米オープンAIは、対話型AI「ChatGPT」の低価格有料プラン「ChatGPT Go」を、インド国内のユーザーに対し2025年11月4日から1年間無料で提供すると発表した。これは同社初の開発者向けイベント「DevDay Exchange」のインド開催に合わせたもので、世界有数の成長市場であるインドへの注力を示す動きとなっている。



【写真】ChatGPTに「学習モード」登場！従来の即答型AI→対話型で学習体験を提供

「ChatGPT Go」は2025年8月にインドで初導入された月額399ルピー（約700円）のサブスクリプションプランで、無料版よりも多くのメッセージ送信、画像生成、大容量ファイルのアップロードが可能。導入以降、インドでの有料登録者数は2倍以上に増加しており、オープンAIにとって米国に次ぐ第2の市場となっている。



現在このプランは約90の国と地域に展開されているが、インドは依然としてユーザー拡大戦略の中心地とされている。競合他社も同様にインド市場への進出を強化しており、パープレキシティAIは通信大手バーティ・エアテルと提携してプレミアムプランを無料提供、グーグルも学生向けに「Gemini AI Pro」を1年間無料で提供している。



英語話者が多く、急速にデジタル化が進むインドは、AI企業にとって魅力的な実験場であり、14億人以上の潜在ユーザーを抱える同国は、グローバルなAI競争の次なる主戦場と目されている。



（BANG Media International／よろず～ニュース）