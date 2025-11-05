「ウイングマン」「電影少女」などで知られる漫画家・桂正和氏(62)が4日、自身のXを更新し「私は最近、大きな手術を致しました」と報告した。



【写真】キャップをかぶったイメージの強い桂正和氏 脱いだら超カッコよ！

「最近リポストメインの桂です。ひとつご報告を」の書き出しで、「詳細は言いませんが、私は最近、大きな手術を致しました。なので当分の間、静養しつつ緩やかにリピリピをしていきます」と現状を淡々報告。「これに関しての、問い合わせ等、私にも集英社などにも、なさらないでくださいね」と手術の報告はしたものの、詳細は明かさない方針を示した。



現在「全ての仕事を止めていますが、手術前に依頼されていたものは、コツコツとすすめております」と桂氏。「ただ、体力が戻るのにまだまだ時間がかかるので、焦らず、日々なんとか乗り越えて行きます」とつづった。



フォロワーからは「たくさん働いた人は、たくさん休んでいいよねって思います」「森川ジョージ先生は『原稿より健康』とおっしゃっています」「こうして無事に報告いただけたことに安堵と感謝しかありません」といったエールや心配の声があがっていた。



（よろず～ニュース編集部）