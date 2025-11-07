WATAMI FAST CASUAL MANAGEMENT（東京都大田区）のサンドイッチチェーン「サブウェイ」が、新サンドイッチ「トリュフ香るローストビーフ」と「3種のきのこ香るグリルチキンチーズ」2種を11月12日から期間限定で販売します。

【写真】「トリュフ香るローストビーフ」が安くなる？ キャンペーンの詳細がコレです！

「トリュフ香るローストビーフ」は、人気商品の一つであるローストビーフに、新登場の「トリュフソース」を合わせたぜいたくな一品。タマネギのうまみと甘みを加えたコク深いしょうゆベースに、ヨーロッパ産トリュフパウダー（サマートリュフ）を使用。

「3種のきのこ香るグリルチキンチーズ」は、ポルチーニ、マッシュルーム、エリンギの3種のキノコを使用した「3種のきのこソース」が味の決め手となった商品。やや低めの温度でじっくり煮込み、キノコの香りとうまみを凝縮。グリルチキンととろける濃厚なチーズが絡み合う、温かく満足感のある味わいに仕上げています。

価格は「トリュフ香るローストビーフ」が850円（以下、税込み）、「3種のきのこ香るグリルチキンチーズ」が680円です。

同日から、11月29日の「いい肉の日」を記念して、期間限定で「トリュフ香るローストビーフ」のポテトドリンクセットを通常価格1230円のところ、240円引きの990円になるお得なキャンペーンが実施されます。