優勝パレード中の様子が話題に

米大リーグのドジャースは3日（日本時間4日）、ロサンゼルスでワールドシリーズ（WS）優勝パレードを行った。その最中、群衆の中で大谷翔平投手に向かって思わぬメッセージが掲げられ、大谷が指差し、真美子夫人と揃って発見。2人で爆笑し、真美子夫人は大谷の目元を隠すジェスチャーを見せた。MLB公式X、インスタグラムが伝えている。

パレードの最中、何かを発見した様子の大谷が突然、群衆を指差し、真美子夫人と笑い合う場面があった。MLBは公式SNSで「SHOHEI OHTANI MARRY MY MOM（ショウヘイ・オオタニ、うちのママと結婚して）」とメッセージボードを掲げる少年を公開。バスの2階から2人はこれを発見し、思わずリアクションせざるを得なかったと伝えている。

久しぶりに夫婦そろって公の場に登場した大谷。真美子夫人が大谷の様子を撮影するなど、仲睦まじい様子が垣間見えた。その後、大谷はドジャースタジアムでのセレモニーで全て英語でのスピーチを行った。マイクを握ると「このチームをとても誇りに思う。あなたたちは世界で最高のファン」と話し、大歓声を浴びた。来年も家族の存在をパワーに3連覇を目指す。



（THE ANSWER編集部）