この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

「【ANA THE SUITE】東京⇒シカゴ ファーストクラス搭乗記！世界一周航空券の旅スタート」と題した動画が公開された。旅行系YouTuberのおのだ氏が、羽田空港第3ターミナルから出発し、ANAのファーストクラス「THE SUITE」を利用して世界一周航空券の旅を始動――その一部始終を熱くレポートした。



動画冒頭で「行きたいところに全部行くというテーマでちょっと行こうと思っております」と掲げ、今回の企画の意気込みを語ったおのだ氏。高額な世界一周航空券の仕組みや、ANAファーストクラスの魅力を惜しみなく解説し、「航空券がだいたい160万円ぐらい。でも1区間だけじゃないんで最大16区間取ることができる。世界一周航空券はめちゃめちゃお得な航空券です。みんなさんに使ってもらいたい」と断言。実際の搭乗手続き、羽田ラウンジでの食事、ファーストクラス専用の座席の贅沢さなど、終始ワクワクが伝わる内容となった。



一番の違いは機内食のクオリティ。「日本出発はANAが一番力入れていると言っても過言ではない」と語り、和食やデザートの美味しさに感動。「ファーストクラス納豆すごいな。これ空の上だよ。食べちゃっていいんですかですけども、ザスイートだからできることですね」と熱い手応えを訴えた。また、「やっぱり最新のファーストクラスは個室になっていてプライベート感めっちゃ守られてます」と、“特別な空間”を繰り返し絶賛していた。



窓からは奇跡的にオーロラも見え、「まさかこんな感じのフライトとは思ってませんでした」と思わぬ体験にも大興奮。途中、「やっぱりANAのファーストクラスいいですね。ずっと乗りたいと思ってたんですけど、なかなか乗れなくてハードルが上がりました」と旅人らしい本音も飛び出した。



シカゴ到着後は「世界一周航空券の旅一発目にANAファーストクラスを持ってきましたけども良かったです。やっと旅が始まったって感じがしますね」と締めくくり、これから続く世界一周旅への期待をのぞかせた。初めての書籍「旅は究極の自己投資 自由に生きるための世界スマート旅」のAmazon予約も絶賛受付中とのことで、ファンには今後の旅レポが楽しみな内容となった。