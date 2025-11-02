一体、何が起きた…！？ 大谷翔平、相手投手を吹っ飛ばす「強すぎw」「でけえ」ホームでのリアクションが話題に「アメフトいけるやん」
【MLB】ブルージェイズ1ー3ドジャース（10月31日・日本時間11月1日／トロント）
10月31日（日本時間11月1日）行われたワールドシリーズ 6回戦、トロント・ブルージェイズ対ロサンゼルス・ドジャースの一戦で、ドジャース・大谷翔平が、相手選手と交錯した場面が話題となっている。
ドジャース1点リードで迎えた3回表ドジャースの攻撃、2死満塁の場面で打席に入った4番のムーキー・ベッツは、ブルージェイズ先発のケビン・ガウスマンからレフトへのヒットを放つことに。するとこの一打で、まず三塁走者の大谷が生還、続いて二塁走者のウィル・スミスが本塁突入を試みることとなったが、その際に大谷は、本塁付近に留まり、スミスに対して冷静に走塁を指示。しかしそこにガウスマンも本塁カバーに入ったことで交錯。しかし大谷はそれで転倒することも、姿勢を崩すこともなく経ち続け、無事にスミスを迎え入れることとなった。一方、はからずも大谷に体当たりした形となったガウスマンも、バランスを崩して転倒しそうになりながらも、かろうじて持ちこたえることとなったが、この場面にファンからは「ブロックしたぞ」「面白いw」「バケモノやんだ」「強すぎw」「でけえ」「軽トラやん」「ガウスマン吹き飛んだｗ」「うーん、強い（確信）」「微動谷さん」「アメフトいけるやん」といった様々な反響が巻き起こることになった。
幸いにして、今回は怪我人が出ることなく過ぎることとなったものの、とかく、本塁付近ではこうした接触・交錯が発生しがちなことも事実。残りわずかとなった今季、願わくば両軍ともに負傷者の出るようなアクシデントが発生しないことを願うばかりだ。（ABEMA『SPORTSチャンネル』）
(C)Getty Images