¤³¤ì¤Ï¡¢TBS·Ï¡Ø¤½¤ìSnow Man¤Ë¤ä¤é¤»¤Æ²¼¤µ¤¤¡ÙÆâ¤Î´ë²è¡ÖTOKYO Sore snow COLLECTION¡×¤Î¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¡£¡ØÃÓÂÞ¥¦¥¨¥¹¥È¥²ー¥È¥Ñー¥¯¡Ù¤ËÅÐ¾ì¤¹¤ë¡È¥¥ó¥°¡É¤ò¥ê¥¹¥Ú¥¯¥È¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦º´µ×´Ö¤Ï¡¢2000Ç¯¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¥É¥é¥Þ¡ØÃÓÂÞ¥¦¥¨¥¹¥È¥²ー¥È¥Ñー¥¯¡Ù¤Ç·¦ÄÍÍÎ²ð¤¬±é¤¸¤¿¡¢°ÂÆ£¿ò¡ÊÄÌ¾Î¥¥ó¥°¡Ë¤Î¥³ー¥Ç¥£¥Íー¥È¤òÈäÏª¤·¤¿¡£
Çò¥¿¥ó¥¯¥È¥Ã¥×¤Î¾å¤Ë±©¿¥¤Ã¤¿¥Í¥ë¥·¥ã¥Ä¤ò¤º¤é¤·¡¢¸ª¤ò½Ð¤·¤Æ¥Ýー¥º¤ò¥¥á¤ëº´µ×´Ö¡£¥Ô¥ó¥¯¥Ø¥¢¤Ï¤«¤¾å¤²¤¿¤è¤¦¤Ë¥»¥Ã¥È¤µ¤ì¤¿¡È¥í¥óÌÓ¡É¤Ç¡¢Â¸ºß´¶¤¿¤Ã¤×¤ê¤Î¥·¥ë¥Ðー¥Í¥Ã¥¯¥ì¥¹¤È¤È¤â¤Ë¥ï¥¤¥ë¥É¤ÊÊ·°Ïµ¤¤òÊü¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
º´µ×´Ö¤Ï¥Ñ¥ó¥Ä¤Î¥Ý¥±¥Ã¥È¤Ë¼ê¤òÆþ¤ì¡¢Ä©È¯Åª¤ÊÉ½¾ð¤Ç¥«¥á¥é¤ò¸«²¼¤í¤·¤¿¥·¥ç¥Ã¥È¡Ê1ËçÌÜ¡Ë¤ä¡¢µ¤¤À¤ë¤½¤¦¤ËÈ±¤ò¿¨¤Ã¤¿¥·¥ç¥Ã¥È¡Ê2ËçÌÜ¡Ë¡¢ÊÒÌÜ¤ò±£¤·¤¿¥·¥ç¥Ã¥È¡Ê7ËçÌÜ¡Ë¤Ê¤É¡¢Á´9Ëç¤Î¼Ì¿¿¤òÅê¹Æ¡£6ËçÌÜ¤Ç¤Ï¤ä¤äÇÇØ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¥Ýー¥¸¥ó¥°¤Ç¡¢¡È¥¥ó¥°¡É¤Ã¤Ý¤µ¤òÉ½¸½¤·¤¿¡£
SNS¤Ç¤Ï¡¢¡Ö¤Û¤ó¤È¤É¥¿¥¤¥×¤¹¤®¤ë¡×¡ÖÊ¿À®ÃË»Ò»÷¹ç¤¤¤¹¤®¤Æ¤Æ¤ä¤Ð¤¤¡×¡Ö¥ÉÀ¤Âå¤Î¤ï¤¿¤·¤Ë¤Ï¤Ö¤Ã»É¤µ¤ê¤Ç¤¹¡×¡ÖIWGP¤ò¤Þ¤¿ÎáÏÂ¤Ç½ÐÍè¤ë¤Ê¤é¥¥ó¥°¤Ï¤µ¤Ã¤¯¤ó¤Ç¤ª´ê¤¤¤·¤¿¤¤¡×¡ÖÏÃ¤·Êý¤â¤½¤Ã¤¯¤ê¤Ç¡¢¤â¤Ã¤È¸«¤Æ¤¤¤¿¤«¤Ã¤¿¡×¡Ö¤á¤í¤¹¤®¡×¡Ö¿§µ¤¤ä¤Ð¤¹¤®¡×¡ÖÈ±·¿¤«¤é¥¿¥ó¥¯¤«¤éºÇ¹â¤¹¤®¤ë¤è¡×¡Ö¼£°Â°¤¤º´µ×´Ö¤µ¤ó¤¹¤¤¹¤®¤ë¡×¡Ö¤«¤Ã¤Ã¤³¤è¤¹¤®¤ë¡×¤Ê¤É¡¢¥Õ¥¡¥ó¤«¤éÂ¿¤¯¤ÎÈ¿¶Á¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£