ÃË»Ò¥Ð¥ì¡¼Áª¼ê¤È¤ªÇñ¤Þ¤ê°¦ÊóÆ»¤ÎCocomi¡¢¤¤Ã¤«¤±¤Ï¡ÈÌÚÂ¼ÂóºÈ¤È¹©Æ£ÀÅ¹á¤Î¥³¥Í¥Á¥±¡É´ÑÀï¤«
¡¡11·î6Æü¡¢ÌÚÂ¼ÂóºÈ¡Ê52¡Ë¤È¹©Æ£ÀÅ¹á¡Ê55¡Ë¤ÎÄ¹½÷¤Ç¡¢¥â¥Ç¥ë¤äÀ¼Í¥¤È¤·¤Æ¤â³èÌö¤¹¤ë¥Õ¥ë¡¼¥ÈÁÕ¼Ô¡¦Cocomi¡Ê24¡Ë¤ÎÇ®°¦¤ò¡Ø½µ´©Ê¸½Õ¡Ù¤¬¥¹¥¯¡¼¥×¤·¤¿¡£¤·¤«¤â¤ªÁê¼ê¤Ï¡¢º£¤ò¤È¤¤á¤¯ÃË»Ò¥Ð¥ì¡¼¥Ü¡¼¥ëÆüËÜÂåÉ½¤Î¡È¿Íµ¤Áª¼ê¡É¡¼¡¼¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¥¥à¥¿¥¯¤è¤ê¥«¥Ã¥³¤¤¤¤¡©¡¡Cocomi¤ÈÇ®°¦ÊóÆ»¤Î¥Ð¥ì¡¼ÆüËÜÂåÉ½Áª¼ê
¡¡10·î23Æü¤Ë¤â郄¶¶ÍõÁª¼ê¡Ê24¡Ë¤Î¡ÈÆó¸Ô¡É¸òºÝµ¿ÏÇ¤òÊó¤¸¤¿Ê¸½Õ¤À¤¬¡¢¤ä¤Ï¤ê¿Íµ¤¼ÂÎÏ¤È¤â¤Ë»Ë¾åºÇ¹â¤È¤â¸À¤ï¤ì¤ë¡ÖÎ¶¿ÀNIPPON¡×¤À¤±¤Ë¡¢Áª¼ê¤¿¤Á¤â¥â¥Æ¥â¥Æ¤Î¤è¤¦¤À¡£Cocomi¤¬Âçºå¤Ç²á¤´¤·¤¿¤ªÁê¼ê¤È¤Ï¡©
¡ÖÈà½÷¤è¤ê¤â5ºÐÇ¯¾å¤Î¾®ÀîÃÒÂçÁª¼ê¡Ê29¡Ë¤Ç¤¹¡£Âçºå»Ô¤ËËÜµòÃÏÂ¿¤¯¡Ø¥µ¥ó¥È¥ê¡¼¥µ¥ó¥Ð¡¼¥ºÂçºå¡Ù¤Ë½êÂ°¤¹¤ëÁª¼ê¤Ç¡¢¥Ð¥ì¡¼¥Ü¡¼¥ëÁª¼ê¤È¤·¤Æ¤Ï¿ÈÄ¹176¥»¥ó¥Á¤Î¾®ÊÁ¡£¤È¤¤¤¦¤Î¤âÈà¤Î¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¤Ï¡¢¼ç¤Ë¥ì¥·¡¼¥Ö¤ò»Å»ö¤È¤¹¤ë¡È¥ê¥Ù¥í¡É¡£
¡¡ÂåÉ½¤Ç¤âÆüËÜ¤Î¥Ô¥ó¥Á¤ò²¿ÅÙ¤â¿À¤¬¤«¤Ã¤¿¥ì¥·¡¼¥Ö¤Çµß¤Ã¤¿¼é¸î¿À¤Ç¡¢¡ÈÅ·ºÍ¥ê¥Ù¥í¡É¤È¤â¾Î¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÀÐÀîÍ´´õÁª¼ê¡Ê29¡Ë¤ä¹â¶¶Áª¼ê¤Î¤è¤¦¤Ê¥¨¡¼¥¹¥¢¥¿¥Ã¥«¡¼¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢ÃÏÌ£¤ÊÌò³ä¤È¤â¤µ¤ì¤ë¾®ÀîÁª¼ê¤ò¿ÈÀ÷¤á¤ë¤È¤ÏCocomi¤µ¤ó¤Ï¡È¸«¤ëÌÜ¡É¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤Í¡£SMAP¥á¥ó¥Ð¡¼¤ËÎã¤¨¤ë¤È¡© ¥¥à¥¿¥¯¤Û¤É¤Î²Ú¤Ï¤Ê¤¯¤È¤â¡¢³Î¤«¤Ê¼ÂÎÏ¤ÇÉ¾²Á¤µ¤ì¤ëÁð¤Ê¤®¹ä¥¿¥¤¥×¤«¤Ê¡Ê¾Ð¡Ë¡×¡Ê¥¹¥Ý¡¼¥Ä»æ¡¦Ã´Åöµ¼Ô¡Ë
¥È¥È¤è¤ê¥«¥Ã¥³¤¤¤¤¿Í¤È°ì½ï¤Ë¤Ê¤ë
¡¡¤«¤Ä¤Æ2020Ç¯5·î¤Ë¤Ï¡¢¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Î¥é¥¤¥Ö¤ÇÍýÁÛ¤Î·ëº§Áê¼ê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢
¡Ö·ëº§Áê¼ê¤Ï¥È¥È¤è¤ê¥«¥Ã¥³¤¤¤¤¿Í¤È°ì½ï¤Ë¤Ê¤ë¤Ã¤Æ2¿Í¤Ç·è¤á¤¿¤ó¤Ç¤¹¡×
¡¡Ëå¤ÎKoki,¡Ê22¡Ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢¡È¥¤¥±¥á¥ó¡É¤ÎÂåÌ¾»ì¤È¤â¤µ¤ì¤¿Éã¿Æ¤è¤ê¤â¡Ö¥«¥Ã¥³¤¤¤¤¿Í¡×¤ò¾ò·ï¤È¤·¤¿Cocomi¡£¤â¤Á¤í¤ó¡¢¤Þ¤À·ëº§¤ò¹Í¤¨¤ë¤Ë¤ÏÁá¤¤¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤¬¡¢¾®ÀîÁª¼ê¤Ï¸«¤¿ÌÜ¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢ÆâÌÌ¤â¡Ö¥«¥Ã¥³¤¤¤¤¿Í¡×¤Ê¤Î¤À¤í¤¦¡£
¡¡Cocomi¤È¤¤¤¨¤Ð¡¢ÀÐÀîÁª¼ê¤ÎËå¤Ç½÷»Ò¥Ð¥ì¡¼¥Ü¡¼¥ëÆüËÜÂåÉ½¥¥ã¥×¥Æ¥ó¤ÎÀÐÀî¿¿Í¤Áª¼ê¡Ê25¡Ë¤È¤â¡¢¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ç¥Ä¡¼¥·¥ç¥Ã¥È¤òÅê¹Æ¤¹¤ëÃç¡£¤À¤È¤·¤Æ¤â¾®ÀîÁª¼ê¤È¤Î¸òºÝ¤Ï°Õ³°¤Ë¤â»×¤¨¤ë¤¬¡¢¤¤Ã¤«¤±¤Ï¡ÖÎ¾¿Æ¤Î¡È¤ªÁ·Î©¤Æ¡É¤¬¤¢¤ì¤Ð¤³¤½¤È¸«¤ë¸þ¤¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡×¤È¤Ï¡¢ÃË»Ò¥Ð¥ì¡¼»ö¾ð¤Ë¤â¾Ü¤·¤¤¥Ù¥Æ¥é¥ó·ÝÇ½¥é¥¤¥¿¡¼¡£¤É¤¦¤¤¤¦¤³¤È¤«¡£
¡Ö¼Â¤Ï»ÐËå¤¬¡¢¥Ð¥ì¡¼»î¹ç²ñ¾ì¤Ç½é¤á¤Æ¸«¤«¤±¤é¤ì¤¿¤Î¤¬2023Ç¯10·î7Æü¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ÎÆü¡¢Åìµþ¡¦¹ñÎ©Âå¡¹ÌÚ¶¥µ»¾ìÂè°ìÂÎ°é´Û¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¡ØFIVB¥ï¡¼¥ë¥É¥«¥Ã¥×¥Ð¥ì¡¼2023¡Ù¥¹¥í¥Ù¥Ë¥¢Àï¤Ï¡¢¥Ñ¥ê¸ÞÎØ½Ð¾ì¸¢¤òÅÒ¤±¤¿¥Ð¥ì¡¼¥Õ¥¡¥óÉ¬¸«¤ÎÂç°ìÈÖ¤Ç¤·¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿²ñ¾ìÆâ¤ÏÀÐÀîÁª¼ê¤é¤¬¤ªÌÜÅö¤Æ¤Î¥Õ¥¡¥ó¤ÇÄ¶Ëþ°÷¤È¤Ê¤ê¡¢³«ËëÁ°¤«¤é¥Á¥±¥Ã¥ÈÁèÃ¥Àï¤¬µ¯¤¤Æ¤Ï¥Õ¥ê¥Þ¥µ¥¤¥È¤ä¥Í¥Ã¥È¥ª¡¼¥¯¥·¥ç¥ó¤Ç¹â³ÛÅ¾Çä¤µ¤ì¤¿¤Û¤É¡£¤½¤ó¤ÊÆÃÊÌ¤Ê»î¹ç²ñ¾ì¤Ë»ÐËå¤Î»Ñ¤¬¤¢¤Ã¤¿¤ï¤±¤Ç¤¹¡×
¡¡¤·¤«¤âCocomi¤¿¤Á¤¬À¼±ç¤òÁ÷¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ï¡¢¥³¡¼¥ÈÁ´ÂÎ¤ò²£¤«¤é¸«ÅÏ¤»¤ë¡¢Áª¼ê¤È¤Îµ÷Î¥¤â¤Û¤É¶á¤¤Æî¥¹¥¿¥ó¥É¤Î1³¬ÀÊ¡£VIPÍè¾ì»þ¤ËÀß¤±¤é¤ì¤ëÍèÉÐÀÊ¤â¤¢¤ë¥¨¥ê¥¢¤Ç¡¢»þ¤Ë¥¹¥Ý¥ó¥µ¡¼Åù¤Î´Ø·¸¼Ô¤Ë¤â³ä¤êÅö¤Æ¤é¤ì¤ë¡È¾·ÂÔÀÊ¡É¤À¤Ã¤¿¡£
Î¾¿Æ¤«¤é¤Î¡È¥³¥Í¥Á¥±¡É¤Ç¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡©
¡ÖCocomi¤¿¤Á¤¬¼ó¤«¤é¤Ö¤é²¼¤²¤Æ¤¤¤¿¤Î¤â¡¢°ìÈÌÆþ¾ì¼Ô¤¬»ý¤ÁÆÀ¤Ê¤¤Âç²ñ¸ø¼°¥í¥´Æþ¤ê¤Î¡È´Ø·¸¼Ô¥Ñ¥¹¡É¤Ë¸«¤¨¤Þ¤·¤¿¡£¤Ä¤Þ¤ê¤ÏÎ¾¿Æ¤äÂç²ñ´Ø·¸¼Ô¤òÄÌ¤¸¤¿¡¢¤Þ¤¿Ãæ·Ñ¤·¤¿¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó´Ø·¸¼Ô¤Î¥³¥Í¤ÇÆþ¾ì¤·¤¿¡È¥³¥Í¥Á¥±¡É¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡¢¤È°ìÉô¥Ð¥ì¡¼¥Õ¥¡¥ó¤«¤éÈãÈ½¤¬¾å¤¬¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£
¡¡¤¿¤Àº£²ó¤ÎÊ¸½ÕÊóÆ»¤Ç¤Ï¤Õ¤¿¤ê¤Î¸òºÝ´ü´Ö¤Ï2Ç¯¤Ë¤Ê¤ë¤È¤Î¤³¤È¤Ç¡¢¤³¤³¤Ë¤¤ÆWÇÕ¤Ï¥«¥ì¤Î¾·ÂÔ¤À¤Ã¤¿²ÄÇ½À¤âÉâ¾å¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤¤¤º¤ì¤Ë¤·¤Æ¤â¡ÈÆÃÊÌ¡É¤ÊÀÊ¤À¤Ã¤¿¤³¤È¤Ï´Ö°ã¤¤¤Ê¤¤¤«¤È¡×¡ÊÆ±¡¦·ÝÇ½¥é¥¤¥¿¡¼¡Ë
¡¡Åö»þ¤ÏÌÚÂ¼¤ÈÀÅ¹á¤é¡È¿Æ¤Î¼·¸÷¤ê¡É¤Î¤ª¤«¤²¤È»×¤ï¤ì¤¿¡È¥³¥Í¥Á¥±¡ÉÌäÂê¤À¤¬¡¢¤³¤Î»î¹ç¤ÎÂåÉ½¥á¥ó¥Ð¡¼¤È¤·¤Æ¾®ÀîÁª¼ê¤â¥Ù¥ó¥ÁÆþ¤ê¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡Ö¤³¤Î»þ¤Î¾®ÀîÁª¼ê¤Ï¡¢¥¹¥í¥Ù¥Ë¥¢Àï¤Ç¥¹¥¿¥á¥ó¤òÄ¥¤Ã¤¿»³ËÜÃÒÂçÁª¼ê¡Ê31¡Ë¤ÈÀµ¥ê¥Ù¥í¤òÁè¤Ã¤Æ¤¤¤ëºÇÃæ¤Ç¤·¤¿¡£·ë²Ì¡¢¥Á¡¼¥à¤Ï¾¡Íø¤·¤Æ¥Õ¥é¥ó¥¹¹Ô¤¤ÎÀÚÉä¤òÄÏ¤ó¤À¤â¤Î¤Î¡¢¥Ñ¥ê¸ÞÎØ¤Ç¤Ï¥ê¥Ù¥íÏÈ¤Î»ö¾ð¤«¤éÆüËÜÂåÉ½¤«¤éÍîÁª¤·¤ÆÎÞ¤ò°û¤ó¤À¤Î¤Ç¤¹¡£
¡¡°Ê¹ß¡¢²ù¤·¤µ¤ò¥Ð¥Í¤Ë¤µ¤é¤Ê¤ë¥ì¥Ù¥ë¥¢¥Ã¥×¤ò¿ë¤²¡¢¥Á¡¼¥à¤Ë¤Ê¤¯¤Æ¤Ï¤Ê¤é¤Ê¤¤Áª¼ê¤Ø¤ÈÀ®Ä¹¤·¤¿¾®ÀîÁª¼ê¡£¤½¤ì¤³¤½Èà¤òÎå¤Þ¤·¡¢»Ù¤¨¤Æ¤¤¿Cocomi¤µ¤ó¤Î¡ÈÆâ½õ¤Î¸ù¡É¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¤Í¡×¡ÊÁ°½Ð¡¦¥¹¥Ý¡¼¥Ä»æÃ´Åöµ¼Ô¡Ë
¡Ö¥È¥È¤è¤ê¥«¥Ã¥³¤¤¤¤¿Í¡×¤È¤·¤ÆÉã¡¦ÌÚÂ¼¤Ë¤Ï¾Ò²ð¤òºÑ¤Þ¤»¤Æ¤¤¤ë¤Î¤À¤í¤¦¤«¡£