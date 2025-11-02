最上級生の走りが復調のカギだ。全日本大学駅伝（２日、愛知・熱田神宮西門前〜三重・伊勢神宮内宮宇治橋前、８区間１０６・８キロ）の前日会見が１日、愛知・名古屋市内で行われ、青学大の原晋監督（５８）は「７年ぶり３回目の優勝目指して、頑張っていきたい」と決意を語った。

今大会は「朝日にかける大作戦」を発令し、大黒柱の黒田朝日（４年）を当日変更でエース区間の７区（１７・６キロ）に起用すると明言。「朝日が最後は頑張ってくれる」と絶大な信頼を寄せるが、他選手の活躍も必要不可欠だ。「朝日が走りやすい位置で１区から６区の面々が伊勢路を駆け抜けてほしい」とチーム一丸での戦いを強調した。

黒田につなぐ１〜６区の間に、最大４人の４年生が投入される見込み。かねて「学生スポーツは４年生が中心」と話してきただけに、期待も大きい。「最終学年として、チームを背負っている。学生スポーツは４年で終わりなので、悔いのない走りをしてほしい」と力を込めた。

先月の出雲駅伝は無念の７位。学生３大駅伝の初陣で好スタートとはならなかった。「監督の采配が悪かった。出雲駅伝と同様に惨敗に終わると、大変困ったことになる。出雲駅伝の失敗を繰り返さないように、区間配置を念入りにした」とニヤリ。悪い流れを断ち切り、箱根駅伝３連覇へ弾みをつけたいところだ。