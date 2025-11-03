この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

YouTubeチャンネル『マーケティング侍の非常識なビジネス学』で、りゅう先生が「“この5つ”の思考ができている人はマーケ力が『覚醒』します。圧倒的な結果を出す人のマーケ思考を徹底公開。」と題し、マーケティング力が爆発的に伸びる人の知られざる特徴とその実践法を解説した。



冒頭、リスナーから寄せられた「マーケティング力がぐんぐん伸びる人は日常でどんなことを考えているのか？」という問いに対して、りゅう先生は「これやってなかったらマジでマーケティング力上がんねーわ」と本音を交えて解説。まず一つ目の“モルモット思考”＝自分自身を実験台にして体験と検証を繰り返す重要性を強調し、「ほとんどの自称マーケッターたちは机上の理論をよく勉強しているが、実際に自分でお金をかけて試すことができるかがポイント」と断言した。



さらに「マーケティングは正解がある学問ではない。自分にとっての最適解を試行錯誤して探す学問だ」と、“実験的学習”の大切さや、自己を客観視する“メタ認知”のスキルが必須であることを熱弁。SNSや広告など、自分の施策に対し「自分がお客様だったらこれを買いたいか？」と問いかけることの重要さも説いた。



2つ目に挙げたのは「お客様を操作することに罪悪感がない」マインドセット。日本の文化的な背景で“売り込み”や“操作”＝悪という固定観念が強いことに触れつつ、「マーケティングは操作ではなく“選択支援”である」と表現し、「正しく導くという考え方を持てる人が強い」と言及。その具体例として「ドン・キホーテの秀逸な動線設計」や「医師が最善の選択肢を提示する」ことなど、背中を押して“良い未来へ導く”のがマーケティングの真髄であると語った。



3つ目の特徴は、「嫌われるリスクを取れる人」。全員に好かれようと無難な広告やコピーを書くと誰にも刺さらなくなるとし、「心理学的にも全員に好かれるのは誰にも強く好かれない。“嫌われてでも一部に熱狂的に刺さる”打ち出しで共感層を囲い込むのが成功のポイント」と断言。ナイキのコリン・キャパニック起用事例を挙げ、「敵を作ってでも支持層を強烈に囲い込む」という「嫌われる勇気」を持つべきとアドバイスした。



続く4つ目の思考は、「パクリ方が上手い」こと。他業界の成功事例を観察して自分の業界に翻訳し、さらに“味付け”して適応していく“翻訳家”視点が重要だとし、「新しいアイディアのほとんどは既存の組み合わせ。本質は発明家ではなく翻訳家」と語った。現代はAIも活用できるため、「良い部分は取り入れ、業界に合わせたアレンジが求められる」と呼びかけた。



そして5つ目は、「未来の顧客に執着できる人」。今すぐ買ってくれる客だけを追う短期志向ではなく、「繋がりを持ち続けていれば1年後、2年後に顧客化することもある。今は“たまたま”買わないだけ」と語り、「買わなかった層もリスト化し、ニュースレターやコミュニティを通じて種をまき続ける長期的な顧客囲い込みの発想が重要」と解説した。



動画の締めくくりでは、「普通の人とは考え方もやるべきことも違う。失敗しても、どこが間違っていたか記録を残して正しい失敗を増やす。『1割に熱狂的に刺さるコピーが作れれば勝ち』という鉄則もある」とエールを送った。