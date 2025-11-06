2014年は4連勝でCSファイナル突破…球団初制覇

阪神は6日、1＆2軍打撃巡回コーディネーターを務めていた和田豊氏がヘッドコーチに就任したことを発表した。過去にチームを率いていた元指揮官が“参謀”に加わり、「短期決戦の鬼きたーーー」「え、まじか！」と虎党も興奮している。

藤川球児監督が率いた今季はヘッドコーチが不在だった。それでも、投打でセ・リーグを圧倒してペナントを独走。9月7日にNPB史上最速のリーグ優勝を果たした。DeNAとのクライマックスシリーズ（CS）ファイナルも3連勝を飾ったが、ソフトバンクとの日本シリーズでは第1戦勝利後にまさかの4連敗で2年ぶりの日本一とはならなかった。

そして日本シリーズから7日後、阪神は和田氏のヘッドコーチ就任を発表した。2012〜2015年にはチームを指揮し、1年目は5位だったものの、2年目の2013年から2年連続で2位。2014年はCSファーストステージを1勝1分けで突破すると、巨人とのCSファイナルは4連勝で球団初のCS制覇を果たし、日本シリーズ進出に導いている。

やはりこの年のインパクトは絶大だったようで、ヘッドコーチ就任が決まると、「短期決戦の鬼和田豊ヘッドとかアカン日本一になってまう！」「頼んだぞ！ 光の中から現れた短期決戦の鬼」とポストシーズンの強さに注目するファンも。また、「和田ヘッドは普通に良い人事」「和田さんヘッドコーチはちょっと驚いた」「藤川―和田って、純粋に羨ましい。そりゃ、阪神が強くなるわけだ」と評価する声も寄せられた。（Full-Count編集部）