò»Ä¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£
¢£¡ÈÉð»Î²È·Ï¤Ø¤Î¤³¤À¤ï¤ê¡É¤¬·ëº§¼ºÇÔ¤Î¸¶°ø¤Ë
ÌÀ¼£34Ç¯¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡¢¤³¤ì¤ò½üÀÒ¤·¤¿¤Î¤ÏÈ¬±À¤È¥»¥Ä¤Î´Ö¤ËÀ¸¤Þ¤ì¤¿ÃË»Ò¤òÀ×·Ñ¤®¤Ë¤¹¤ë¤³¤È¤ò·è¤á¤¿¤«¤é¤À¡£ÌÀ¼£34Ç¯8·î¤Ë¤Ï¡¢È¬±À¤Î¼¡ÃË¡¦´à(¤¤¤ï¤ª)¤¬¥»¥Ä¤ÎÍÜÊì¤Ç¤¢¤ë¥È¥ß¤ÎÂ©»Ò¤È¤·¤ÆÍÜ»Ò±ïÁÈ¤¬¤Ê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¤³¤ó¤Ê¤ä¤ä¤³¤·¤¤¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡¢Åö»þ¤Î²ÈÀ©ÅÙ¤¬¸¶°ø¤À¤¬¡¢ÌÀ¼£¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤âÉð»Î¤Î²È·Ï¤Ø¤Î¤³¤À¤ï¤ê¤Ï¿¡¤¨¤Ì¤â¤Î¤À¤Ã¤¿¤È¤â¤È¤ì¤ë¡£
¼ÂºÝ¡¢¾®Àô²È¡¦°ð³À²È¤È¤â¤Ë¡¢¤«¤Ê¤ê»þÂåºø¸í¤Ê»×¹Í¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤¿¤è¤¦¤À¡£¡ØÉã¾®ÀôÈ¬±À¡Ù¤Ë¤Ï¡¢¤³¤¦µ¤·¤Æ¤¢¤ë¡£
¾®Àô¤ÎÁÄÊì¾¾¼÷±¡¡Ê¥Á¥¨Åá¼«¡Ë¤Ï²¿»þ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤âÀÎ¤Îµ¤°Ì¤ò´þ¤Æ¤Ì¿Í¤Ç¡¢À¾ÅÄÀèÀ¸¤ËÂÐ¤·¤Æ¤â¡Ö¤ª¤¦¤ª¤¦¤³¤ì¤ÏÀéÂÀ¤«¡¢µ×¤·¤Ö¤ê¤¸¤ã¤Ã¤¿¤Î¤¦¡£¤¨¤é¤¤Î©ÇÉ¤Ë¤Ê¤é¤Ã¤·¤ã¤Ã¤Æ¡¢Ê¿Ê¼±Ò¡ÊÀ¾ÅÄ»á¤ÎÂºÉã¡Ë¤â¤µ¤¾¤«¤·ËþÂ¤¸¤ã¤í¤¦¡£¤Á¤ÈÅöÊý¤¨¤âÏÃ¤Ë¤ª¤¸¤ã¤¤¡×Åù¡¢Ç¡²¿¤Ë¤â²£ÊÁ¤ÊÂÖÅÙ¤Ë»ÍÊÕ¤Î¿Í¡¹¤ÏÎä¤ä´À¤ò¤«¤¤¤¿Åù¤ÎÏÃ¤âÊ¹¤¤¤¿¡£
À¾ÅÄÀèÀ¸¤È¤Ï¡¢È¬±À¤ò¾¾¹¾¤Ë¾·¤¤¤¿À¾ÅÄÀéÂÀÏº¤Î¤³¤È¡ÊÊÔ½¸ÉôÃí¡§µÈÂôÎ¼±é¤¸¤ë¶Ó¿¥¤Î¥â¥Ç¥ë¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡Ë¡£ÅöÁ³¡¢°Ý¿·¸å¤Ë¶µ°é¼Ô¤È¤·¤Æ½ÐÀ¤¤·¤¿¿ÍÊª¤Ê¤Î¤À¤¬¡¢¤½¤ó¤Ê¿ÍÊª¤ËÂÐ¤·¤Æ¤âÀÎ¤Î´Ø·¸À¡ÊÀ¾ÅÄ²È¤ÏÉð»Î¤È¤·¤Æ¤Ï²¼µé¡Ë¤Î¤Þ¤Þ¤Ë¿¶¤ëÉñ¤ª¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¤ï¤±¤Ç¤¢¤ë¡£
°ð³À²È¤Ç¤â¡¢¤½¤ó¤Ê»×¹Í¤¬¾ï¼±¤ÇÌ»ÍÜ»Ò¤ËÆþ¤Ã¤¿°ÙÆó¤Ë¤ÏÉÏË³°Ê¾å¤Ë²æËý¤Ç¤¤Ê¤¤¤³¤È¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Î¤À¤í¤¦¡£
·ë¶É¡¢¥»¥Ä¤ÎºÇ½é¤Î·ëº§¤ò¼ºÇÔ¤ËÄÉ¤¤¤ä¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢»þÂåºø¸í¤ÎËâ·¢¤Î¤è¤¦¤Ê¼«Ê¬¤Î°ìÂ²¤À¤Ã¤¿¤Î¤À¡£
¡Ê½é¸ø³«Æü¡§2025Ç¯10·î24Æü¡Ë
----------
Ãë´Ö ¤¿¤«¤·¡Ê¤Ò¤ë¤Þ¡¦¤¿¤«¤·¡Ë
¥ë¥Ý¥é¥¤¥¿¡¼
1975Ç¯²¬»³¸©À¸¤Þ¤ì¡£²¬»³¸©Î©¶âÀî¹âÅù³Ø¹»¡¦Î©ÀµÂç³ØÊ¸³ØÉô»Ë³Ø²ÊÂ´¶È¡£ÅìµþÂç³ØÂç³Ø±¡¾ðÊó³Ø´Ä¶µ°éÉô½¤Î»¡£ÃÎ¤é¤ì¤¶¤ëÊ¸²½¤ä»Ô°æ¤Î¿Í¡¹¤Î»Ñ¤òÉÁ¤¯¤¿¤á³ÆÃÏ¤òÎ¹¤·¤Ê¤¬¤é¼èºà¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤ë¡£Ãø½ñ¤Ë¡Ø¥³¥ß¥Ã¥¯¤Ð¤«¤êÆÉ¤Þ¤Ê¤¤¤Ç¡Ù¡Ê¥¤¡¼¥¹¥È¡¦¥×¥ì¥¹¡Ë¡Ø¤ª¤â¤·¤í¸©Ì±ÏÀ ²¬»³¤Ï¤¹¤´¤¤¤ó¤¸¤ã¡ª¡Ù¡Ê¥Þ¥¤¥¯¥í¥Þ¥¬¥¸¥ó¼Ò¡Ë¤Ê¤É¤¬¤¢¤ë¡£
----------
¡Ê¥ë¥Ý¥é¥¤¥¿¡¼ Ãë´Ö ¤¿¤«¤·¡Ë