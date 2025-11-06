20代の頃、既婚の男友達と家飲みで…60代バツなしおひとりさま漫画家が振り返る衝撃の夜

2025年、デビュー40周年を迎えた漫画家・小説家の折原みとさん。現在61歳の折原さんは、新たにインスタグラム「mito／60代バツなしおひとりさま」を開設したり、音声配信Voicyを始めたりと、次々に新しいことに挑戦している。

その行動力は、若い頃から変わっていない。20代の頃、折原さんは中目黒で昼も夜も仕事に追われる毎日を送っていた。だが、その忙しさの合間に、10歳ほど年上の既婚男性の友人との間にあったことは、今も忘れられないという。連載『折原みとの「60代おひとりさまの本音」』第6回では、その衝撃的な夜の出来事から、折原さんが感じたことを紹介する。

10歳年上の既婚者との関係

連載第1回でも書いたのだが、私は、あまり「恋愛体質」ではないタイプ。

特に、20代の頃は「恋より仕事！！」だった。

でも、そんな私が、危うく不倫しそうになったことがある……と言ったら、驚かれるだろうか？

もちろん、今も昔も、「不倫ダメ！ 絶対！！」と思っているのだが、今回は、そう強く思うキッカケとなった、忘れられない「体験」について書かせていただこう。

それは、20代の後半、漫画の連載と小説とのカケモチで、めちゃくちゃ忙しい毎日を送っていた頃のことだ。

当時、私は10歳ほど年上の男性と、時々食事をしたり、飲みに行ったりしていた。

その男性……仮に「Sさん」としておこう。

Sさんは、仕事の関係で知り合ったフリーのデザイナー。子供はいないが、既婚者だった。

年齢も離れていたし、お互いに、恋愛感情は特にない「友人関係」。

サブカル好きなSさんに、知らない知識を教えてもらったり、都会の最先端おしゃれスポットに連れて行ってもらったりするのが楽しかったし、Sさんも、年下の女の子にいろいろ教えるのを楽しんでいるんだろう……と、軽く考えていた。

しかも、当時、仕事一筋だった私は、正直「本命の恋人」というのが、少々重荷だったのだ。

「飲み友達」の落とし穴

仕事に追われていると、恋人ともなかなか会う時間もないし、仕事優先で、デートをドタキャンするのも気が引ける。

仕事に没頭している時に電話がかかってくると、つい邪険にしてしまうのも申し訳ない。

結局、そんなこんなで、お付き合いも長続きはしないのだ。

その点、だいぶ年上の既婚者であるSさんは、「彼」と違って、恋愛関係にないからこそ、束縛されずに済むので気が楽だった。

私にとってSさんは、少し背伸びの世界を教えてくれる、気軽に遊べる男友達。

同じ自由業なので、時間的にも融通がきく。

仕事が忙しくて、どこにも出かけられない時は、Sさんを家に招き、息抜きに飲むこともあった。

「既婚者だから」「歳が離れているから」

Sさんにとっても、私にとっても、お互い「恋愛対象外」。

ちょっと気分転換したい時にちょうどいい、歳の離れた飲み友達。

そう思っていたから、家に招いて2人で飲むことにも、抵抗はなかった。

だが、それが間違いだった。

私の考えが甘かったのだ。

自宅に招くという行為から、誤解が生まれてしまったのだろうか。

ある夜のこと、酔った勢いからか、Sさんが、突然「性的関係」を求めてきたのだ……！！

ええええ？

ちょ……待って！！

私にとって、それは「青天の霹靂」だった。

以前、男性芸能人の自宅に呼ばれて飲みに行った女性が、性的関係を強要されたという事件が、世間を騒がせたことがある。

その時、ネットには、こんな意見が溢れていた。

「家に行ったらセックスされてもしょうがないんだから、レイプとかいうんじゃねーよ」……と。

そんなものだろうか？

夜、家で男性と2人きりで飲んだら、セックスするのが当たり前？

相手にもよるし、普段からの関係性にもよるだろうが、それが当然というわけではないだろう。

仲のいい異性の友達と2人で家飲みをすることは、そう特別なことではないだろうし、ただ飲むだけ……という関係も珍しくはない。

男女が家で2人きりで飲むことが、必ずしも「セックスOK」のサインというわけではないのだ。

「油断しすぎ」とお叱りを受けるかもしれないが、少なくとも、その時の私には、そんなつもりは毛頭なかった。

Sさんは、ただの飲み友達だし、そもそも、「既婚者」。

むしろ、ちゃんとパートナーのいる人だからこそ「安心」だと思っていたのに。

「既婚者」と性的な関係になったりしたら、「不倫」になってしまう……！！

既婚者の衝撃発言

さて、ここで質問です。

皆さんは、「不倫」の定義を、どう考えているでしょうか？

「不倫」とは、双方、又は一方が既婚の男女が、「恋愛関係」に陥ること。

と、いっても、どの程度の関係を「不倫」とするのかは、人によって意見が分かれるのではないだろうか。

食事やデートをする。手をつなぐ。キスをする。

その先……どこからが「不倫」？

恋愛感情のあるなしにかかわらず、性的関係がある場合を「不倫」と呼ぶのか。

性的関係がなくても、恋愛感情があれば「不倫」なのか。

恋愛感情があっても、プラトニックなら「不倫」にはならないのか。

その「定義」は曖昧だ。

私は、Sさんに対して恋愛感情は持っていなかった。

しかし、とにかく、既婚者と性的関係を持ったら、絶対アウトだ！

「不倫」なんて、とんでもない！！

いきなりそんな「危機」に直面して恐れをなした私は、Sさんから身をかわしつつ、やんわりとこう言った。

「それはダメでしょ？ 奥さんがいるんだから」

そんな私に向かって、Sさんは、ちょっとしらけたような笑みを浮かべた。

そして、その後、彼の口からサラリと出た言葉は、当時の私には、かなり衝撃的なものだった。

「別にいいじゃん。セックスなんて、スポーツみたいなものなんだから」

は……？

今、なんて言った⁇

スポーツ……ですか？

へえ〜〜〜……。

「本気の恋しかしたくない」目が覚めた瞬間

一瞬にして、目が覚めた。

都会的でスマートで、大人の世界を見せてくれる男性。

紳士的で素敵だと思っていたSさんも、Sさんとの時間も、一気に色褪せてしまった。

と、同時に、こみ上げてきた苦い後悔。

そうだよね。

「相手が既婚者だから、縛られなくて楽」……なんて、そんな考えが間違いだった。

「ただの友達」だなんて高をくくって、ノーガードで相手をその気にさせてしまったのは、私なのだ。

いかんいかん！ これはいかん！！

その時、私の胸に浮かんだのは、自分の「仕事」のことだった。

私は「少女漫画家」だ。

しかも、10代の女の子たち向けの、ピュアな恋愛を描いている。

その作者が、ピュアでなくてどうするんだろう？

恋愛感情のともなわないセックスを、スポーツ感覚で楽しむことなんてできるわけがない！

そんなの、読者さんたちに対する裏切りになってしまう！！

そんなプロ意識（？）が湧き上がってきた瞬間、私は、Sさんに向かってこう言い放っていた。

「もう二度と会いません！ 私、本気の恋しかしたくないので」

今、思い返すと、あまりにも芝居がかった、自分のセリフに笑ってしまう。

でも、その時の私は大真面目だった。

そして、今でも、その時の気持ちは変わっていない。

作家としても、人としても、私は「本気の恋」しかしたくない。

二度と都合のいい女にはならない！

言葉通り、Sさんとはそれっきり会わなかったので、私とSさんとの関係は、それで終わった。

そして、それ以降、私は「既婚者」との個人的な交際を避けるようになった。

実を言うと、Sさん以降も、何度か同じように近づいてくる既婚男性がいた。

私のように、仕事を持って自立している独身女性は、既婚男性がちょっと浮気をしたい時に、「都合のいい相手」なのだろう。

Sさんの時は、私自身も、既婚男性との友達付き合いを「都合がいい」と思っていたのだから自業自得だが、二度と同じことを繰り返すつもりはない。

それに、相手のパートナーの方にしてみれば、いくら恋愛感情のない「友人」だとしても、異性と2人で家飲みをされるのは、気持ちのいいものではないだろう。

実際、危うい状況に陥ってしまったのだから、それはするべきことではなかった。

若気の至りとはいえ、心から反省している。

あの体験以来、どんなに安全そうな人でも、既婚者とは必要以上に親密にならないように気をつけている。

君子、危うきに近寄らず！！ ……だ。

そういえば、私の作品には、少女漫画によくある「三角関係」が出てこない。

どんなにカッコよく描かれていたとしても、彼女がいるのに、他の女に心魅かれてフラフラする男が、全く魅力的とは思えないからだ。

身も蓋もない言い方をすれば、優柔不断な二股男。それは、男女が逆の立場でも同じことだ。

「三角関係」をテーマにした、切なくキュンとする恋愛作品はもちろんあると思うが、私には無理！

人間として尊敬できない相手に、恋なんてできない。

ドロドロした恋愛が描けないことは、作家としての欠点かもしれないが、それも個性なので仕方がない。

20代のトラウマ……いや、反省は、深く心に刻み込まれている。

もしも、今、パートナーのいる相手と付き合っている方がいらっしゃったら、自分は「都合のいい女」になっていないか、客観的に考えてみて欲しい。

相手が、本当に、好きになる価値のある人間なのかを、冷静に見極めて欲しい。

どうか、自分を大切に。

幸せな恋をしてください。

「60代バツなしおひとりさま」にも、それなりに恋の歴史あり……！？

次回は、30代で初めてプロポーズされた時のこと。

そして、そのプロポーズを断った理由について、 赤裸々に語ってみたい！

