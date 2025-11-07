ハル研究所は、カービィカフェCD第3弾『サウンド・オブ・カービィカフェ - Jazz Style -』を、12月12日よりカービィカフェ、カービィカフェ ザ・ストア、カービィカフェ PETIT の全店にて先行発売することを発表した。

【画像】CDとアナログレコードのジャケット

『サウンド・オブ・カービィカフェ - Jazz Style -』は、カービィカフェ店内BGMとして流れている楽曲で構成されたサウンドトラックだ。初のジャズをテーマにしたものであり、『星のカービィ ディスカバリー』をはじめとしたシリーズ最新作を中心とした16曲がジャズアレンジを施され収録されている。選曲などのサウンドディレクションは「星のカービィ」シリーズのゼネラルディレクター熊崎信也が担当する。

またCD以外にも、「サウンド・オブ・カービィカフェ」シリーズ初となるアナログレコードを販売する。CDの収録曲から厳選した8曲がラインナップされ、レコード向けにマスタリングが行われている。カービィカフェで先行販売される数量限定生産盤は、レコードのジャケット裏面にシリアルナンバーが印字されている仕様だ。

