¡ÔÉÔÎÑÊóÆ»¤ò¼Õºá¡ÕÃæÆü¡¦ÌøÍµÌé¤ÎºÊ¡ÖÈà¤Ï¸½ºß¡Ø(²ÈÄíÆâ)°éÀ®·ÀÌóÃæ¡Ù¡×¡Ö¤Þ¤º¤Ï15»þ´ÖÊú¤¤·¤á¤Æ¡×¤Î¸µ¥Í¥¿¤Ï¡©¢ªÊ¸½Õµ»ö¡ÖºÊ¤«¤é¡ØÀïÎÏ³°ÄÌ¹ð¡Ù¡õ¶ØÃÇ°¦LINE¡×¤À¤Ã¤¿
¡¡11·î1Æü¡¢ÃæÆü¥É¥é¥´¥ó¥ºÅê¼ê¡¦ÌøÍµÌé¤ÎºÊ¤Ç¸µ¥â¥Ç¥ë¤Îmako¤µ¤ó¤¬¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£º¸¼ê¤òÉ×¤Îº¸¸ª¤Ë¾è¤»¡¢¤È¤â¤ËÊâ¤ó¤Ç¤¤¤ë¼Ì¿¿¤òÅê¹Æ¤·¡¢¡Ö¤´Â¸ÃÎ¤ÎÊý¤â¤¤¤é¤Ã¤·¤ã¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¤³¤ÎÅÙ¤ÏÉ×¤Îµ»ö¤Ç¤ªÁû¤¬¤»¤·¤Æ¤·¤Þ¤¤¡¢¿½¤·Ìõ¤´¤¶¤¤¤Þ¤»¤ó¡×¤ÈÉÔÎÑÊóÆ»¤ò¼Õºá¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¤³¤Îµ»ö¤Î¼Ì¿¿¤ò¸«¤ë¡Ê2Ëç¡Ë
¡¡É×¤È¤Î´Ø·¸¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡ÖÈà¤Ïº£²ó¤Î·ï¤Ë´Ø¤·¤Æ¡¢²ÈÂ²¤«¤é¸·¤·¤¯¼¸ÀÕ¤ò¼õ¤±ÌÔ¾Ê¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£¤½¤ó¤ÊÈà¤Ï¸½ºß¡Ø(²ÈÄíÆâ)°éÀ®·ÀÌóÃæ¡Ù¡×¤È¸ÀµÚ¡£¡Ö½µ´©Ê¸½Õ¡×¤Ï¡ÖÃæÆü¥¨¡¼¥¹¡¦ÌøÍµÌé ÉÔÎÑ¤¬¥Ð¥ì¤Æ¥â¥Ç¥ëºÊ¤«¤é¡ØÀïÎÏ³°ÄÌ¹ð¡Ù¡×¤ÈÊó¤¸¤¿¤¬¡¢¡ÖÀïÎÏ³°ÄÌ¹ð¡×¤ÏÌÈ¤ì¡¢¡È·ÀÌó¹¹²þ¡É¤Ë»ê¤Ã¤¿¤³¤È¤òÊó¹ð¤·¤¿¡£
¡¡Åê¹Æ¤µ¤ì¤¿Ê¸¾Ï¤Ï¡Ö¤Þ¤º¤Ï15»þ´ÖÊú¤¤·¤á¤Æ¤â¤é¤¤¤Þ¤¹¤«¡Á¡×¤È¤¤¤¦°ìÊ¸¤ÇÄù¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£°ìÂÎ¡¢¤³¤Î°ÕÌ£¤È¤Ï¡©
¡¡¼Â¤Ï¤³¤Î¡Ö15»þ´Ö¡×¤È¤Ï¡¢½µ´©Ê¸½Õ¤¬Êó¤¸¤¿¶ØÃÇ°¦LINE¤ËÅÐ¾ì¤¹¤ë¥¡¼¥ï¡¼¥É¤À¤Ã¤¿¡£Ìó1½µ´ÖÁ°¤Î10·î22Æü¤Ë¡Ö½µ´©Ê¸½Õ ÅÅ»ÒÈÇ¡×¤ÇÇÛ¿®¤µ¤ì¤¿¡ÖÉ×¤Îµ»ö¡×¤¬¡Ö¡Ú¾×·â¥¹¥¯¡¼¥×¡ÛÃæÆü¡¦ÌøÍµÌé¤Î¥¹¥È¥ì¡¼¥È¶ØÃÇ°¦LINE¡ÔÄ¾·â¼èºà¤ËºÊ¤¬¤Þ¤µ¤«¤ÎÍðÆþ¡ª¡Õ¡×¤À¤Ã¤¿¡£µ»ö¤Î°ìÉô¤ò¸ø³«¤¹¤ë¡£
¡¡ÃæÆü¤ÎÅê¼ê¡¦ÌøÍµÌé¡Ê31¡Ë¤¬ºÊ»Ò¤ò»ý¤Ä¿È¤Ç¤¢¤ê¤Ê¤¬¤é¡¢°ìÈÌ½÷À¤ÈÉÔÎÑ´Ø·¸¤Ë´Ù¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤¬¡Ö½µ´©Ê¸½Õ¡×¤Î¼èºà¤Ç¤ï¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡Ìø¤ÏÌÀ¼£Âç³ØÂ´¶È¸å¡¢2016Ç¯¤Î¥É¥é¥Õ¥È1°Ì¤ÇÃæÆü¤ËÆþÃÄ¡£21Ç¯¥·¡¼¥º¥ó¤Ï¡¢Â¿ºÌ¤ÊÊÑ²½µå¤òÉð´ï¤Ë¡¢ºÇÍ¥½¨ËÉ¸æÎ¨¡¢ºÇÂ¿Ã¥»°¿¶¤È¡¢Åê¼ê2´§¤Ëµ±¤¯³èÌö¤Ç¡¢¥¨¡¼¥¹¤È¤·¤Æ¥Á¡¼¥à¤ò»Ù¤¨¤¿¡£
ÃæÆü¤ÎÌøÍµÌéÅê¼ê¡¡©»þ»öÄÌ¿®¼Ò
¡Ö¤½¤ÎÇ¯¤Ï¡¢¥Ù¥¹¥È¥Ê¥¤¥ó¡¢¥´¡¼¥ë¥Ç¥ó¥°¥é¥Ö¾Þ¤ò¼õ¾Þ¡£º£Ç¯¤Î¿äÄêÇ¯Êð¤Ï1²¯1000Ëü±ß¡£º£µ¨¤Ï±¦¸ª¤Î¥³¥ó¥Ç¥£¥·¥ç¥óÉÔÎÉ¤Ç4·î¤«¤éÌó2¥«·î¤ÎÀïÀþÎ¥Ã¦¤¬¤¢¤ê¡¢3¾¡5ÇÔ¤ÎÀ®ÀÓ¤ËÎ±¤Þ¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢8·î¤Ë¹ñÆâFA¸¢¤ò¼èÆÀ¡£Àµ¼°¤ËFAÀë¸À¤¹¤ì¤Ð¡¢·×»»¤ÎÎ©¤ÄÀèÈ¯Åê¼ê¤¬¹¢¤«¤é¼ê¤¬½Ð¤ë¤Û¤ÉÍß¤·¤¤µð¿Í¤Ê¤ÉÊ£¿ô¤ÎµåÃÄ¤Ë¤è¤ëÁèÃ¥Àï¤¬¸«¹þ¤Þ¤ì¤Þ¤¹¡×¡Ê¥¹¥Ý¡¼¥Ä»æµ¼Ô¡Ë
¸µ¥â¥Ç¥ë½÷À¤È·ëº§¡¢2»ù¤ÎÉã¤Ç¤â¤¢¤ë¤¬¡Ä
¡¡°ìÊý¡¢¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È¤Ç¤Ï¡¢2019Ç¯8·î¤Ë¸µ¥â¥Ç¥ë¤ÎX»Ò¤µ¤ó¤È·ëº§¡¢2¿Í¤Î»ÒÊõ¤Ë¤â·Ã¤Þ¤ì¤¿¡£
¡ÖX»Ò¤µ¤ó¤Ï¡¢ÈþÍÆ³°²Ê¡¦¾ëËÜ¥¯¥ê¥Ë¥Ã¥¯¤ÎCM¤Ë¤â½Ð±é¤·¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ë¸µ¥â¥Ç¥ë¡£·ëº§¤·¤¿¤Î¤ÏÌø¤Ë¤È¤Ã¤Æ¥×¥í3Ç¯ÌÜ¤Î¥·¡¼¥º¥ó¤Ç¡¢Åê¼ê¤È¤·¤Æ¡¢°ì·³¤Ç10¾¡¤òÃ£À®¤·¤¿¤é·ëº§¤ò¸øÉ½¤·¤è¤¦¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤¿¤Î¤ò¡¢¼Â¸½¤µ¤»¤¿¡×¡ÊÆ±Á°¡Ë
¡¡¤½¤ó¤ÊÌø¤À¤¬¡¢¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È¤Ç¡È±ê¾å¡É¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¡ÖÌø¤Ï¡¢ÃÏ¸µ°¦ÃÎ¤Ë½»¤à°ìÈÌ¿Í¤ÎA»Ò¤ÈÉÔÎÑ´Ø·¸¤Ë´Ù¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¤¹¡×
¡¡¾×·â¤Î»ö¼Â¤òÌÀ¤«¤¹¤Î¤Ï¡¢A»Ò¤µ¤ó¤ÎÍ§¿Í¡£¤³¤ÎÍ§¿Í¤Ï¡¢2¿Í¤¬½Ð²ñ¤Ã¤¿Åö½é¤«¤éÁêÃÌ¤ò¼õ¤±¤Æ¤¤¤¿¡£2¿Í¤Î¡ÖÈëÌ©¤Î´Ø·¸¡×¤¬»Ï¤Þ¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡½¡½¡£
¡þ
¡¡¸½ºßÇÛ¿®Ãæ¤Î¡Ö½µ´©Ê¸½Õ ÅÅ»ÒÈÇ¡×¤Ç¤Ï¡¢¡ÖÈëÌ©¤Î´Ø·¸¡×¤ÎÆë¤ì½é¤á¡¢¡Ö15»þ´Ö¡×¤Î¾×·â¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤Ê¤ÉÇ³¤¨¾å¤¬¤ëÌø¤Î¥ÉÄ¾µåLINE¡¢Ìø¤Ø¤ÎÄ¾·â¼èºà¡¢¾ðÊó¤òÊ¹¤¤Ä¤±¤¿Ìø¤ÎºÊ¤Ë¤è¤ëÈ½Äê¤Ê¤É¤ò¾Ü¤·¤¯Êó¤¸¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ê¡Ö½µ´©Ê¸½Õ¡×ÊÔ½¸Éô¡¿½µ´©Ê¸½Õ 2025Ç¯10·î30Æü¡¦11·î6Æü¹æ¡Ë