タレント伊集院光（57）が3日深夜放送のTBSラジオ「月曜JUNK 伊集院光 深夜の馬鹿力」（月曜深夜1時）に生出演。ダウンタウンによる有料配信独自プラットフォーム「DOWNTOWN＋」を視聴した上で感想を述べた。

若手芸人たちと「DOWNTOWN＋」を視聴したと明かした。「俺はダウンタウン大好き世代。いっぱいお世話になってるし。1000円は稼いでるから」と切り出した。

「大変なのは、かなり松本さんが変わった企画をやろうとしてると思うのね。面白い話じゃなくて、面白い話をしたら負けみたいな企画がスタートで。大喜利ものと、ギョーザをつくりながら後輩芸人とずっと話す『7：3トーク』みたいな。7割方作業しながら、3割はトークするみたいなやつなんだけど。どれもこれも新しいじゃん」と語った。

そして「新しいことがどれぐらい受け入れられるのか。俺思うけど、今世の中のテレビでやっているバラエティー番組の中で『水曜日のダウンタウン』が一番面白いと思うけど、やっぱとがってた企画って賛否両論だし。俺からしたら、空振りは全然OK。空振りするから芯を食った時の飛距離がデカいと思ってるから」と語った上で「ネットとか見てると、全然面白くないからもう見ないみたいな人も当然いるじゃん。有料になった時に、やめるやめないみたいなことは、どれだけ我慢できるのか」と投げかけた。

さらに「俺の中で謎なのは意外に1100円払ってみて、すごい文句言ってる人いるじゃん。1100円払ったのに？ さらには1100円払ったから文句言うのはそうなのと思うけど、じゃあ即やめるのかっていう人がいるのかといえば、そうでもないし。吉本外の出たタレントに対して、すごい怒る人がいるの。あんまりよく分からないんだよね。嫌ならやめればいいし」と持論を展開した。

同プラットフォームは「ダウンタウン」「松本人志」「浜田雅功」の3カテゴリーに分けてコンテンツを配信する新サービス。スマートフォン（アプリ）、テレビ（アプリ）、パソコンの3つで視聴可能で、料金は月額1100円と年額1万1000円（いずれも税込み、定額制）。1日に配信スタートし、ダウンタウン松本人志（62）が生出演。24年1月以来、約2年ぶりに活動復帰した。